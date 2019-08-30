«Атамбаев подставил своих сторонников». Тойгонбаев о Бермет Акаевой и нынешнем Кыргызстане

Адиль Тойгонбаев – зять первого президента Кыргызстана Аскара Акаева. Был женат на Бермет Акаевой.

В интервью изданию holanews.kz он рассказал, чем занимался 24 марта 2005 года, что до сих пор женат на Бермет Акаевой, о бывших и нынешних президентах Кыргызстана.

– Давайте начнем с последних событий в Кыргызстане. Вы знаете, что там происходит? Вы следили за прямыми эфирами в СМИ?

– Эта страна очень близкая мне. Я люблю Кыргызстан. У нас сын наполовину кыргыз. И я очень переживал за ситуацию.

– У вас есть прогнозы, что будет происходить дальше в Кыргызстане в ситуации с нынешним и предыдущим президентами?

– Могу сказать, что Жээнбеков пока не может предложить какую-то модель экономического роста для страны, у него нет своего видения. Это очевидно для меня. Таких драйверов роста на данный момент в Кыргызстане я не вижу. В принципе, вот то, что было заложено Аскаром Акаевичем, допустим, та же легкая промышленность – кыргызы шьют, отправляют на экспорт продукцию, сельское хозяйство тоже, «молочка», фрукты, овощи идут в Казахстан, в Россию – это было заложено теми реформами, которые делал Акаев.

– Вы имеете в виду, что экономику развивать начал Аскар Акаев, а Жээнбеков, по сути, ничего не сделал?

– Нет, еще рано говорить. Еще даже двух лет не прошло. Каждый должен внести лепту в развитие страны. Он не первый год у власти, он был и премьер-министром, был неоднократно депутатом и даже во времена Аскара Акаевича представители их семьи работали во власти. Один из его братьев работал губернатором в двух областях и сказать, что что-то выдающееся и эти люди способны на какой-то экономический прорыв – я бы так не сказал.

– Что вы думаете об Алмазбеке Атамбаеве?

– Атамбаев- политик. Он достаточно профессионально шел на конфликт и получил свое. Он неадекватный. В принципе своими действиями подставил своих сторонников. Сейчас он уже пойдет не по политическим, скажем, делам, а по уголовным. Серьезная статья. Там был убит один из спецназовцев, один был серьезно ранен. За все придется отвечать.

Вы знаете, что вас называют «зятем всего кыргызского народа»?

– Ну, вообще, слышал.

Кто вас так назвал?

– Не знаю. Вообще, я никогда не брал кыргызкий паспорт в руки, хотя мне неоднократно предлагали. Была поездка Аскара Акаевича в Америку и меня включили в состав делегации, как зятя. И технически они не успевали получить визу на меня. Были предложения со стороны администрации выдать мне дипломатический паспорт кыргызский. Я сказал, что никакого отношения к Кыргызстану у меня нет, я гражданин Казахстана и паспорт кыргызский брать не буду.

Фото Екатерины Волковой. https://holanews.kz

– Вы в итоге съездили в США?

– Да, они успели получить визу в мой казахский паспорт.

– Как вы относитесь к тому, что вас прозвали «зятем» целого народа?

– Это же необъяснимые вещи. Вообще, киргизы очень близки к каким-то небылицам, сказаниям, это их национальная такая традиция. И эпос «Манас» тому подтверждение. Самый большой, великий эпос. Поэтому, ну сложили такую историю про меня, ну время же все расставляет на свои места. Я не вижу сейчас какой-то агрессивности по отношению ко мне кыргызов.

– Одни СМИ пишут, что вы бывший зять Акаева, другие СМИ это опровергают. Вы бывший зять или нынешний?

– Мы женаты с Бермет.

– Откуда пошли эти слухи?

– Мне это тоже необъяснимо.

– Вы говорите, что всю жизнь жили в Казахстане. Тяжело ли поддерживать отношения с женой на расстоянии? Насколько я понимаю, она баллотировалась в парламент, жила в Бишкеке, вы в Алматы.

– Ну вот, мы сейчас живем на расстоянии. Она живет в Женеве, я живу в Алматы.

– Как так получилось?

– Ну, так получилось. Это издержки политической жизни. У нас сын родился в Швейцарии, поступил в Цюрихский политехнический. Она работала в структуре Организации Объединенных Наций в Женеве. Она там и работала, когда мы поженились. И в принципе, ей комфортно жить в этой стране. При том, что сын родился в Швейцарии и учился в Швейцарии, и учится в Швейцарии.

– У него нет тяги к исторической родине?

– Он гражданин Казахстана, он приезжает. Буквально недавно улетел из Алматы.

Фото Екатерины Волковой. https://holanews.kz

– Откуда были взяты средства на открытие какого-либо бизнеса в Кыргызстане?

– Я же с 90-х годов занимался бизнесом. Я занимался бизнесом и в России, и в Казахстане, и в Кыргызстане.

– Чем после 2005 года занялись?

– Я вообще занимался бизнесом с 1989 года. Даже в Москве занимался бизнесом. Тогда была начальная торговля. Появились первые компьютеры. «Бауманка» (Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана – ред.) являлась передовым отрядом в понимании программирования. Тогда мы изучали одни из первых Basic, такие языки программирования, которые, может, сейчас молодежи не понятны. Компьютеры тогда занимали почти что целую комнату, но мы представляли, занимались этим направлением. Соответственно, когда появились новые компьютеры, мы занимались их продажей. Это было хорошим бизнес-направлением.

После 2005 я занимался бизнесом, консалтингом, в большом смысле слова общественной деятельностью. Я в 2004 году написал статью «Ярмарка тщеславия», которая являлась программой для будущего развития страны. И в течение этого времени я занимаюсь общественной деятельностью.

– Поясните пожалуйста, что это за общественная деятельность.

– Я пишу различные программные статьи по разным направлениям. В основном это касается развития стратегии страны, вопросы языка, вопросы становления государственности, суверенитета. Если в общих чертах, то я занимаюсь этим. Был создан Экспертный центр национальной стратегии, это такой институт, который разрабатывал различные программы по национальной стратегии. Очень много выходило публикаций и от меня, и от Экспертного центра национальной стратегии. Было написано несколько книг мной лично, и я выпустил и помог выпустить те книги, которые полезны для страны.

– Вы себя видите в политическом поле Казахстана, вы – политик? В следующем году будут парламентские выборы, вы будете там участвовать?

– Я политик, я планирую участвовать.

– От КНК?

– Посмотрим, это будет зависеть от многих факторов. Смотрите, до настоящего момента депутаты парламента были статистами и не было необходимости участвовать в процессе. Если ты не можешь повлиять на этот процесс, если ты просто будешь просто статистом – зачем присутствовать и тратить свое время?

Фото Екатерины Волковой. https://holanews.kz

– Вам не кажется, что приговор, который вам заочно вынесли в 2017 году в Кыргызстане, будет влиять на то, что вы не сможете участвовать на выборах?

– Понимаете, в Кыргызстане вынесли приговор. Он вынесен заочно. Это было политическим шагом. Началось со времен Бакиева и Атамбаева. Видите, какая ситуация? Они сами получили приговоры или получат. Для Казахстана я законопослушный гражданин. Киргизия так и не прислала ни одного документа сюда. Тот же приговор. Они должны были прислать эти все документы, что они там вынесли.

– В 2005 году вас объявили в розыск. Как это отразилось на вашей жизни?

– Да, были сложности в определенных странах. Меня задерживали в России и в Дубае. Разбирались. Если страна не может предоставить соответствующие документы, меня отпускали.

– Вас обвинили в мошенничестве, хищении и неуплате налогов и заочно приговорили к 20 годам. Вы согласны с обвинениями?

– Нет, конечно, потому что я этого не делал.

– Вы были руководителем крупнейших предприятий в стране…

– Я как гражданин Казахстана не был ни как физическое, ни как юридическое лицо представлен в Киргизии. Я даже там не был зарегистрирован, как иностранец, который находится в этой стране.

– Почему тогда возбудили против вас и Айдара Акаева (сын Аскара Акаева – ред.) дела?

– Потому что бить по детям всегда больно для родителей. Вы же видите, эта традиция продолжается. Допрашивают сыновей Атамбаева. Буквально на «Азаттыке» выступила супруга Атамбаева. Посмотрите, очень интересно.

– Вас также обвиняли в том, что вы большую часть акций газеты «Вечерний Бишкек» в обход законодательству выкупили.

– Вы видели, наверное, что судебные процессы после 2005 года по «Вечернему Бишкеку» продолжались. Какой-то период времени они между собой судились и почему-то пытались все время втянуть меня в этот процесс. Я могу сказать, что у меня друзья занимались этим направлением журналистским в Киргизии. Я им содействовал где-то, помогал, консультировал, но не более того.

– Вы говорите, что то, как вы приобрели большую часть акций газеты, было законно?

– У меня ничего не было. Я не был представлен ни как физическое лицо, ни как юридическое.

– Чем именно вы занимались в Кыргызстане?

– Занимался консалтингом, путешествовал по стране. Очень любил путешествовать. 90 процентов в горы. Я очень любил горы. У меня достаточно средств содержать свою семью. Кыргызстан – настолько маленькая страна. Если ты там где-то появляешься, уже считают, что ты что-то приватизировал, что-то захватил.

– 24 марта 2005 года, когда произошла «Тюльпановая революция», что вы в тот день делали?

– Я был на площади среди протестующих. Я был на площади в самой гуще событий и я смотрел, как развиваются события. Для меня это было очень интересно.

– Вы из интереса там были?

– Не только из интереса, я докладывал непосредственно Аскару Акаевичу о ситуации.

– Когда было принято решение уехать оттуда?

– Мне прислал Аскар Акаевич СМС – я его до сих пор храню – «выезжай из страны».

– 24 марта 2005 года поступило СМС?

– Да.

– Когда вы в последний раз были в Кыргызстане?

– Все, это был последний раз. Многие говорят, что я часто бываю на Иссык-Куле. Но это только слухи. Кыргызы любят распространять слухи.

– У вас было чувство тревоги перед 24 марта?

– Да, было. Я так же переживаю сейчас за Кыргызстан. Мне больно смотреть, как развиваются события.

– Это было ожидаемо, что произойдет вторая революция?

– В принципе да, потому что нельзя узурпировать власть таким наглым образом, как ее узурпировал Бакиев. Нельзя убивать людей.

– Аскара Акаева обвиняют в том, что в селе Боспиек были расстреляны люди…

– Аксыйские события. Это очень спорная ситуация. Это выглядит как провокация. Сложно сказать, кто там был. До сих пор решения комиссии не дали результат.

– Как события, которые произошли 24 марта, восприняли ваша жена и тесть?

– Аскар Акаевич очень достойно воспринял. Для него главным было то, чтобы вот эта ситуация разрешилась, чтобы страна не потеряла динамику. Он всегда способствовал тому, чтобы процесс шел дальше. Он подписал все документы в Москве, не препятствовал тому процессу, который шел в стране.

– Кыргызстан считается, свободной страной. Вы согласны с этим?

– В Центральной Азии – это островок демократии. Это же жизненная необходимость. Для того, чтобы Кыргызстан состоялся, как государство и развивалась при отсутствии природных ресурсов, нужно развивать только человека. Его человеческий потенциал. Человеческий потенциал может развиваться только в свободной среде и люди не будут уезжать только, когда будет нормальная свободная среда.

– Низкий уровень экономики не влияет на то, что люди уезжают из страны?

– Сейчас смотрите на ситуацию с сомом. Насколько он устойчивый. На макроуровне Кыргызстан имеет устойчивую валюту. Может быть самую устойчивую валюту в СНГ.

– Предположим, с вас сняли бы обвинения. В какой бы Кыргызстан вы бы вернулись?

– Я очень люблю Иссык-Куль, я по нему скучаю прямо. Хотелось бы приехать, посмотреть какие изменения произошли за эти почти 15 лет. У меня очень много друзей там. Они остались, сохранились.

Барс. медиа