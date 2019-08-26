Новый политический цикл в Кыргызстане: ближайшая цель – выборы в Жогорку Кенеш

Столкновение на вершине власти за право проведения самостоятельной политики, которым был чреват весь период от инаугурации президента Жээнбекова, произошло. Так или иначе, идут арьергардные бои юристов, которые сути сложившегося положения уже не изменят.

Новый политический цикл наступил, и ближайшая цель – выборы в Жогорку Кенеш КР. Содержание цикла будет во многом определяться политической культурой игроков, глубиной их понимания проблем Кыргызстана, и не в последнюю очередь – волей к достижению запланированных результатов.

В данных заметках нет претензии на описание политической культуры и намерений игроков, вступающих в борьбу за устройство будущего парламента – Жогорку Кенеша VII созыва. Однако хотелось бы обратить внимание на возможности, которые до сих пор не использовались игроками в политическом пространстве страны.

Каждый новый политический цикл содержит в зародыше все возможные варианты развития, и только от игроков, и уровня их политической культуры, зависит, что из интенций будет реализовано. Между тем, в политической культуре содержатся глубинные слои ценностей, смыслов и символов, которые незаметно для окружающих определяют будущие действия игроков.

Возвращение опальных политиков

То, что новый политический цикл стартовал видно по действиям многих игроков. Но особенно это заметно по активизации тех, кто разными способами был устранён из политического пространства. Это – возвращение в Кыргызстан Омурбека БАБАНОВА. Это и вероятное возвращение в политический процесс лидера партии «Ата Мекен» Омурбека ТЕКЕБАЕВА. Дело Текебаева Верховный суд КР направил на пересмотр в суд низшей инстанции. Политик пока не оправдан, но многое будет зависеть от того, какие договоренности сейчас будут достигнуты, и как стороны согласуют свои действия в дальнейшем. От этого будет зависеть и решение Первомайского суда, если говорить правду о действительном устройстве в стране судебного процесса.

Новые союзы

Не менее важным содержанием политического цикла станет завершение взаимных претензий политиков, и выстраивание новых союзов. Пока многие объединены аналогичными (но не общими!) целями борьбы с остатками прежнего режима, условно называемого «атамбаевским». Здесь ничего нового: так же все объединялись в борьбе с «акаевским» и «бакиевским» режимами. Более того, повторение одних и тех же ситуаций, и ритуальных действий политиков, свидетельствует о нерешенности глубинного противоречия в устройстве политического процесса в Кыргызстане.

Одновременно, это обозначает попадание политики в циклическое время, где обречённость повторов одного и того же можно прервать только решительным выходом из исторической ловушки в такой процесс, который ориентирован уже на линейное время и достижение прогресса в развитии.

Источники финансирования

Главный вопрос сейчас для большинства политиков – это источники финансирования их деятельности. Многие из игроков на политическом поле были лишены материальных активов и финансовых источников в бытность Алмазбека АТАМБАЕВА президентом. Быстро восстановить материальную базу – свою личную и своих партий – они не смогут, хотя, конечно, будут делать все необходимые шаги в этом направлении. Поэтому «исчезновение» разросшихся за последние семь лет владений Атамбаева, и переход многих бизнес-структур к прежним и новым владельцам неизбежно.

Из существующих источников поддержки, борьба развернётся за вливания со стороны крупных предпринимателей и бизнесменов, например, Аскара САЛЫМБЕКОВА. Другим источником является «главный таможенник» - Раимбек МАТРАИМОВ, ставший притчей во языцех. Наконец, О. Бабанов сам является источником для поддержки партии «Республика – Ата-Журт», или, если так сложатся обстоятельства, только для одной части объединения – только для партии «Республика». Многие из тех, кто вынужден был отойти от активной и непрерывной публичной деятельности, теперь вновь появятся на политическом небосклоне.

Можно с уверенностью утверждать, что это будут Ахматбек КЕЛДИБЕКОВ, Адахан МАДУМАРОВ, Камчибек ТАШИЕВ, Канатбек ИСАЕВ, Темир САРИЕВ и некоторые другие политики, например, О. Текебаев, если вовремя будет принято решение о его освобождении. Все они, вместе с правящей группой, составят новый правящий класс страны.

Однако есть и нематериальный активы – подлинный авторитет того или иного политика, символический капитал, наработанная им позиция. Среди указанных выше политиков есть те, кто имеет неоспоримый авторитет, выработанную позицию, без которых представить кыргызскую политику трудно, символически невозможно. И конечно, в интересах общества, чтобы наверху – как минимум, в парламенте - обязательно оказались люди уровня депутата ЖК КР Мыктыбека АБДЫЛДАЕВА, принадлежащего к категории самых профессионально подготовленных депутатов, человека современной политической культуры и разумной проработки решений.

С точки зрения интересов общества

Если посмотреть на процесс с точки зрения интересов общества, а не отдельных групп, то важно понять следующее. Кто из политиков способен перевести раздаваемые обещания в нормальную работу над проектами, ведущими к реальным изменениям в стране, кто переведёт управленческую культуру страны в чёткое планирование и достижение результатов. Пока даже написание по форме грамотных текстов о развитии Кыргызстана больше походит на шаманство и окуривание дымом священной арчи. Время-ориентированные документы, с чёткими критериями достижений должны стать реальностью управления. Это сделает управленческую культуру время-ориентированной, что, в свою очередь, позволит вырваться из круга повторений и отражений одного и того же.

Тогда слова приобретут действительный смысл. Патриотизм станет тем, чем он и должен быть – любовью к родине всех сограждан страны, а не ненавистью к «понаехавшим» другим. Язык же станет средством понимания и объединения людей, а не средством устранения иноязычных конкурентов за ограниченные места у государственной «кормушки», не средством разделения и противопоставления граждан друг другу.

Источник - stanradar.com