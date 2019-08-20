Каково семя, таково и племя…

Алмазбек Атамбаев многодетный отец. У него шесть детей.

В первом его браке родились двое сыновей – Сейитбек и Сейтек и две дочери-близняшки Диана и Динара. От второго брака, с Раисой Атамбаевой, у бывшего президента Кыргызской Республики есть сын Кадыр и дочь Алия. Как только Алмазбека Шаршеновича отправили в СИЗО, его отпрыски стали активно защищать своего отца. Это понятно и объяснимо. И они наверняка набрали бы очки и даже способствовали бы частичной реабилитации своего отца, если бы просто горевали вместе с матерью о том, что происходит вокруг их отца. Но, яблоко от яблони, как известно, далеко не падает.

Младшенький

Сразу после мятежа в Кой-Таше первой с эмоциональным заявлением в соцсетях объявилась дочка Раисы и Алмазбека Атамбаевых, Алия Шагиева. Из ее потока сознания единственное, что можно было понять, это то, что всю эту кой-ташскую бойню организовал чуть ли не Райым-миллион, с целью опорочить бывшего президента. К эпатажной девице народ отнесся снисходительно, списав откровенный бред на ситуацию и подавленное моральное состояние. Видимо осознав, что политические речи – это, явно, не ее, художница и молодая мама замолчала. Зато объявился младший сын Алмазбека Шаршеновича. Вначале он дал большое видео-интервью, после которого, показался некоторым вполне вменяемым и даже перспективным в плане политической карьеры. И это даже несмотря на откровенные ляпы. Например, рассуждения о том, что его отец запустил институты развития в Кыргызстане и добился независимости страны. Это удивило. Неужели, претендующий на образованность отпрыск Атамбаева не понимает или делает вид, что его отец о независимости Кыргызстана заботился в последнюю очередь. Вернее, не заботился вовсе. Он полностью «положил» страну под Россию. И экономически, и идеологически, и во всех остальных смыслах. Это была плата русским со стороны Атамбаева за 7 апреля. И об этом с каждым годом начинают все чаще прямо говорить непосредственные участники тех событий. Даже недавняя поездка Атамбаева к Путину показала всем, кто реальный хозяин Кыргызстана.

Впрочем, образ мальчика-одуванчика, пусть не семи пядей во лбу, но этакого «ботаника» был очень быстро разрушен. Мальчик оказался обыкновенным хамом, копией своего отца, в плане словестного недержания. Давая интервью журналистам 16 августа, гены Атамбаева полезли наружу у пацана из всех щелей.

«— Омурбек Текебаев придумал сказку под названием «Дача-Суу», чтобы оправдать себя, якобы он пострадал из-за борьбы с Атамбаевым, — заявил Кадыр Атамбаев. — Сначала Текебаев придумал версию, что на самолете перевозили электротехнику, предназначенную для семьи Атамбаева. Потом в недавнем своем интервью, заявил, что в электрочайниках перевозилось золото. Это умалишенный идиот! Кто будет в чайниках перевозить золото? Это же просто бред!», — заявил журналистам Кадыр Атамбаев и тем самым поставил крест на своей потенциальной политической карьере. Общественность впала в ступор от такого хамства младшенького и тут же решила, что второго Атамбаева, такого же, как первый, Кыргызстан просто не переживет. Поэтому «волна» поддержки Кадыра Атамбаева после первого интервью резко пошла на спад, даже среди верных сторонников бывшего президента.

Не успевая отбиваться от гневных комментариев в свой адрес после отвратительного выпада в адрес Омурбека Текебаева, Кадыр Атамбаев правда попытался извиниться и оправдаться. Но и тут получилась полная «лажа».

«Сегодня с фразой «умалишенный идиот» перегнул палку. Хотя и произнес ее в другом ключе: «Нужно быть умалишенным идиотом, чтобы…». СМИ ее решили «любезно» сократить. Это меня, конечно же, никак не оправдывает. Прошу принять мои извинения всех, включая дочь Омурбека Текебаева. Я вполне понимаю, кто заинтересован в том, чтобы стравить меня со всеми», — написал Кадыр в Facebook. Такое «извинение», как раз в духе Алмазбека Атамбаева – враги искажают смысл и выдергивают фразы из контекста, а я весь «белый и пушистый». Чувствовалось, что младший Атамбаев своей вины не понимает и не признает, но под напором общественного порицания решил формально принести извинения.

Но, видимо Кадырбеку Атамбаеву, так же, как и его отцу, нравится внимание к своей персоне. Меры и границ отпрыск бывшего президента не знает, поэтому, большинство из того, что он успел наговорить СМИ за последние дни, заставляет журналистов и пользователей соцсетей откровенно иронизировать. Например, откровения Кадыра о том, что его отец никогда не страдал алкоголизмом. «Алкашара, как называют моего отца, — сказал он. — Это все полный бред. Я помню 2009 год и президентские выборы. Моего отца тогда попросту отравили… И после этого читать, что Атамбаев напился и вышел к своим сторонникам пьяным… Как видите, этот миф прижился», — рассказал Кадыр одному из интернет-изданий.

Конечно, мы все склонны идеализировать своих родителей. Но лучше бы Кадыр тему трогательных отношений «зеленого змия» и своего отца вообще не трогал. Старшего Атамбаева таинственные «отравления» преследовали всю его жизнь. В политических кулуарах всегда хихикали после очередного эпизода, ведь любовь бывшего президента к горячительным напиткам ни для кого секретом не была. И выступление перед избирателями в, мягко говоря, непотребном виде в 2009 году – это тоже правда. Хотя, алкогольная интоксикация – это тоже ведь отравление.

Но даже не это… сын утверждает, что его отца называют «алкошарой». И это что-то новенькое. У Атамбаева, действительно есть несколько прозвищ. Но «алкошары» в этом ряду до недавнего времени не было. Теперь будет. Так что, папе есть за что поблагодарить сынка.

Старшенький

Сейитбек Атамбаев, старший сын бывшего президента тоже решил не отставать от младшего брата по отцу. Его обращение к общественности стало особенно актуальным после того, как при обыске в доме тестя Сейитбека милиционеры обнаружили сумку, оставленную зятем на хранение 8 августа 2019 года. Там были 170 тысяч сомов и списки людей, с указанием населенных пунктов и номерами телефонов. Там же лежали записи об общих расходах на сумму 2 миллиона 225 тысяч сомов и 318 тысяч долларов США. В МВД предполагают, что эти средства были направлены на содержание и финансирование участников митингов и массовых беспорядков.

Как и младшему, несмотря на значительную разницу в возрасте, а Сейтбеку в октябре исполнится 41 год, старшему сыну Атамбаева не доступны такие простые законы мироздания, как закон бумаранга и то, что за все, в этой жизни приходится платить. Возмущаясь тем, что председатель ГКНБ назвал Атамбаева на всю страну трусом, старший отпрыск экса сетует: «Человек не думает, что у Атамбаева могут быть дети, внуки, родственники!» Видимо дети, внуки и родственники тех, кого сам Атамбаев «гнобил» все свое президентство, как в своих речах, так и отбирая имущество, кидая в тюрьму и т.д., они с какой-то другой, толстой, кожей, и их все публичные оскорбления и действия Атамбаева обходили стороной. Трупоеды, чимкирики, убийцы, воры, вонючки, бакиевские недобитки и т.д. это только малость из того, что «нес» бывший президент в адрес других. Так почему сегодня кто-то должен деликатнее подходить к нему самому, заботясь о моральном состоянии его родни? Что касается трусости… а чем, как не трусостью, объяснить безответственное поведение Атамбаева, окружившего себя мирными гражданами, вместо того, чтобы просто сходить на этот самый злосчастный допрос. Да и вся страна видела, как он лихо и «смело» улепетывал, когда спецназ перелез через забор в Кой-Таше.

Далее Сейитбек и вовсе задается сакраментальным вопросом: «У нас что 1937 год?! Почему произвол стал таким тотальным? Почему беспредел стал беспредельных масштабов?» Дорогой Сейитек делает вид или ему, реально, невдомек, что 37 год Кыргызстан пережил как раз во время президентства его отца. Так же, как и масштабный беспредел. Судебный, милицейский, гэбэшный.

Что касается уголовных дел, возбужденных после мятежа в Кой-Таше, то было бы странно, если власть, после всего, что устроил АША, не захотела допросить его соратников и членов семьи, участствовавших в беспорядках.

Дальше Сейитбек высказался не лучше Кадыра. Алкашарой Атамбаева он, конечно, не назвал, но заявил, что у его отца была «детская наивность». Это прям намек какой-то на умственные способности родителя. Детски наивным, обычно называют человека недалекого. Ведь по-детски наивным человек бывает в малышовом возрасте, когда смотрит на мир еще будучи в подгузнике и слюнявчике или в сильно пожилом. Про таких говорят – впал в детство.

Пассаж, про то, что «после 2010 года страна была на грани развала, а в 2017 году наш отец передал независимую с сильной армией, развитой инфраструктурой и с быстроразвивающейся экономикой, страну этому человеку!», даже не удивляет.

С враньем или очередным Атамбаевым тоже, видимо, страдающим «детской наивностью» бороться можно только с цифрами в руках.

Сильной, независимой страной с быстроразвивающейся экономикой, Кыргызстан был, судя по статистическим данным, как раз до того, как Алмазбек Шаршенович наложил на него свою «лапу».

Вешний долг до декабря 2011 года, когда Атамбаев стал президентом, был 2,8 млрд.долл.США .Уже в 2016 году он вырос на 43% и составил 4 млрд. долл. США.

Экспорт к 2016 году, по сравнению с 2011-м сократился на 20 %. А главный показатель неблагополучия страны – резкое увеличение количества мигрантов. До 2011 года общее количество мигрантов было 353 555 человек. К 2016 году их число увеличилось до 1 257 500 человек. Согласитесь, из «сильной, независимой страны, с быстроразвивающейся экономикой» люди в такой геометрической прогрессии не побегут.

Хотя, для отдельно взятой атамбаевской семьи его приближенных, годы его президентства – действительно не забываемые и экономически успешные. Тому же Сейитеку, особо напрягаться было ни к чему. Он спокойно перепродавал электорэнергию «Электрических станций» частникам. Это был его «маленький», но очень доходный бизнес.

Закончил свое обращение Сейит Атамбаев тоже на высокой эмоциональной ноте: «Ну за что такая ненависть, злоба и зависть к моему отцу?!»

Удивительные дети выросли у Алмазбека Атамбаева. Они, действительно, не понимают или делают вид, что не понимают, почему «такая ненависть и злоба» к их отцу в Кыргызстане? А ведь на самом деле, все очень просто.

В свое время Алмазбек Атамбаев вел себя, как первый после Бога. Он «ломал» человеческие судьбы в прямом и переносном смысле. Но сегодня «пляски на костях» устраивать никто не хочет. Даже те, кого он планомерно уничтожал. Просто то, что происходит сейчас с Атамбаевым воспринимается подавляющим большинством, как торжество некоей высшей справедливости. И, хорошо, что она есть. Все-таки, на нее надежды больше, чем на кыргызское правосудие, уничтоженное Атамбаевым.

Источник - "Республика"