Скандал в "Азаттыке": РУКОВОДСТВО ОБВИНЯЮТ В "УСЛУЖЕНИИ" АТАМБАЕВУ

Письмо-жалоба новому президенту "Радио Свобода" Джейми Флаю

РЕДАКЦИЯ Паруса получила на электронную почту некий материал. Это письмо-жалоба, адресованная новому президенту "Радио Свобода" Джейми Флаю. Сначала мы сомневались, подлинное ли оно, не "фейк" ли? Но наши источники подтвердили: опубликовано изначально - на сайте Kyrgyztoday.kg. Тем не менее, перепубликуя письмо исключительно в целях дискуссии, редакция настаивает, что не несет ответственности за его содержание - о чем и предупреждает заранее.

президенту

Радио «Свободная Европа»/Радио «Свобода» Джейми Флаю

Копии: Членам Конгресса США



Государственному департаменту США



Посольству США в Кыргызстане



Агентству США по Глобальным медиа



Уважаемый господин Джейми Флай,

мы, представители демократической общественности Кыргызской Республики, с большой надеждой восприняли весть о кадровых переменах в руководстве Радио «Свободная Европа»/Радио «Свобода» (РСЕ/РС) и о Вашем назначении президентом этой легендарной организации после серии международных скандалов о коррупции, непотизме и сговоре с авторитарными властями в ваших Казахской и Таджикской редакциях. С большим сожалением отмечаем, что подобные явления предательства Миссии Радио «Свободная Европа»/Радио «Свобода» имеются и в работе Кыргызской редакции, известной под названием Радио «Азаттык».

В последние годы в кыргызской общественности все чаще слышны голоса критики, что Радио «Азаттык» замешано в грязных информационных кампаниях межклановых войн. Эти пропагандистские кампании ведутся как бои без правил, и как во всякой интриге, Радио «Азаттык», его директор Венера Джуматаева и сами становятся объектами так называемых «разоблачений». В социальных сетях распространяются анонимные сведения, что будто бы Алмазбек Атамбаев в бытность президентом Кыргызстана купил Венере Джуматаевой виллу в обмен на тайное сотрудничество, что она якобы получила денежное вознаграждение от окружения Атамбаева. Вся эта мутная волна нанесла большой ущерб репутации Радио «Азаттык», надо тщательно разобраться, где правда и где ложь в этих громких обвинениях.

Но одно ясно: сейчас Радио «Азаттык» полностью потеряло в Кыргызстане бывалый и исторический моральный авторитет как честное и беспристрастное международное СМИ. Редакционная политика Радио «Азаттык» при Венере Джуматаевой отошла от четких и однозначных правил западной журналистики, а сама Венера Джуматаева устроила в Кыргызской редакции свое маленькое ханство, поставив на все ключевые посты своих земляков из Иссык-Кульской области. Непотизм и коррупция, изгнание профессионалов ради того, чтобы очистить рабочие места для своих земляков и лоялистов, эти позорные для современного общества явления глубоко проникли и в Кыргызскую редакцию РСЕ/РС. В последние два-три года из Радио «Азаттык» загадочным образом уволены такие высокие профессионалы, как авторитетные в демократических кругах журналисты...

Кыргызстан – страна небольшая, в одном только Нью-Йорке проживает больше населения, чем у нас. И очень быстро мы узнали, что на места профессионалов на Радио «Азаттык» набраны журналисты гораздо меньшей квалификации, но они все зато являются земляками Венеры Джуматаевой или ее подхалимами. Сама Венера Джуматаева сейчас исполняет обязанности регионального директора РСЕ/РС, а свое место директора Кыргызской редакции она поставила «охранять» свою землячку Гулайым Ашакееву. Все руководящие должности в Бишкекском бюро РСЕ/РС также закреплены за выходцами из Иссык-Кульской области и все они давние подруги Венеры Джуматаевой. В Пражском офисе Кыргызской редакции РСЕ/РС из постоянно работающих пяти журналистов, включая саму Венеру Джуматаеву, четверо являются уроженцами Иссык-Кульской области. Процветание непотизма можно увидеть и по тому, что из Кыргызской редакции за последние годы не был уволен ни один журналист, кто родился в Иссык-Кульской области. На ключевых позициях в Радио «Азаттык» оказались или выходцы из Иссык-Кульской области или же лояльные Венере Джуматаевой персоны.

Неужели в Кыргызстане, в других областях нашей страны не находятся талантливые и достойные журналисты, чтобы работать в Вашей престижной организации? Есть, но они могут составить конкуренцию Венере Джуматаевой, которая никогда до своего прихода на Радио «Азаттык» журналистикой не занималась, имеет весьма посредственное высшее образование, закончив заочно исторический факультет местного университета. Зато она возомнила себя «совестью нации», своеобразной царицей Курманжан-датка, денно и нощно поучает народ как «правильно работать, учиться и даже как правильно мыть руки перед едой».

Венера Джуматаева за девять лет своего нахождения на посту директора Кыргызской редакции заболела «звездной болезнью», установила в редакции культ своей личности, ведет себя в социальных сетях заносчиво и высокомерно, менторским тоном поучая не только журналистов Кыргызстана, но и всю политическую элиту и даже весь кыргызский народ банальным вещам. И, что характерно, почти все сотрудники Радио «Азаттык» вынуждены ставить лайки и писать подобострастные комментарии под интеллектуально низкими постами Венеры Джуматаевой, угождая ей. Иначе, видимо, им грозит попасть в немилость с дальнейшим увольнением под надуманными поводами «сокращения кадров» или «финансовых затруднений». Такой раскол в коллективе Радио «Азаттык» породили падение качества продукции, истеричность или комплиментарность в контенте, мелкотемье и даже примитивное изложение востребованной тематики.

Кыргызстан когда то называли «островком демократии» в Центральной Азии, хотя на самом деле до подлинной демократии нам еще далеко. Но все же и над нашими скромными достижениями по обеспечению свободы волеизъявления граждан, над свободой прессы еще висит угроза их сворачивания.

К нашему великому сожалению, пагубные болезни не только непотизма, но и сговора с властями проникли и в деятельность Радио «Азаттык», которое финансируется Конгрессом США. Кыргызская редакция в последние годы находится то в услужении Алмазбеку Атамбаеву, когда он правил Кыргызстаном, то превратилась в рупор отдельных политических лиц или группировок во власти, с которыми руководители Радио «Азаттык» имеют близкие связи. Например, публиковались статьи, восхваляющие Атамбаева, когда он шесть лет был президентом страны. Эти пропагандистические статьи камуфлировались под «блоги читателей и политиков». Такой является, например, статья бывшего государственного секретаря Кыргызстана, откровенно восхваляющая мнимые «успехи» визита Атамбаева в Брюссель. Статья была опубликована 7 мая 2015 года.

Под видом «политических портретов» публикуются статьи, по сути восхваляющие высших чиновников Кыргызстана как «государственников», хотя их репутация в обществе является сомнительной.

В 2015 году группа оппозиционных активистов из Кыргызстана находилась в поездке в Вашингтон, они пожаловались на избирательную политику Кыргызской редакции, на обширный запрет на выступления критиков власти, независимых экспертов в программах Радио «Азаттык». Но тогдашние руководители РСЕ/РС проигнорировали это обращение.

Алмазбек Атамбаев в бытность президентом страны добился контроля над Радио «Азаттык». Родной дядя Венеры Джуматаевой, Жыпар Жекшеев, при Атамбаеве был его близким человеком, пропагандистом его режима, получил пост председателя Наблюдательного совета самой крупной государственной телерадиокомпании КТРК.



Дошло до того, что политический союзник Алмазбека Атамбаева Султанбек Жумагулов стал в 2010 году руководителем Бишкекского бюро. Ныне покойный Султанбек Жумагулов после ухода из Радио «Азаттык» работал руководителем двух государственных телеканалов и в предвыборном штабе партии Атамбаева – СДПК, дослужился до поста министра культуры, информации и туризма Кыргызстана.



В 2013 году Венера Джуматаева назначила руководителем Бишкекского бюро другого политически аффилированного журналиста Султана Каназарова, бывшего пресс-секретаря другого бывшего президента Кыргызстана и бывшего премьер-министра. Султан Каназаров продолжил практику служения отдельным политическим фигурам и клановым группировкам. В 2017 году, перед президентскими выборами, Джуматаева вынуждена была снять Каназарова с должности шефа бюро из-за давления тогдашнего президента страны Атамбаева. Нынешний руководитель Бишкекского бюро РСЕ/РС Айзада Касмалиева назначена на эту должность, как мы знаем, после благословления из аппарата президента Кыргызстана.

В 2016 году бывший пресс-секретарь премьер-министра Кыргызстана Бакыт Асанов был обратно трудоустроен на Радио «Азаттык». Одна из нынешних руководителей Бишекского бюро, в 2010-2012 годах возглавляла Отдел государственных наград Администрации президента Кыргызстана, оттуда обратно перешла на работу в РСЕ/РС. Такие явные факты конфликта интересов, наверное, противеречат и Уставу РСЕ/РС. Цензуру в вашей Кыргызской редакции осуществляли и продолжают осуществлять ставленники Венеры Джуматаевой.



Беспристрастной и объективной не назовешь и другую редакцию РСЕ/РС — «Настоящее время». Довольно часто она заражает манипулированной информацией из Бишкека всю вашу корпорацию и многомиллионную аудиторию всех редакций Радио «Свободная Европа»/Радио «Свобода».

Проатамбаевские репортажи там протаскивала Жибек Бегалиева, ее муж Канат Каниметов — открыто аффилированный с Алмазбеком Атамбаевым журналист, работал на государственном телерадиоканале КТРК, оттуда перешел на атамбаевский телеканал «Апрель». Аффилированность этой семейной пары хорошо известна Венере Джуматаевой и они вместе продвигали в эфире РСЕ/РС информационные кампании Алмазбека Атамбаева и после того, когда он стал главным и непримиримым оппонентом своего бывшего политического союзника и «близкого друга», нынешнего президента страны. Кризис обернулся на нынешном этапе кровопролитным арестом бывшего президента Кыргызстана. В целом этот кризис создал угрозу стабильности в нашей стране.

Уважаемый господин Джейми Флай,

мы призываем Вас в ближайшие пару месяцев незамедлительно начать проверку деятельности Кыргызской редакции РСЕ/РС, проверку фактов непотизма и коррупции, злоупотребления редакционной политикой, нарушения норм Кодекса профессиональной этики журналиста РСЕ/РС, а на время этой проверки всех руководителей редакции просим временно остранить от работы. Реформа Кыргызской редакции РСЕ/РС должна предусмотреть проверку законности увольнений профессионалов, кому просто не продлили контракты или же чьи контракты были прекращены по различным поводам. Призываем Вас обеспечить открытый и честный конкурс на места, которые неизбежно станут вакантными в случае проведения полноценной проверки деятельности руководства Кыргызской редакции РСЕ/РС.

Кыргызстан полностью окружен авторитарными и даже тоталитарными странами в нестабильном регионе Центральной Азии. Роль Радио «Азаттык» возрастает еще больше, демократическое развитие Кыргызстана опять стоит на кону. Качественная и содержательная работа Радио «Азаттык» будет зависить от профессиональной зрелости его журналистов.

Бегалы Наргозуев, сопредседатель Комитета защиты свободы слова, депутат IV созыва ЖК КР



Бектур Асанов, депутат I созыва ЖК КР, экс-губернатор, экс-посол КР



Табылды Акеров, политолог, кандидат исторических наук, доцент Международного университета КР



Манас Саматов, общественный деятель, кандидат технических наук



Адилет Айтикеев, журналист



19 август 2019 г.

Источник - "Парус"