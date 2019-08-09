Работают ли гипермаркеты и торговые центры в Бишкеке?

Некоторые жители столицы запасаются продуктами и товарами первой необходимости, боясь закрытия магазинов.

На фоне последних событий в селе Кой-Таш и на площади Ала-Тоо в Бишкеке пользователи кыргызстанского сегмента социальных сетей активно обсуждают вопрос о возможном продолжении беспорядков.

Некоторые жители столицы запасаются продуктами и товарами первой необходимости, боясь закрытия магазинов.

Корреспондент Sputnik Кыргызстан связался с администрациями бишкекских гипермаркетов и торговых центров, чтобы выяснить, не планируют ли их сегодня закрыть раньше графика.

В сетях гипермаркетов "Фрунзе" и "Глобус", а также в сети магазинов "Народный" сообщили, что все филиалы будут работать в штатном режиме, если не возникнут форс-мажорные обстоятельства.

ЦУМ, ГУМ, торговые центры Asia Mall, "Бишкек парк", "Таш-Рабат", "Технопарк" тоже должны работать по обычному графику.

Связаться с администрацией супермаркетов "7 дней" и ТЦ Vefa не удалось.

Напомним, вечером 7 августа в селе Кой-Таш спецназ ГКНБ попытался провести операцию по задержанию бывшего президента Алмазбека Атамбаева, но штурм был отбит его сторонниками. 8 августа правоохранители провели повторный штурм. В 19:30 Атамбаев сдался милиции, затем он был водворен в СИЗО ГКНБ. Поздно вечером начался силовой разгонсторонников бывшего президента, которые собрались на площади Ала-Тоо в столице. По последним данным, за два дня столкновений пострадали 98 человек, один спецназовец скончался от пулевого ранения.

Sputnik.kg