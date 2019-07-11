Кыргызстан: революционная воронка ширится по мере роста политических амбиций

Атамбаев лишь прикрывается оппозицией.

В Бишкеке 3 июля прошел митинг в поддержку Алмазбека Атамбаева. Тем самым была сделана попытка обелить бывшего лидера нации в свете решения Жогорку Кенеша о лишении его статуса экс-президента и неприкосновенности и уберечь от подозрений в причастности к коррупции, а заодно припугнуть власти предержащие. Пару тысяч человек вышли на политическую акцию с лозунгами «Дорогу новым молодым лидерам» и «Старая элита должна уйти». Ораторы произнесли перед ними речи о царящем в стране беззаконии.

А чтобы лозунги стали былью, митингующие выдвинули ультиматум, дав действующей власти на раздумье срок в два месяца. В случае невыполнения требований обещаны массовые акции протеста по всей стране с требованием досрочной отставки президента Сооронбая Жээнбекова и роспуска парламента.

Игроки с огнем

Среди требований, выдвинутых на митинге, в принципе нового ничего нет. Они озвучивались творцами двух предыдущих киргизских революцией, которые, как показывает действительность, каких-либо коренных изменений в развитие общества не привнесли. Вот и теперь правительству предложено немедленно подать в отставку, а С. Жээнбекову прекратить беззаконие и вернуть государственные органы «в правовое поле», сменив руководство ГКНБ, Генеральной прокуратуры и МВД, реформировав правоохранительную систему и проведя люстрацию высокопоставленных чиновников и депутатов, дискредитировавших государственную власть.

Стандартным оказалось и требование незамедлительного освобождения незаконно содержащихся под стражей «политических оппонентов правящего режима» и «справедливого расследования всех резонансных дел за последние годы».

Сторонники А. Атамбаева потребовали на митинге отставки правительства и спецслужб

«Сооронбай, это дело может кончиться очень плохо, – пригрозил с трибуны митинга А. Атамбаев своему ставленнику и преемнику. – Не играй с огнем. Подумай хорошо, остановись, очисть свое окружение».

История «киргизского беззакония» повторяется от революции к революции. Каждая новая власть «наглела и жирела», после чего начинала угнетать народ. «А народ, в конце концов, не выдерживает и поднимается», – констатировал факты перед участниками митинга вождь двух революций А. Атамбаев.

Согласно его логике, за 19 месяцев правления С. Жээнбекова в стране создалась новая революционная ситуация. К Атамбаеву, оказывается, приходит много парней, которые требуют вести их за собой к парламенту, но он останавливает их, понимая, что все может кончиться плохо. «Может быть, весь Кыргызстан пропадет, – критически оценивает обстановку Алмазбек Шаршенович. – И власть, которая не видит этого, по-настоящему слепа».

Но если следовать логике, то выходит, что в первую очередь слепа была власть при президенте Атамбаеве, который не заметил в своем выдвиженце разрушителя. «Я вручил ему (Жээнбекову. – И.Л.) в руки прекрасную, стабильную и единую страну, – сетовал А. Атамбаев, – и когда вижу, как он ее разрушает, то, конечно, это удручает. Если меня когда-нибудь начнет судить народный суд, то я готов пойти под суд за то, что я привел к власти Сооронбая Жээнбекова и эту семью».

Если вслушаться в обличительную речь Атамбаева, в которой он акцентировал внимание на профессионализме лидеров страны, то происходящее сейчас в Киргизии выглядит вполне закономерным процессом. «Мы даже не умеем нормально пользоваться телефонами, – вещал бывший глава государства в микрофон. – И вот я говорю, как могут люди, которые даже не умеют держать в руках телефон, говорить о цифровизации и вести страну к развитию? Это невозможно».

Неудивительно, что люди, не умеющие «пользоваться телефонами», избирают игры с огнем в качестве единственно возможного выхода из то и дело возникающего тупика.

До старта новых игр, предлагаемых Атамбаевым, остается чуть меньше двух месяцев.

Атамбаева лишают харизмы

Экс-заместитель председателя ГКНБ Артур Медетбеков, комментируя заявления оппозиционера Атамбаева и его сторонников о беззаконии в стране, подмечает, что эпоха правления президента Атамбаева была также насыщена политическими гонениями на оппонентов.

«Он сейчас рассуждает о политических гонениях, а разве во времена его правления не было того же самого? – говорит чекист. – Вспомним политиков, которые были посажены именно в те времена, когда Атамбаев был у власти, – Садыр Жапаров, Омурбек Текебаев и другие. Сейчас Атамбаев говорит о беззаконии. Пусть он своим примером покажет, пусть докажет свою невиновность по всем обвинениям, которые ему предъявляют».

Напомним – бывший президент назвал все обвинения против него «абсурдом» и заявил, что не намерен принимать участие в следственных действиях и приходить на допрос в прокуратуру.

В условиях обострившейся конфронтации А. Медетбеков рекомендует властям для обеспечения порядка в стране научиться решать все возникающие проблемы в правовом поле согласно действующим законам.Хотя власть, вероятно, выбрала для себя в качестве тактики действий не столько борьбу с коррупционером Атамбаевым, сколько развенчание его политической харизмы. Для политика большим наказанием является потеря своего политического веса. Вспомним слова, которые слетели с уст Атамбаева 3 июля на митинге: «Власть никогда долго не продержится на страхе. Должна быть какая-то харизма, доверие народа. Он (Жээнбеков. – И.Л.) должен показать путь стране».

Шаги по лишеню А. Атамбаева неприкосновенности и лишению его статуса экс-президента, хоть и накалили внутриполитическую ситуацию в стране и несколько подорвали ее имидж, скорее все же нанесли больший (и существенный) урон политическому капиталу опального политика. Бывший судья Конституционной палаты, председатель исполкома партии «Улуттарбиримдиги» («Объединение наций») Клара Сооронкулова придерживается мнения, что у Атамбаева уже нет былой политической силы, которая смогла организовать мощное противостояние власти. По ее мнению, «оппозицией надо называть силы, имеющие свою программу управления государством, свою идеологию и принципы».

«У Атамбаева, – говорит К. Сооронкулова, – нет никакого морального права называть себя оппозицией. Он лишь прикрывается оппозицией. Может он выступать против политической системы, которую сам и создал? Кто верит в его слова, что он не знал, не видел? Сейчас в его окружении нет влиятельных, авторитетных политиков».

Тем не менее А. Атамбаев начал искать новых союзников. Ради усиления своих позиций он заявил о целесообразности возвращения в Киргизию Омурбека Бабанова, занявшего второе место на президентских выборах 2017 года, но ставшего после выборов фигурантом двух уголовных дел и покинувшего страну. В свою бытность президентом Атамбаев называл его «шестеркой» Н. Назарбаева, но, мол, своевременно проявил бдительность и «успел разглядеть личико Бабанова». Сейчас он иначе оценивает былого конкурента С. Жээнбекова по президентским выборам, признавая, что «после выборов он мог начать раскачивать ситуацию, но он доказал, что для него превыше всего стабильность».

Что важнее для самого А. Атамбаева, покажет время, оставшееся до возможных «массовых акций протеста», режиссером которых он намеревается стать. На кону – харизма.

Амбиции «святых»

Лишение А. Атамбаева неприкосновенности повысило градус напряженности в киргизском обществе. Он, как считают эксперты, может повыситься и достигнуть опасного предела, если власть будет делать ошибки в намерениях умерить пыл бывшего президента, хотя у того хватает и своих промахов.

Так, сопредседатель Клуба региональных экспертов «Пикир» Игорь Шестаков уверен, что ситуация, в которой тот оказался, создана его же руками. «Сам экс-президент был в свое время сторонником того, что перед законом все должны быть равны, имея в виду случаи, когда в период его правления возбуждались уголовные дела против депутатов, чиновников и других высокопоставленных лиц, –поясняет политолог. – В то время Атамбаев постоянно говорил, что если речь идет о расследовании дела против коррупции, то не должно быть никаких священных коров. Сейчас же он схожую ситуацию пытается перевести в русло политического преследования. Но ситуацию, в которой он оказался, он создал сам».

В середине мая интернет-ресурс RT сообщил, что Агентство США по международному развитию (USAID) планирует выделить на проведение парламентских выборов 2020 года в Киргизии 2,5 млн. долларов. Надо думать, что средства пойдут на реализацию амбиций новых молодых лидеров, у которых богатое поле для деятельности.

Интересно, что похожую задачу ставит перед собой и А. Атамбаев. Как он заявил на митинге 3 июля, «даже если нынешние власти уйдут, я не займу их место. Буду заниматься взращиванием молодого поколения, у которого большое будущее».

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев сделал пост в соцсетях: «Пока идет возня в политике, деградируют различные сферы. В больнице могут умереть из-за простой клизмы. В городе могут убить, криминальные структуры становятся в почете, документы государственного значения выдаются с ошибками, и это уже норма. Раимы богатеют, народ беднеет».

Словом, политическая элита реализуют амбиции.

Иван Ларин,

"Ritmeurasia.org"

Источник: inozpress.kg