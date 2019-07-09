Атамбаев в тюрьму не хочет. А придется…

Час «икс» настал.

Алмазбека Атамбаева вызвали на допрос в следственное управление МВД. Правда, повестку вручить лично бывшему президенту не удалось. Участковый вынужден был довольствоваться только представителем СДПК Таалаем Усубалиевым, расписавшимся на уведомлении о вручении. Сам Атамбаев, бравируя, заявил позднее журналистам, что ему каждый день приносят «какие-то бумаги», которые он не читает и «даже в руки брать не будет». Реакция Атамбаева вообще была предсказуемой. Бывший президент пытался делать «хорошую мину при плохой игре».

В Кой-Таше вечером 8 июля Темирлан Султанбеков, тот самый курпулентный парень, запомнившийся своими слезами от переполнявших эмоций во время выступления на митинге 3 июля, занимался ликвидацией политической безграмотности среди сторонников Атамбаева. Публика, собравшаяся в уже ставшей знаменитой, гигантской той-кане бывшего президента, состояла преимущественно из тетушек преклонного возраста. Позднее к ним присоединились и несколько журналистов, надеясь получить комментарий Атамбаева. Ожидания оправдались. К публике вышел «Сам» и наобнимавшись с немногочисленными сторонниками, рассказал, что думает о предстоящем допросе.

«Я никуда не пойду. Почему я должен идти?»,- сердито отреагировал Атамбаев на настойчивый вопрос журналистки, пойдет ли он на допрос. «Вот если завтра вас обвинят в изнасиловании, вы пойдете? Когда власти это шоу с выдвижением обвинений против меня делали, они вышли за пределы правового поля. Они хотят играть по понятиям, которые придумал Сооронбай и Матраимовы. Они нарушили Конституцию. Мне каждый день приносят кучу бумаг. Я их не читаю, даже в руки не беру. Сразу отправляю их моему представителю по юридическим вопросам. Слесареву Сергею Михайловичу. Если есть какие-то вопросы, то Слесареву можно задавать напрямую. Но следствие — это игры, которые вышли за рамки правового поля. Сегодня эти люди — не власть, а считают, что Кыргызстан — частная лавочка, и подыгрывать этому цирку я не собираюсь. Со всеми буду обращаться как с баранами», — заявил Атамбаев на русском языке и продублировал свой спич и на кыргызском.

Насчет правового поля, как справедливо пишут в социальных сетях – «чья бы корова мычала». «Корова» Атамбаева, вещающая про попрание законов и выход из правового поля, должна просто застрелиться от стыда. Но, стыд и совесть – это явно не про Алмазбека байке.

Он встал в позу и менять ее, судя по всему, не намерен. Что делают с обычными гражданами, к коим себя, непонятно почему, Атамбаев не относит, если они не являются по требованию правоохранительных органов? Две неявки по требованию и далее следует, так называемый, принудительный привод. Своим ослиным упрямством, граничащим с самодурством, Атамбаев, вместо того, чтобы с достоинством принять происходящее и явиться для дачи показаний, вынуждает власть на силовые действия в отношении себя. То есть, он хочет, видимо, чтобы его под вспышки камер волокли в Следственное управление, а он изображал бы жертву режима. Вот только жертвой ему однозначно быть не придется. В том, что с Атамбаевым сегодня происходит виноват только он сам. И дело даже не в его конфликте с Жээнбековым. У Атамбаева было целых шесть лет президентского срока, за которые он вполне мог успеть провести реформу правоохранительной системы и судов. Но он выбрал другой путь. Он сам создал репрессивно-карательную машину, под каток которой в итоге угодил и сам. И депутатов в парламент утверждал он поименно, и судей и кураторство Белого Дома в лице Манаса Арабаева над судьями укреплял. Как говорят в народе, что посеешь, то и пожнешь. Вот и приходится Атамбаеву пожинать сегодня то, что сам и посеял.

Источник - Respub.kg