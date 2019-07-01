Бакыт Бакетаев, политический аналитик: «Само время показывает, что народ не то что идет следом за Атамбаевым, но многие внимательно слушают сказанные им слова, доверяют»

Мы побеседовали с Бакытом Бакетаевым о снятии неприкосновенности с экс-президента, получили ответы на интересующие вопросы.

– Бакыт байке, депутаты сняли с экс-президента неприкосновенность. Они проголосовали, внеся вклад в отмщение, выполнив чей-то приказ, или сделали закономерную вещь?

– Скажу по правде, самым основным мотивом снятия статуса неприкосновенности с экс-президента стало отмщение. Это говорю не только я, но и народ. Стоящие наверху идут на такой шаг из мести. Более того, говорят, что лишив статуса неприкосновенности, они стремятся посадить.

– Но сторонники Алмазбека Атамбаева говорят, что не все будет по задуманному властью. Вроде заявили, что будут стоять против уничтожения Алмаза Шаршеновича?

– Сторонники Атамбаева говорят: мы его не отдадим просто так в руки власти, защитим, потребуем честности, справедливости. Поэтому они открыто говорят свое мнение, мол, постоим против уничтожения Алмазбека Шаршеновича. Если события продолжат развиваться в этом русле, ситуация обострится. Но в этот раз революции не будет. Я говорю об этом, опираясь на научный труд Льва Николаевича Гумилева, исследовавшего исторические процессы развития этносов. В упомянутой мной работе он остановился на том, что Кыргызстан сейчас не вынесет еще одну революцию. А если будет еще одна революция, то реализуется лишь в 2028 году. Думаю, что в этот раз пусть даже власть примет суровые решения, а народ окажет сопротивление, но революционной ситуации не зародится.

– Мы можем верить сказанному Атамбаевым: «Сооронбай Жээнбеков прилагает все усилия для подавления моего голоса, чтоб народ не услышал правду»?

–Власть по своей природе подавляет выступающих против власти и наказывает выступающих против нее. Для этого применяет разные методы. Можем назвать это одним проявлением демократии. Но есть государства, где в некоторых случаях, выходя за пределы, власть идет на неправовые пути.

– В своем обращении из Кой-Таша экс-президент как будто сказал: «Я не боюсь ответственности. Но у меня перед историей нет права легализовать совершаемое Жээнбековыми беззаконие»…

– Как бы ни поступили с Атамбаевым, он не уйдет из политики. Что бы ни сделали, он продолжит говорить. Какая бы ситуация, какой бы вопрос ни зародился, он будет говорить свою правду, будет в эпицентре политики.

– Кстати, Иса Омуркулов говорил, что все прихлебатели собрались во дворе Атамбаева. А ведь он раньше сам стоял во главе сравнивавших Атамбаева с Солнцем и Луной, называл отцом народа?

– У каждого человека, особенно политиков, бывают как поддерживающие, так и не поддерживающие люди. В какой-то момент интерес заставляет сравнивать с Солнцем и Луной для получения поддержки друг друга. Как завершили свое дело или испортятся отношения, начинают обзывать друг друга разными именами. Как кто-то из них устыдится перед народом, думают «я выиграл». Но хотя они так думают, но обзывание друг друга плохими словами противоречит политической культуре. Такими плохими словами они не набирают очки, а наоборот, раздражают народ.

– Есть и мнение, что за Атамбаевым народ не пойдет. Можем верить?

– Все это нестоящие слова. Потому что сказанное «за Атамбаевым народ не пойдет» это детский лепет. Вправду, народу никто не нравится на 100%. В Кыргызстане нет человека, которого любили бы все. Не то чтобы идти следом за Атамбаевым, но ведь само время показывает, что многие внимательно слушают его слова, доверяют.

Не надо опасаться ухода Атамбаева в оппозицию, если на то пошло, мы должны были бы приветствовать такое дело. Он бы говорил другу правильное «правильным», «а здесь ты допустил ошибку», то есть говорил бы о недостатках. Его такие слова были бы полезны для государства и сегодняшней власти.

– Для борьбы с коррупцией надо обязательно надевать на руки наручники?

– Для борьбы с коррупцией не нужно надевать наручники на руки. Также не надо описывать как врага народа, снова и снова показывать по телевидению с очернениями. Сначала надо изменить систему. Необходимо изменить архитектуру власти. Пока она не изменится, спустя 5 лет, после ухода Сооронбая Шариповича из власти, его тоже находившиеся рядом будут «хватать и цапать» за какую-то вещь. Подобное положение продолжится, сегодняшняя ситуация будет повторяться.

– Почему в Кыргызстане все должности политизированы?

– Правильно говорите, сейчас нет должности, где не участвует политика. От главы сельской управы вплоть до президента все политизированы. Сейчас политика стала как воздух. Никто не может жить без политики. Мы только приступаем к строительству нового правого государства новой эпохи. Поэтому, какой бы вопрос ни был, после доказательства чьей-то вины только суд должен сказать, а до этого мы должны привыкать к воздержанности.

– Почему судьи взяли за привычку перед вынесением политического решения удовлетворять требование только верхов?

– У нас мало доверия суду. Судьи в Кыргызстане, особенно при рассмотрении вопросов с политической подоплекой смотрят в глаза власти. Потому что в стране не произошла судебная реформа, которой бы верил народ. Поэтому мы должны изменить систему, не проигрывая во времени. В противном случае сегодня представляющие себя крутыми, завтра сами вполне могут стать жертвой этой системы.

Источник: газета «Ачык саясат плюс» №24 от 28.06.2019/стр.6