Дело плохо, если вялое правительство не решит паспортный скандал

С течением времени паспортный вопрос снова обостряется.

Нецелесообразно даже напоминать вам. Объявленный прошлой осенью тендер отобрал как победителя литовскую фирму «Гарсу Пасаулис». Но получилось как в пословице «упавший жаждет борьбы». Проигравшая фирма пожаловалась в суд, да еще распространила в прессе ложную информацию. Будто этого мало, ГКНБ незаконно вмешался в этот вопрос, успел возбудить уголовное дело. Немного погодя все встало на свои места, такие руководители, как Идрис Кадыркулов, были вынуждены уйти в отставку за свои незаконные дела. Что случилось, то случилось. Притихла большая шумиха. Но стержень вопроса – кто изготовит новые паспорта – пока не определился. Возникает вопрос, не выдадут ли новый назначенный руководитель Госрегистрации Мамбетов во главе с премьер-министром Абылгазиевым? Если сейчас не поставить точку на тендере, то с января следующего года мы не сможем получать паспорта, дорогие родичи. Давайте уже, примите меры, не тяните вопрос, придите к одному решению. И без того погруженное в долги государство не может потянуть иск на 65 млн евро той литовской компании. Если нашему государству предъявят иск на 65 млн евро, вот тогда-то возникнет настоящий шумный скандал.

Источник: газета «Жаны ордо» №22 от 28.06.2019/стр.7, gezitter. org