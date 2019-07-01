Суд над экс-мэрами. В уголовном деле есть секретные данные

Никто из них виновным себя не признал
В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.
В ходе судебного заседания Кубанычбек Кулматов заявил ходатайство о разделении уголовного дела.
«Зачем мне слушать информацию о деле ТНК «Дастан»? Я не хочу слушать ни о каких военных тайнах. Дело имеет статус секретности. Обвинение заявило, что в деле есть военная тайна, имеющая отношение к трем странам. Разделите дело, я не хочу быть свидетелем всего этого. Три года я потом не смогу выезжать», — сказал он.
Судья Кубанычбек Касымбеков отказал в удовлетворении ходатайства, сказав, что тема закрыта.
Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом.
Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств в ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. А Кубанычбек Кулматов назвал это дело сфабрикованным.
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