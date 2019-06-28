«Гоу в Киргизию!»: Как в России удивительно сравнили Кыргызстан с другими странами

«Зачем ехать далеко, если есть Киргизия?»
В соцсетях появились фотографии Кыргызстана в сравнении с другими странами. Точнее автор сравнил природу нашей страны с красотами таких стран, как Швейцария, Канада, Исландия и так далее.
На фотографиях видно, что Кыргызстан действительно является уникальной по своей природе страной, в которой сошлись красивейшие места мира с различными ландшафтами.
Примечательно, что автор взял для сравнения те страны, у которых наиболее развита туристическая отрасль. Поэтому это еще раз доказывает, что Кыргызстану необходимо сделать акцент именно в этом направлении.
Пользователи отметили следующее:
«Зачем ехать далеко, если есть Киргизия?». «Киргизия – страна, в которой есть понемногу из всех уголков мира».
Источник: limon.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!