«Гоу в Киргизию!»: Как в России удивительно сравнили Кыргызстан с другими странами

«Зачем ехать далеко, если есть Киргизия?»

В соцсетях появились фотографии Кыргызстана в сравнении с другими странами. Точнее автор сравнил природу нашей страны с красотами таких стран, как Швейцария, Канада, Исландия и так далее.

На фотографиях видно, что Кыргызстан действительно является уникальной по своей природе страной, в которой сошлись красивейшие места мира с различными ландшафтами.

Примечательно, что автор взял для сравнения те страны, у которых наиболее развита туристическая отрасль. Поэтому это еще раз доказывает, что Кыргызстану необходимо сделать акцент именно в этом направлении.

Пользователи отметили следующее:

«Зачем ехать далеко, если есть Киргизия?». «Киргизия – страна, в которой есть понемногу из всех уголков мира».

Источник: limon.kg