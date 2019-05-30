По следам Матраимовых - расследование Factcheck

Части I и II расследования портала factcheck.kg

ЧАСТЬ I

В редакцию factcheck.kg поступила информация, что торговый центр “Эльдорадо” принадлежит семье Матраимовых. Мы проверили сообщение по открытым данным.

Предыстория

В предыдущей статье под названием “Кто они - новые владельцы ”Супер инфо” мы сообщили, что редакция популярного издания переехала в торговый центр “Эльдорадо”, который находится на пересечении проспекта Жибек Жолу и улицы Ибраимова.

В комментариях к публикации читатели сообщили, что здание принадлежит семье Матраимовых. Мы также выяснили, что новые владельцы юридических лиц газеты, сайта и издательства земляки депутата Жогорку Кенеша Искендера Матраимова и экс-замглавы Таможенной службы Райымбека Матраимова (известного как Раима-миллион).

Данные кадастровой службы при ГРС

Запросы в кадастровую службу нам дали следующие результаты: участок, где располагается торговый центр поделен на три единицы недвижимого имущества. Земля вокруг здания числится за Управлением муниципальной собственности г. Бишкек, но отданы в аренду ОсОО “АвтоСТОлица”.

Земельный участок и само строение принадлежат единолично компании “АвтоСТОлица”.

Площадь земельного участка, на котором стоит торговый центр, 25 соток (2533 кв. метров). А полезная площадь 5-ти этажного здания - почти 4 тысячи кв. метров.

Данные министерства юстиции

Согласно информации из базы данных юридических лиц, учредителями ОсОО “АвтоСТОлица” являются Маматов Канатбек Мурзаевич и Жумаева Минавар Шабыевна.

Ресурс osoo.kg подтверждает, что 15 декабря 2017 года у компании и, соответственно, у торгового центра “Эльдорадо” сменились владельцы. Ранее земля и строение принадлежали немецкой компании AKA Immobilien GmbH (АКА Иммобилиен ГмбХ).

Маматов Канатбек Мурзаевич

Канатбек Маматов ныне занимает должность президента Федерации футбола Кыргызской Республики (ФФКР). Избран в начале 2019 года. До этого он был вице-президентом ФФКР и многие годы курировал развитие футзала (мини-футбола).

Первое,что он сделал на посту руководителя ФФКР, - подписал соглашение с новым спонсором. На футболках игроков сборной теперь будет красоваться надпись “Ихлас”.

На официальной церемонии строительную компанию представлял ее основатель Нурбек Осмонов. Это весьма интересный факт. Почему? Вы узнаете дочитав статью до конца.

Впрочем, Канатбек Маматов не сторонний человек в торговом бизнесе. До этого он привел в Кыргызстан и руководил магазинами российской торговой сети “SELA”. Ленточку при открытии первого магазина сети “Эльдорадо” в 2016-м году перерезал именно Канатбек Маматов. Правда на тот момент, как мы писали выше, его партнером была немецкая компания из Мюнхена.

Теперь же он идет в связке с таинственной Жумаевой Минавар Шабыевной.

Жумаева Минавар Шабыевна

Если ввести в поисковик ее имя, то невозможно найти почти ничего - ни фото, ни данных. В интернете информации минимум. Но мы все же выяснили кто она и, главное, кто за ней стоит.

Какими компаниями Минавар Жумаева владеет помимо ТЦ “Эльдорадо”? Вторая фирма зарегистрированная на нее - это ОсОО “Ош-Плаза”.

В строительном бизнесе обычно создают отдельную фирму для каждого строительного объекта. Такое практикуется нередко, и в данном случае поисковый запрос по названию “Ош-Плаза” приводит нас на сайт компании “Ихлас”.

Комплекс строится на участке более одного гектара. Общая площадь квартир составит 284 665 кв. метров. Участок под строительство жилого комплекса выделен в городе Оше в микрорайоне “Толойкон” на пересечении улиц Осмонова и Абдыкадырова. Среди горожан считается престижным районом. На месте сейчас очищенная огороженная территория.

Кому же принадлежит участок - ищем ответ в кадастровой службе. Владельцем земли числится Матраимова Чынара Ысмайыловна - родная сестра депутата Жогорку Кенеша Искендера Матраимова и, соответственно, экс-таможеника Раима Матраимова.

У нее договор о долевом участии с ОсОО “Кыргыз каганат”. Руководит фирмой еще один экс-чиновник - бывший губернатор Ошской области Мамасадык Бакиров. Учредителем ОсОО является другое ОсОО - “Каганат Инвест”.

Что известно про “Каганат Инвест”? Руководит и владеет компанией (совместно с другим учредителем) вышеупомянутый основатель стройфирмы “Ихлас” Нурбек Осмонов.

Во второй части расследования мы расскажем о том, кем Минавар Жумаева приходится семье Искендера Матраимова, и о недвижимом имуществе депутата, о котором в СМИ ранее не упоминалось.

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ЧАСТЬ 2

В первой части мы выяснили, что за торговым центром “Эльдорадо” стоит Минавар Жумаева. Ее связывает с семьей Матраимовых общий бизнес по строительству жилого комплекса “Ош-Плаза” в южной столице. И не только это. Что ещё, читайте во второй части расследования factcheck.kg.

Связь Минавар Жумаевой с Матраимовыми

фото из социальных сетей

Проверяя профиль Минавар Жумаевой в "Фейсбук", мы натолкнулись на ее поздравление с днём рождения пользовательнице Гулиры Сыдыковой. Жумаева называет ее “кызым” (дочь), а в комментариях сама Гулира Сыдыкова называет автора поста “жене” (тетя). Более того в комментариях под тем же поздравлением и Чынара Матраимова (сестра депутата ЖК и экс-таможенника) называет ее “жене”.

Гулира Сыдыкова - это дочь Чынары Матраимовой. Но чья же жена сама Минавар Жумаева? База данных налогоплательщиков, по запросу по ее имени, дает нам адрес: г. Ош, ул. Ленина 176.

А владельцем дома является Исмаилов Мирланбек Искендерович - сын депутата Жогорку Кенеша Искендера Матраимова.

Ниже адрес, указанный в налоговой, как место проживания депутата ЖК КР. Искендер Матраимов живет в Бишкеке в элитном новом доме в квартире площадью 176,9 кв. метров.

А оформлена недвижимость на Жумаеву Минавар Шабыевну.

Круг замкнулся. Из вышеуказанных фактов, приходим к выводу, что новая владелица торгового центра “Эльдорадо” - жена депутата Жогорку Кенеша Искендера Матраимова. Проверка семейного положения обоих супругов дает нам положительный результат - они оба состоят в браке.

По следам журналистов-расследователей

По имуществу семьи Матраимовых ранее журналисты проводили расследования. Они выявили, что несколько особняков в Оше и элитная квартира, площадью более 250 кв. м., в центре Бишкека по бульвару Эркиндик напротив здания ГКНБ, оформлены на Апизу Матраимову.

А также выявили особняк в ВИП городке “Браво” в селе Орто-Сай, принадлежащий депутату Искендеру Матраимову. 13 мая 2019 года Искендер Матраимов продал этот особняк все тому же основателю строительной компании “Ихлас” и партнеру по строительству жилого комплекса “Ош-Плаза” Нурбеку Осмонову.

Спорт и семья Матраимовых

Матраимовы активно вкладывают в спорт. В Оше по улице Ленина, 234, находится спорткомплекс “Эрем” (РМ?). Само здание принадлежит семье Жиянбековых.

Но одноименная компания зарегистрирована на Русланбека Матраимова - младшего из братьев Матраимовых.

Фитнес-центры сети “Эрем” есть не только в Оше, но и в Бишкеке. В соревнованиях на самом высоком уровне играют волейбольная и футзальная команды “Эрем”.

Волейбольный клуб в прошлом году стал чемпионом Кыргызстана. Но в этом году команда “Эрем” проиграла в финале. Другое дело футзальная команда “Эрем”. Она уже третий год подряд берет золото чемпионата Кыргызстана.

Причем в этом году золото “Эрем” получил со скандалом. Во второй игре финала “Алга-Дордой” покинула матч до окончания игры. У соперников “Эрема” были претензии к обеспечению безопасности, организации игры и судейству.

За этот демарш “Алге” засчитали техническое поражение. Футбольный клуб семьи Матраимовых стал чемпионом, после неявки соперников и на третью игру. Тем самым “Эрем” побеждает в чемпионате Кыргызстана третий год подряд.

Напомним, что в первой части расследования мы выявили, что соучредителем в компании, владеющей Торговым центром “Эльдорадо”, вместе с женой Искендера Матраимова Минавар Жумаевой является Канатбек Маматов. Он же сейчас возглавляет Федерацию футбола Кыргызской Республики и долгое время на должности вице-президента ФФКР курировал футзал в стране.

Бизнес Матраимовых

Резюмируя вышесказанное, Матраимовы на сегодняшний день зашли в строительный бизнес, в ритейл иностранных торговых сетей, а также делают вложения в дорогое недвижимое имущество. Помимо прочего тратят деньги на спорт и благотворительность.

Непонятно к какой сфере отнести компанию “Сый дасторкон” под учредительством Чынары Матраимовой. В сфере деятельности указано "оптовая продажа товарами широкого ассортимента.

Следы Матраимовых есть и в топливном бизнесе. ОсОО “Ай-Петролиум” открылась в 2012 году, а прекратила свою деятельность в 2014-м.

К слову, соучредитель в компании Ай-Петролиум Компани Артстанбаев Азамат Мураталиевич, связан и с другим бизнесом, который приписывают семье Матраимовых. Так его сестра Арстанбаева Гулшат Мураталыевна владеет правами аренды кафе “Budda bar” с 2016 года.

В начале правления Курманбека Бакиева Исламбек и Русланбек Матраимовы зарегистрировали юрлицо, которое просуществовало 6 лет. Открывшись в 2005 году фирма прекратила свою деятельность в 2011 году.

Насколько успешный был бизнес братьев Матраимовых в те годы, выяснить не удалось. Продукт государственного проекта “Таза коом” - портал “Открытый бюджет” вовсе не раскрывает информацию. По ее неточным данным (“Открытый бюджет” не дает полной информации) за полгода 2011 года ОсОО “Исмаил-5 Лтд и Ко” ничего в бюджет страны не привнес. В последующем один из учредителей - Исламбек Матраимов предпочёл бизнесу работу в финансовой полиции.

Сколько зарабатывали госчиновники-Матраимовы?

Последние данные по доходам чиновникам можно узнать лишь из декларационной компании 2017 года. Так депутат ЖК КР Искендер Матраимов заработал за год 747 тысяч сомов. А вот близкие родственники гораздо больше - 2 миллона 155 тысяч сомов.

При этом Искендер Матраимов не счел нужным указать свой огромный особняк в вип-городке “Браво” с фактической площадью в 5 817 кв. метров. На 2017 год земля и строение были оформлены именно на него.

К концу 2017 года жена депутата, то есть Минавар Жумаева уже владела долей в ОсОО “АвтоСТОлица” (ТЦ “Эльдорадо”), но опять же в декларации этого мы не видим.

Данных по Райымбеку Матраимову за 2017 год на сайте Государственной налоговой службы нет. При передаче функции обнародования данных деклараций почему-то перестали раскрывать данные по заместителям руководителей государственных органов. Хотя по статье 6 закона о декларировании такие сведения должны быть доступны общественности.

На сайте Государственной кадровой службы указаны данные за 2016 год. Райымбек Матраимов заработал по месту основной работы 852 тысячи сомов, владел квартирой в 56 кв. метров. От продажи крупного рогатого скота он заработал 3 миллиона 200 тысяч сомов. А вот близкие родственники графе доход от разных сделок и других источников указали почти 11 миллионов сомов, но при этом потратили 7 миллионов. Среди имущества коттедж, квартира и внедорожник "Лексус".

Деклараций с доходами и имуществом госчиновника Исламбека Матраимова в открытом доступе нет.

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