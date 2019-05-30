Тайные владельцы газеты «Супер инфо». Кто купил популярное СМИ?

В Кыргызстане стало известно, что сменились владельцы многотиражной газеты «Супер инфо» и популярного сайта Super.kg.

Некоторые источники сообщают, что этими ресурсами теперь владеет бывший заместитель председателя Гостаможенной службы Райымбек Матраимов. Но основатель газеты, бывший посол Кылычбек Султан эти домыслы опровергает. Однако некоторые местные издания уже начали проверять достоверность версии о том, что газету «Супер инфо» купил Райымбек Матраимов.

«Как известно, газета «Супер инфо», сайт Super.kg и типография «Компьютер пресс», владельцами которых называли бывшего посла Кыргызстан а Южной Корее Кылычбека Султана, были зарегистрированы на его супругу Султан Мээрим. На сайте Министерства юстиции можно увидеть, что 24 мая сменились владельцы всех трех компаний. Владельцем «Супер инфо» и «Компьютер пресс» стал Икрамиддин Исламидинович Насирдинов, а портал Super.kg перешел к Азизбеку Кадыровичу Орунбаеву», - сообщил сайт Factcheck.kg.

Редактора сайта Factcheck.kg Болот Темиров сообщил, что редакция изучает, имеет ли теперь к газете отношение Райымбек Матраимов: «Мы пока не закончили. Есть некоторые сведения. Новые владельцы «Супер инфо» являются земляками Матраимова, тоже из Кара-Суу. После смены владельца коллектив «Супер инфо» переехал на новое место – в торговый центр «Эльдорадо», хозяином которого, как выяснилось, является Минавар Жумаева – супруга Искендера Матраимова. Эти связи имеются».

На личной странице в Инстаграмме человека по имени Икрамиддин Насирдинов, которого называют новым владельцем «Супер инфо» и сайта Super.kg, можно увидеть молодого парня 20-25 лет в военной форме.

Этот человек похож на охранника, который попал в кадр, когда журналист Эльнура Алканова в 2017 году проводила съемку в VIP-городке в селе Орто-Сай. В этом VIP-городке располагался особняк депутата парламента Искендера Матраимова. Но по имеющимся у «Азаттыка» сведениям, этот дом недавно был продан другому лицу.

А нового владельца портала Super.kg Азизбека Орунбаева в открытых источниках называют одним из бывших хозяев фирмы «Лайф Ньюс», которая зарегистрирована в качестве телеканала. Нынешний владелец «Лайф Ньюс» Кыялбек Нарматбекович Тойчиев - один из владельцев сайта «Кабарлар». Однако Тойчиев заявил, что не знаком с Азизбеком Орунбаевым: «Я знаком с юристом моего возраста. Когда мы вместе открывали, то он говорил: «Зарегистрирую на кого-нибудь другого». Этого человека я не знаю, видимо переписал на него. Когда вызвали к нотариусу, я сходил и расписался. Информацию об этом человеке я получаю только сейчас. Сам удивлен. Фамилия мне знакома».

Связаться для уточнения информации с основателем газеты Кылычбеком Султаном не удалось. Шаиста Шатманова, которую называют руководителем «Супер-инфо», сообщила, что Кылычбек Султан готовит специальное обращение: «Он сейчас готовит свое заявление. Будет правильным подождать его обнародования».

Ранее родной брат Райымбека Матраимова, депутат Искендер Матраимов опроверг сведения о том, что его брат купил газету. В этот раз парламентарий, сказав, что болеет, попросил «не беспокоить» его и повесил трубку.

Между тем медиаэксперт Марат Токоев говорит, что пока рано высказывать предположения о том, кто теперь является истинным владельцем печатного издания: «Пока стоит воздержаться от каких-то выводов. Но рано или поздно, конечно, станет понятно, кто стоит за покупкой газеты. Потому что жанр журналистского расследования у нас развивается хорошо».

Бывший владелец данной газеты Кылычбек Султан во время пребывания в должности посла КР в Южной Корее открыто рассказал о скандале, который учинила бывшая чиновница на борту самолета. После этого он покинул пост и начал критиковать власти.

В феврале 2019 года Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями (финполиция) внесла постановление, что «газета «Супер-Инфо» должна пройти налоговую проверку за период с 2016 года по сегодняшний день». А 27 февраля вышло второе постановление о том, что «должна быть проведена налоговая проверка за период с 2013 года по сегодняшний день». Но 19 марта Первомайский районный суд удовлетворил заявление адвокатов газеты «Супер-инфо», отменив эти постановления.

Тогда же основатель «Супер-Инфо», бывший посол Кылычбек Султан выразил мнение, что ситуация, сложившаяся вокруг СМИ, «может быть попыткой рейдерского захвата или же попыткой закрыть рот газете». Газета «Супер-Инфо» выходит с 2002 года. В Кыргызстане она считается самой многотиражной. На сегодня ее тираж составляет около 60-65 тысяч экземпляров.

Токтосун Шамбетов

Источник - радио "Азаттык"