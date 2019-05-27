Штрафы за нарушение ПДД. Снизить или оставить?

На днях в Интернете появилась петиция, собирающая голоса за уменьшение ставок взысканий.

Автор документа энтузиаст Нурлан Джамгырчиев уверен: правительство не только должно уменьшить суммы до 1/3 от нынешних, но и оставить 50–процентную скидку при оплате в течение 15 дней.



- “Безопасный город” и камеры должны быть. Но когда дороги, дорожные знаки не соответствуют логике, то высокие ставки недопустимы. Народ надо приучать постепенно, а не шокировать и грабить. Возможно, стоило бы сделать для начала и предупредительные штрафы, — говорится в документе.



Всего за несколько часов петицию подписали уже около 300 человек.

Нарушители требуют поблажку

Примечательно, что власть уже прислушалась к мнению кыргызстанцев. 21 мая на совещании по вопросу реализации проекта “Безопасный город” премьер–министр Мухаммедкалый Абылгазиев поручил создать рабочую группу по изучению вопроса корректировки размеров штрафов за нарушение правил дорожного движения.



— При рассмотрении этого вопроса необходимо ставить во главу угла мнение граждан. А для выработки обоснованных и качественных рекомендаций в рамках реализации проекта “Безопасный город” необходимо глубокое и всестороннее изучение этого вопроса, — заявил Абылгазиев.



Однако с такой позицией правительства и граждан в корне не согласился депутат ЖК Дастан Бекешев. Он называл подобное решение кабмина охлократией.



— Штрафы за нарушения правил дорожного движения снижать нельзя. Это лишь увеличит количество дорожно–транспортных происшествий. Да, как депутат, я должен учитывать настроения общества, но есть и другая часть граждан, которая стала инвалидами, потеряла членов семей из–за ДТП. Активисты требуют понижения штрафов, в случае неисполнения пригрозили митингами. Такими темпами родственники осужденных за убийство начнут просить снижения санкций за убийство. Нет, скажете вы, убийство совершают преступники. Так ведь и нарушители, требующие понижения штрафов, являются потенциальными убийцами. Они хотят быстро перемещаться, нарушать, и чтобы их никто за это не наказывал. Из–за ДТП многие дети остаются без кормильцев. То есть надо сделать послабления, чтобы люди могли дальше нарушать? Я не хочу жить в стране, где в год в авариях на дорогах умирает 1000 человек, а 5000 становятся инвалидами. Эти штрафы уже дают хоть и маленький, но результат. Мы не должны пропагандировать правовой нигилизм, — написал в социальной сети Twitter Бекешев.



Статистика неутешительна. Согласно официальным данным Минздрава и Главного управления обеспечения дорожного движения, за последние пять лет зафиксировано более 32 тысяч ДТП, погибли более 5 тысяч человек, 50 тысяч получили различные ранения.



Кыргызстанцы разделились на тех, кто выступает за снижение стоимости взысканий за нарушение ПДД, и тех, кто категорически против такого послабления.



— Люди начнут уважать правила на дорогах, только если почувствуют строгость наказания. И если сумма штрафа уменьшила количество ДТП и резко снизила смертность на дорогах страны, следовательно, от нее есть эффект. А значит, такой уровень должен остаться. Это показывает и опыт соседних государств. Например, в Казахстане существенное повышение штрафов навело порядок на дорогах. Многие бишкекчане, приезжая в Нур–Султан, поражаются, как там ездят строго по правилам. Почему мы не готовы осуществлять подобную практику у себя в стране? Непонятна вся эта истерия вокруг повышения штрафов. Не нарушай — и не будет “писем счастья”. В чем проблема? Только так можно у нас заставить водителя уважать и соблюдать ПДД. С камерами не договоришься, и взятку им не дашь. Не нарушай — и не надо будет платить. А участникам дорожного движения стоит не предъявлять претензии, а перестать “беспредельничать” и начать соблюдать правила дорожного движения, уважать друг друга на дороге, — призывают многие кыргызстанцы в соцсетях.



В руководстве Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения считают, что высокие штрафы помогают в борьбе с авариями, нарушениями и ДТП.



— Предложения по изменению размеров штрафов мы примем в течение месяца. Пока будут действовать прежние нормы, — сказал корреспонденту газеты “Вечерний Бишкек” заместитель начальника ГУОБДД Ыманалы Саркулов.



При этом рядовые сотрудники управления безопасности дорожного движения неофициально признались, что категорически против уменьшения штрафов.



— Кто соблюдает ПДД и не лихачит на дорогах, тому и штрафы не страшны. Лучше пусть водитель потеряет деньги, чем общество потеряет жизнь и здоровье гражданина! — отметили они.



С такой позицией не согласны многие кыргызстанцы. Они считают, что штраф в 3000 сомов со средней заработной платой по стране в 15 тысяч сомов вполне может привести к социальным волнениям.



— Нарушать, конечно, неправильно. Но с другой стороны нужно обеспечить адекватные платежи исходя из показателя среднемесячной зарплаты. Тысяча сомов тоже бьет по карману. К тому же повысился рост коррупции на дорогах со стороны некоторых инспекторов УОБДД. Они открыто говорят: либо давай 500–1000 сомов, либо плати 3 тысячи. И это вызывает негатив со стороны граждан. Более того, надо в Бишкеке для начала привести в порядок дороги и разметки, — правила противоречат знакам на дорогах. Есть перекрестки, по которым в час пик попросту не проедешь — это зависит, в частности, как от неотрегулированной работы светофора, так и до разметки на дороге. Возможно, стоит провести регионализацию штрафов. Скажем, в Бишкеке много машин — штрафы выше, в Нарыне, Таласе, Караколе меньше — штрафы ниже, — говорят водители.

Прожиточный минимум и цена жизни

Юрист Кайрат Осмоналиев считает, что штрафы неравнозначны прожиточному минимуму в стране. Зарплаты в Кыргызстане небольшие, как и общие доходы населения.



— Штраф в три тысячи сомов практически равен половине средней месячной пенсии. А среди участников дорожного движения немало пенсионеров. Это недопустимо! Можно понять, когда высокие штрафы вводят европейские страны или США, где доходы населения несравнимы, даже в Алматы уровень жизни выше нашего. Но что касается Кыргызстана, здесь расценки на штрафы должны быть снижены в два раза с привязкой к прожиточному уровню. Ведь даже при их уменьшении профилактический эффект будет сохраняться, — говорит корреспонденту “ВБ” юрист.



На сегодня, согласно официальным данным, оплачены больше половины предъявленных штрафов. Это, по мнению Кайрата Осмоналиева, является заслугой нынешних скидок за оперативность онлайн.



— Тем не менее можно сказать, что проект сработал и не провалился в экономическом плане. Так как в качестве основных рисков прогнозировалась именно несобираемость взысканий. Сейчас же все, что минимально закладывали, оправдалось. В целом проект нужный и действенный. Он подтянул культуру вождения и дисциплину водителей и, как следствие, уменьшил число жертв на дорогах. Его однозначно надо продолжать. Однако в дальнейшем, повторю, суммы штрафов надо понизить, — подчеркнул собеседник.



А вот штрафы экстренным службам, напротив, по мнению юриста, должны быть полностью исключены.



— Ведь там можно и на 20 тысяч сомов штрафов наложить в сутки, если ты водитель “скорой” или “пожарной”. Конечно, в любом новом проекте невозможно предусмотреть все. Именно поэтому систему надо сделать максимально транспарентной для контроля гражданского общества, — заключил юрист.

Под угрозой социального взрыва

Политолог Денис Бердаков уверен, что кое–кто в очередной раз угрозами социального взрыва пытается продавить решение правительства о снижении штрафов.



— Сыграть, я думаю, на этой ситуации сейчас попытаются и определенные силы. Но факт в том, что сложилась ситуация, когда любое повышение тарифов невозможно даже там, где складывается практически патовая ситуация: водопользование, электроэнергетика. Пока государство все дотирует — вопросов к нему нет. Как только оно заикается о повышении, граждане тут же начинают угрожать митингами. В итоге мы катимся вниз, а государство постоянно чувствует себя заложником. Однако гражданам стоит понимать, что наличие и обслуживание инфраструктуры — это всегда дорого. Если давление на правительство продолжится, то не будет ни порядка на дорогах, ни водопроводов у половины Бишкека. В итоге страна вынуждена будет пойти на резкий скачок тарифов, несмотря на недовольство общественности, — объясняет корреспонденту “ВБ” Бердаков.



Что касается непосредственно вопроса по штрафам за нарушение ПДД, то, по мнению политолога, нынешняя практика 50–процентной оплаты за быстрое погашение штрафа весьма эффективна.



— Стоило бы оставить эту норму при прежних тарифах. Так как те, кто не платит, не будут делать это и после их снижения. К тому же, если сумма взыскания будет, скажем, 500 сомов, многих она точно не остановит от нарушений. Особенно это касается Бишкека. Тем более что в столице главная проблема заключается не столько в самих нарушениях, сколько в огромном количестве машин, — уверен Бердаков.



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Пока правительство занялось размерами штрафов, Госкомитет информационных технологий и связи объявил конкурс на закупку услуг по автоматическому предоставлению комплексной информации о транспортном потоке, данных видеонаблюдения и нарушениях ПДД, зафиксированных камерами в рамках второго этапа проекта “Безопасный город”. Информация об этом уже появилась на портале госзакупок.



В рамках второго этапа предусмотрен запуск 306 аппаратно–программных комплексов, из которых 40 — передвижные, остальные для скоростных участков и населенных пунктов.

цифирь



Как сообщает пресс–служба ГУОБДД, с 4 марта по 17 мая 2019 года на основании показаний камер фото– и видеофиксации нарушений ПДД было составлено 108 137 постановлений о взимании штрафов.



Более 70 миллионов сомов уплатили водители, нарушения ПДД которых зафиксировали камеры проекта “Безопасный город”, уточнила пресс–служба Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД.



Как мы уже писали, камеры фиксации нарушений проекта “Безопасный город” начали работать в пилотном режиме с 12 февраля текущего года, а штрафовать начали с 4 марта.



“Из общего количества протоколов на сегодня оплачено уже 42 тысячи 168, что составляет 44,5 процента”, — говорится в сообщении.



Не обременяйте свои кошельки лишними тратами, соблюдайте правила дорожного движения, призывает ГУОБДД.

а как у них



Если в Кыргызстане пьяная езда наказывается штрафом в 17 тысяч сомов, в России наказание за управление авто в нетрезвом состоянии составляет 30 тысяч рублей с лишением прав на 1,5–2 года. Если водитель не заплатит эту сумму в течение двух месяцев, на него будет наложено дополнительное взыскание в двукратном размере от суммы неуплаченного штрафа либо административный арест на срок до 15 суток.



В Казахстане за управление машиной в пьяном состоянии нарушителя без всяких штрафов лишат прав на три года.



В Германии обнаружение в крови 0,5 промилле алкоголя наказывается штрафом в 500 евро и лишением прав на год.



В США за управление автомобилем в нетрезвом виде штраф — 1 тысяча долларов плюс лишение свободы до полугода.

Виктория ГУНГЕР

и Владимир ПИРОГОВ



Источник - "Вечерний Бишкек"