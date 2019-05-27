Далеко послали, или Зачем нам большое декольте

Намедни случилось то, что рано или поздно должно было случиться. Депутатов за их кумысно–патриотическо– популистские призывы стали посылать на всякие буквы.



Так, депутат Жогорку Кенеша от партии “Республика — Ата Журт” Махабат Мавлянова вдруг призвала кыргызстанок не выбирать обтягивающие свадебные платья с открытой спиной и большим декольте. Видимо, слугам народа никогда не надоедает “читать мораль” своему электорату.





Приведем полностью ее страстный призыв на “Фейсбуке”: “Дорогие кыргызские девушки и будущие невестки! Когда выбираете платье на свадьбу, не берите такие обтягивающие платья, как на фото, с таким вырезом на груди и открытой спиной. Родители, не разрешайте носить такие свадебные платья! В день свадьбы невеста впервые покажется перед кайынжурт (родственники мужа). Родители, дедушки и бабушки будут наблюдать за ней. Кыргызские девушки и невестки не ходили полуголыми, тем более в день своего замужества. Мы должны сохранить наши великие традиции, прошедшие через века. Давайте научим дочерей уважать старших и относиться к ним с небольшим стеснением. Европейская демократия в отношении поведения и выбора одежды не подходит нам, нужно это объяснить нашим сыновьям и дочерям и привить им настоящие кыргызские ценности”.



В ответ общественный советник мэра Бишкека Гуля Алмамбетова написала на своей Twitter–странице коротко и емко: “Пошла на... “ (ненормативная лексика).



Что тут произошло! Народ нехорошо взволновался. Пользователи соцсетей устроили овации. Так коротко и ярко в общественном пространстве еще никто не оценивал умственные и другие достоинства депутатов!



Скандал был настолько интенсивным и общенациональным, что его отголоски дошли до стен ЖК. Депутат Бакыт Торобаев (“Онугуу–Прогресс”) на заседании комитета ЖК по конституционному законодательству поднял вопрос об оскорблении богоизбранных, то есть нардепов. По его словам, пресс–служба столичной мэрии плохими словами отозвалась по поводу публичного обращения парламентария.



“Может, покажем свой характер?” — призвал депутат коллег. Видимо, он имел в виду, что нужно в ответ также послать общественность в прямом эфире. Ведь подавляющее большинство народа с восторгом поддержало Алмамбетову.



Казалось бы, должен был развернуться батл между ЖК и мэрией. Но руководитель аппарата муниципалитета Балбак Тулобаев смягчил “посыл” своей чиновничьей дипломатией.



“Мы приносим извинения за резкие для общества слова советницы мэра Гули Алмамбетовой, высказанные в соцсетях. Это ее взгляд на ситуацию, и он не выражает мнение Азиза Суракматова и мэрии в целом. Она получит дисциплинарное наказание в пределах закона. Мэрия Бишкека не поддерживает действия и слова, негативно влияющие на общество”, — написал Тулобаев.



Кстати, депутат Жогорку Кенеша Махабат Мавлянова совершенно не обиделась на то, что с ней так обошлись, и даже заступилась за советника мэра. Она даже попыталась объяснить свое предложение кыргызским невестам не надевать свадебные платья с декольте. Видео с ее комментариями распространила пресс–служба парламента, учитывая столь громкий резонанс.



По словам Мавляновой, ее просьба связана с национальными ценностями и никак не противоречит светскому строю.



“На каждом пышном мероприятии, тем более на свадьбе, присутствуют аксакалы, гости из сел. Поэтому из уважения к старшим я прошу невесток не надевать слишком открытые платья. Это вопрос воспитания, о котором мы забыли в последние годы. Это была лишь просьба, не собираюсь никого ограничивать в выборе одежды, не буду инициировать законопроект, регулирующий внешний вид женщин. Каждый волен поступать как хочет. Это лишь мое мнение и совет молодым девушкам”, — сказала она.



Махабат Мавлянова считает, что советник мэра Бишкека Гуля Алмамбетова поддалась эмоциям, когда нецензурно прокомментировала совет депутата кыргызским невестам.



“Работу мэрии и градоначальника Азиза Суракматова оцениваю положительно. В этом, наверное, есть и заслуга Гули Алмамбетовой. Хорошего специалиста не стоит увольнять за эмоциональное сообщение”, — сказала нардеп.



В следующий раз депутатам стоит подумать, прежде чем “наряжать” женщин в мешки с дырами для головы или поучать народ. А то люди у нас просты — могут так далеко отправить, что оттуда можно и не вернуться.

Азамат КАСЫБЕКОВ

Источник - "Вечерний Бишкек"