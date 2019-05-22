В Андижане заработал новый цемзавод. Ввоз дешевого цемента из Кыргызстана в Узбекистан приостановлен

С 13 мая на таможенном посту «Дустлик» на узбекско-кыргызской границе приостановлен пропуск на территорию Узбекистана грузового транспорта, загруженного цементом.

Связавшиеся с редакцией «Озодлика» 20 мая узбекские предприниматели сообщили, что в настоящее время как минимум 105 грузовиков застряли на нейтральной территории между двумя государствами. Представители Государственного таможенного комитета Узбекистана не стали комментировать причину запрета на ввоз в страну кыргызстанского цемента.

Запрет без объяснений

Собеседники, связавшиеся с редакцией «Озодлика» с территории Кыргызстана, представились предпринимателями из Ферганской долины.

По их словам, фуры, загруженные цементом, который был куплен 13 мая на цементном заводе в Ошской области, прошли таможенный контроль на кыргызстанской стороне, грузовые машины были опечатаны соответствующим образом.

Ферганские предприниматели говорят, что после узбекистанские таможенники без каких-либо официальных объяснений запретили ввоз цемента на территорию Узбекистана.

– Вначале мы подумали, что наш груз не пропускают в Узбекистан по причине приезда президента Мирзияева в Андижанскую область. Думали, что позже наши фуры могут въехать на узбекскую территорию. Но с тех пор прошла неделя, проблема до сих пор не решилась.

С 13 мая как минимум 105 фур стоят на нейтральной территории. Сейчас мы не можем вернуться обратно в Кыргызстан, так как кыргызстанские таможенники опломбировали наш груз. Но узбекская сторона не пропускает на свою территорию наши фуры. Нахождение на нейтральной территории является платным. За неделю пребывания на этой территории мы заплатили 9 тысяч кыргызских сомов (около 120 долларов США). Самое плохое заключается в том, что нам не сообщают причину запрета на ввоз кыргызстанского цемента на территорию Узбекистана. Таможенники говорят, что это происходит не по их вине. По их словам, такой приказ поступил из Ташкента, – сказал репортеру «Озодлика» водитель одной из фур.

Ферганские предприниматели отправили в редакцию фотографии и видеозапись, сделанные на нейтральной территории на узбекско-кыргызской границе.

– В каждую фуру загружено по 20 тонн цемента. Некоторые купили цемент для своего производства, другие купили кыргызстанский цемент по строительным контрактам в Андижане. Согласно договору с кыргызстанским цементным заводом, мы заранее внесли стопроцентную оплату за товар.

Теперь представители завода говорят, что продали нам цемент, помогли перевезти груз через кыргызстанскую таможню, а дальнейшие вопросы уже не их проблема. Мы уже и в президентский портал написали. Но никто не дает нам никакого ответа и не сообщает, когда наши фуры могут попасть в Узбекистан, – говорит нашему радио один из ферганских предпринимателей.

В Государственном таможенном комитете Узбекистана не дали конкретного ответа

В ходе освещения темы репортер «Озодлика» связался с представителями таможенного поста «Дустлик», Андижанского областного управления Государственного таможенного комитета, а также с Государственного таможенного комитета (ГТК) Узбекистана.

Однако представители этих ведомств не смогли дать нашему репортеру конкретного ответа относительно запрета на въезд в Узбекистан фур с кыргызстанским цементом.

​Один из сотрудников ГТК подтвердил информацию о том, что фуры с цементом на пропускают на территорию страны. Но когда репортер «Озодлика» спросил его о причинах запрета, он ограничился лишь кратким ответом, сказав: «Это зависит не от нас».

Другой представитель ГТК Узбекистана заявил, что «не в курсе проблемцы» и попросил нашего репортера обратиться ферганским предпринимателям, которые не могут ввезти в страну цемент из соседнего Кыргызстана.

Кыргызстанский депутат: Узбекистан объявил «негласную войну»

​Наш репортер связался и с представителями Государственной таможенной службы Кыргызстана.

Представитель пресс-службы комитета заявил «Озодлику», что кыргызстанской стороны никаких проблем не имеется.

– Узбекская сторона пока не дала нам никаких официальных объяснений по этому вопросу, – сказал сотрудник пресс-службы Государственной таможенной службы Кыргызстана.

Между тем, на днях один из кыргызстанских депутатов назвал запрет на ввоз в Узбекистан кыргызстанского цемента «негласной войной».

Депутат от Социал-демократической партии Азамат Арапбаев на состоявшемся 21 мая заседании комитета Жогорку Кенеша (парламента) по экономической и фискальной политике заявил, что на юге Кыргызстана большинство цементных заводов работают на экспорт.

«На наш рынок они не смогут сбыть весь свой товар, предприятия начнут простаивать, если так дальше пойдет», – приводит слова депутата интернет-издание Tazabek. Он попросил премьер-министра и Министерство экономики КР узнать, в связи с чем введено ограничение.

В свою очередь, министр экономики Кыргызстана Олег Панкратов сообщил, что запрет на ввоз в Узбекистан кыргызстанского цемента длится уже около недели. «Мы уже отреагировали, и сейчас идут переговоры с послом Республики Узбекистан. Если ничего не решится, то мы направим делегацию, которая объяснит, что если запрет не будет снят, то мы будем принимать все необходимые меры», – сказал глава Минэкономики КР.

Импортный цемент лишился льгот?

Напомним, что согласно постановлению президента Узбекистана Шавката Мирзияева от 17 января 2018 года, цемент был внесен в перечень видов продукции, сырья и материалов, при импорте которых предоставляется льгота по уплате таможенных платежей сроком до 1 января 2020 года.

В разговоре с «Озодликом» ферганские предприниматели говорят, что запрет на ввоз на территорию страны кыргызстанского цемента может быть связан с обращением владельцев местных цементных заводов к президенту Мирзияеву.

– Льготу на импортный цемент дали после начала строительства различных «сити» в Узбекистане, так как местные заводы не смогли обеспечить внутренний рынок цементом в достаточном объеме. Но, кажется, теперь владельцы узбекистанских цементных заводов попросили Мирзияева закрыть рынок импортного цемента. Поэтому они и закрыли нам дорогу, – говорит узбекский предприниматель, который начал заниматься ввозом цемента из Кыргызстана после подписания главой Узбекистана постановления о предоставлении льгот на импорт цемента.

В начале текущего года стало известно, что с 1 октября 2019 года цемент будет исключен из перечня видов продукции, сырья и материалов, при импорте которых предоставляется льгота по уплате таможенных платежей.

В открытых источниках пока нет информации о внесении изменений в законодательные документы относительно ввоза в Узбекистан импортного цемента.

Последний раз «цементный вопрос» был поднят в ходе видеоселекторного совещания с участием президента Шавката Мирзияева, посвященного вопросам снижения стоимости строительных материалов.

«В нынешнем году в Каракалпакстане, Сурхандарьинской, Андижанской и Навоийской областях введены в строй 4 цементных завода производственной мощностью 2 миллиона тонн каждый. До конца года будут сданы в эксплуатацию новые заводы мощностью 3,5 миллиона тонн. Общий потенциал производства цемента будет доведен до 15 миллионов тонн. Отмечалось, что это позволит покрыть внутренний спрос и снизить стоимость цемента», – говорится в сообщении пресс-службы президента Узбекистана о прошедшем видеоселекторном совещании.

Узбекский предприниматель: Нашим не понравилась ​дешевизна кыргызстанского цемента

В разговоре с репортером «Озодлика» узбекистанские импортеры цемента говорят, что на юге Кыргызстана имеется несколько цементных заводов, которые производят дешевый и качественный цемент, чем в Узбекистане.

​– У нас в Андижане цемент, включая все расходы, продают по 650 сумов за килограмм. «Кувасайцемент» и другие заводы продают килограмм цемента на 70-80 сумов дороже. Цементные заводы в Узбекистане покупают цементный клинкер в Кыргызстане. Именно клинкер определяет качество цемента. Однако заводы в Узбекистане добавляют мало клинкера, поэтому и качество цемента у них намного хуже, чем у кыргызстанского, ​– говорит один из узбекистанских импортеров цемента.

Напомним, что 18 декабря 2018 года в ходе второго заседания Совета глав приграничных областей Кыргызстана и Узбекистана в городе Ош премьер-министры двух государств Абдулла Ариповов и Мухаммедкалый Абылгазиев подписали дорожную карту по торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству между двумя государствами.

Сообщалось, что в ходе данной встречи с предпринимателями Ошской области были подписаны контракты на 5 миллионов долларов, в частности, соглашение о покупке Узбекистаном продукций, производимых цементными заводами на юге Кыргызстана.

20 мая на видеопортале Youtube была обнародована видеозапись, снятая на нейтральной территории на узбекско-кыргызской границе. На видео водители скопившихся на границе фур выражают недовольство относительно запрета на въезд на территорию Узбекистана.

На снятой видеозаписи водители фур обращаются к правительству Кыргызстана с просьбой потребовать у властей соседней страны официальный ответ относительно запрета на ввоз цемента.

«Нас ни пропускают, и не дают каких-либо разъяснений. Мы не знаем, что делать с цементом в наших фурах. Каждый день нахождения на этой территории ​обходится нам слишком дорого», – говорит в видеоматериале водитель одной из фур.

Кому принадлежит новый цементный завод в Андижане?

20 июля 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление о мерах по организации строительства цементного завода в Булакбашинском районе Андижанской области. Официальные СМИ сообщали, что общая стоимость проекта составит 203,9 миллиона долларов, а завод будет производить до 1,2 млн. тонн цемента в год.

А 14 мая пресс-служба президента сообщила, что новый цементный завод в Андижане уже введен в эксплуатацию.

Ферганские предприниматели, говорившие с «Озодликом» на условиях анонимности, высказали свое предположение о том, что за запретом на ввоз в Узбекистан дешевого и качественного кыргызстанского цемента стоит определенная «заинтересованная группа».

В постановлении президента Мирзиёева, подписанного в 2017 году, говорилось о том, что совместное предприятие ООО Shangfeng-Bridge of Friendship, созданное для реализации инвестиционного проекта, освобождено на 5 лет после начала производства от уплаты налогов на прибыль юридических лиц, на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры, налога на имущество юридических лиц, обязательных отчислений в Республиканский дорожный фонд.

Однако информация «о зарубежных и местных инвесторах», построивших цементный завод в Андижане стоимостью 200 миллионов долларов, до сих пор не обнародована общественности.

K-news