Какой путь развития выгоден для народа – революционный или эволюционный?

Но издавна мы сталкивались с проблемами, когда обязавшиеся править страной от имени народа злоупотребляют должностным положением, не выполняют данные народу обещания.

Исхак Масалиев, депутат ЖК:

- У нас была смена власти. В обоих случаях не было революции. Было бы хорошо, если бы у нас был эволюционный путь, но для этого не хватает политических действий. У нас начинается самоуправство, когда человек достигает власти. Революционный путь может привести к плохим вещам – к кровопролитию, к региональной или межэтнической розни. Возможно нам нужен сильный правитель или сильный парламент. Тяжело точно сказать, чего не хватает.

Тынчтыкбек Чоротегин, историк:

- Народные революции – крайняя и безальтернативная мера, когда старая власть погрязает в болото, не оставляет пути для реформ. Власть всегда обязана путем реформ вести работу в соответствии с требованиями общественности. Если есть реформы, то отпадает необходимость в совершении революции.

Темирлан Сарлыкбек уулу, политолог:

- Самый правильный путь – эволюционное развитие. Но издавна мы сталкивались с проблемами, когда обязавшиеся править страной от имени народа злоупотребляют должностным положением, не выполняют данные народу обещания. Они пытаются сохранить власть, пуская пыль в глаза, нарушая закон и применяя силу. Это и провоцирует революцию. Перевороты, произошедшие в Кыргызстане в 2005 и в 2010 гг. не дали народу ожидаемые плоды. Не удалось достигнуть ожидаемых перемен. Если государственная власть не заботится о народе, если не оправдывается доверие народа, то народ вполне может подняться и добиться смены власти. Мы тогда убедились, что таково демократическое право народа.

Арстан Алай, частный предприниматель:

- Если бы мы назвали события 24 марта или 7 апреля революциями, то у нас должно было быть развитие. После этих революций политики шли по протоптанному пути, не смогли наставить великий народ на великий путь. Если мы объясним народу, что религия, человечность, техника, медицина – это эволюция, то люди перешли бы в эпоху энергии.

Шамшыбек Мамыров, ветеран МВД, полковник:

- Эволюция свойственна техническим явлениям. Переход от количества к качеству. А революция – это общественное понятие. Две революции не достигли своих целей. Обе революции стали уроком на будущее и будут уроком. Вечное богатство – это справедливое правление. Только тогда будут заводы-фабрики, экономическое развитие в стране.

Источник: газета «Факты.kg» №13 от 02.04.2019 / стр. 5