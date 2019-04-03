Какой путь развития выгоден для народа – революционный или эволюционный?

Но издавна мы сталкивались с проблемами, когда обязавшиеся править страной от имени народа злоупотребляют должностным положением, не выполняют данные народу обещания.
Исхак Масалиев, депутат ЖК:
- У нас была смена власти. В обоих случаях не было революции. Было бы хорошо, если бы у нас был эволюционный путь, но для этого не хватает политических действий. У нас начинается самоуправство, когда человек достигает власти. Революционный путь может привести к плохим вещам – к кровопролитию, к региональной или межэтнической розни. Возможно нам нужен сильный правитель или сильный парламент. Тяжело точно сказать, чего не хватает.
Тынчтыкбек Чоротегин, историк:
- Народные революции – крайняя и безальтернативная мера, когда старая власть погрязает в болото, не оставляет пути для реформ. Власть всегда обязана путем реформ вести работу в соответствии с требованиями общественности. Если есть реформы, то отпадает необходимость в совершении революции.
Темирлан Сарлыкбек уулу, политолог:
- Самый правильный путь – эволюционное развитие. Но издавна мы сталкивались с проблемами, когда обязавшиеся править страной от имени народа злоупотребляют должностным положением, не выполняют данные народу обещания. Они пытаются сохранить власть, пуская пыль в глаза, нарушая закон и применяя силу. Это и провоцирует революцию. Перевороты, произошедшие в Кыргызстане в 2005 и в 2010 гг. не дали народу ожидаемые плоды. Не удалось достигнуть ожидаемых перемен. Если государственная власть не заботится о народе, если не оправдывается доверие народа, то народ вполне может подняться и добиться смены власти. Мы тогда убедились, что таково демократическое право народа.
Арстан Алай, частный предприниматель:
- Если бы мы назвали события 24 марта или 7 апреля революциями, то у нас должно было быть развитие. После этих революций политики шли по протоптанному пути, не смогли наставить великий народ на великий путь. Если мы объясним народу, что религия, человечность, техника, медицина – это эволюция, то люди перешли бы в эпоху энергии.
Шамшыбек Мамыров, ветеран МВД, полковник:
- Эволюция свойственна техническим явлениям. Переход от количества к качеству. А революция – это общественное понятие. Две революции не достигли своих целей. Обе революции стали уроком на будущее и будут уроком. Вечное богатство – это справедливое правление. Только тогда будут заводы-фабрики, экономическое развитие в стране.
Источник: газета «Факты.kg» №13 от 02.04.2019 / стр. 5
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