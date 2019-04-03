Турсунбеков: Мы дали завладеть нашим рынком

Всё ещё не урегулирована ситуация на контрольно-пропускном пункте "Ак-Тилек-автодорожный". По последним данным, число ждущих в очереди машин достигло 300.

Казахстанская сторона ссылается на борьбу с контрабандой. Кыргызское же правительство сообщило, что в настоящее время идут переговоры. Мы взяли интервью по создавшейся ситуации у депутата Жогорку Кенеша Чыныбая Турсунбекова.

- Чыныбай Акунович, в чём причина дотошной проверки казахских пограничников?

- На сегодняшний день казахстанская сторона прикрывается доводом, что борется с контрабандой, контрафактными товарами, чтобы остановить их поток. Если так посмотреть, всё это ведёт к тому, что борются за свою страну, за его бюджет, за благоденствие своего народа. Но ведь они эти свои меры привязывают к закону. С нашей стороны должны быть по крайней мере адекватные меры. Должны были последовать предупреждения, требования. Чтобы впредь такое не повторялось, надо было провести обсуждения в Евразийском союзе. К прискорбию, в таких вещах мы хромаем. В то же время наши говорили, что из Казахстана завозятся контрабандные товары. Ни налогов в нашей стране, ни пользы народу. Как говорят, работают ради выгоды отдельных наших начальников. Говорят, что за этим стоят силовые органы, мафия. Однако никакой реакции. Это, безусловно, двойной сильный удар для нашей страны. Держатся принципа "Будем проверять товары с вашей стороны, но вы не будете проверять наши завозимые товары! Что вы сделаете?"

- Можно сказать, что контрафакт на границе действительно является серьёзным поводом для беспокойства казахской стороны?

- Они этим прикрываются. Со стороны Казахстана тоже есть такие факты. Однако если от нас последуют адекватные действия, тогда Казахстан тоже бы обеспокоился и работающие с контрафактом спрятались бы в норы. К сожалению, так не происходит. Это говорит о беспомощности наших компетентных органов или чьей-то замешанности.

- Как надо правительству решать этот вопрос? Есть пути воздействия на соседей путём применения каких-либо рычагов?

- Какой бы ни был вопрос, надо сесть и открыто решить. Вместе с тем Кыргызстан должен использовать имеющиеся у него возможности. Например, как таджики построили Рогунскую ГЭС, так и мы можем вести в действие гидроэлектростанции, например, Камбар- Ату-1, чтобы завтра могли разговаривать с соседними странами на равных.

- В Евразийском экономическом союзе есть министры от каждой страны. По отдельному мнению, представители Кыргызстана в организации – слабые. Ведь надо придавать значение их компетентности, профессионализму...

- Конечно! То, что у нас не идёт хорошо работа, что направленные от нас часто сменяются, что поднимаемые нами вопросы остается в тени, что нам не дают отчёта, толкает на эти мысли. Можно было, по крайней мере, Кыргызстану при возникновении проблем в рамках интеграции понимать вопросы, или чтобы своевременно давали отчеты. Такой бы мысли не было, если такие шаги доходили бы от правительства до Жогорку Кенеша. К сожалению, таких шагов нет, на сегодняшний день с полной уверенностью можно это говорить.

- У Жогорку Кенеша есть возможности поднимать этот вопрос. Есть намерение высказаться по данному поводу?

- Мы поднимаем этот вопрос, в том числе в международном комитете. Стараемся рассмотреть. Но как бы активно ни старались поднимать такие вещи, складывается впечатление, что обязательно в этом увидят чей-то личный интерес. Вы сами видите, что когда стараемся это претворить, про Жогорку Кенеш начинают говорить всякое, выставляя в негативном свете.

- Решение проблемы ограничений на границе – отдельный вопрос. Должен быть рассмотрен вопрос компенсации убытков предпринимателей?

- Правильно. Никому в голову не приходит компенсировать убытки за непропуск товаров на территорию стран-членов ЕАЭС. Никто не ответил за то, что на границе разворошили вещи, что потерян товарный вид. Проходят границу товары из Кыргызстана? Никого не заботит внешний вид товара. Это прямой удар по карману предпринимателей. Они не знают, кому пожаловаться. Пойдут в правительство, а там реакция очень слабая или в большинстве случаев никакая. Профильные министры ЕАЭС пишут жалобы, делают обращения. Так, у меня есть информация, что обращаются к министру экономики, сельского хозяйства и силовых органов. Одним словом, мы дали завладеть нашим рынком, а их рынки занять не смогли.

Автор: Ира Келдибекова

Источник: maralfm.kg