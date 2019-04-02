В политике будет неожиданный оборот?

О чем они говорят?

Несмотря на пугающие заявления ГКНБ о том, что Бабанов в случае возвращения будет давать показания, становится очевидно, что Омурбек Бабанов в ближайшее время вернется в Кыргызстан. Не прошло много времени с тех пор, как распространилась такая новость, как ожил электорат, который проголосовал за него на президентских выборах 2017 года. На прошлых выборах С. Жээнбеков благодаря большой поддержке А. Атамбаева добился победы, получив голоса 54,2% избирателей. Второе место с 33,9% голосами занял О. Бабанов. В той борьбе особенную преданность проявили жители Таласской области. На некоторых участках он получил почти 99,9% голосов. По республике Бабанов получил голоса почти 600 тысяч человек, точнее 568 тысяч 665 человек. А. Мадумаров получил 6,7% голосов (но Мадумаров до сих пор сообщает, что не согласен с такими результатами). Т. Сариев получил 2,55% голосов. Остальные 7 кандидатов получили примерно по 1% голосов избирателей. Это мы к тому, что по прогнозу некоторых аналитиков с возвращением О. Бабанова политика может иметь неожиданный оборот. О чем они говорят? Время покажет…

Источник: газета «Айгай пресс» №12 от 29.03.2019 / стр. 2, gezitter. org