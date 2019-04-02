Эдиль Байсалов, общественный деятель: «В мире нет народа, который любит русский народ так же, как и мы»

Мы побеседовали с Эдилем Байсаловым относительно визита президента Российской Федерации Владимира Путина и получили ответы на некоторые вопросы.

- Господин Эдиль, президент России Путин прибыл с большой делегацией. Подтолкнет ли его визит к переменам в Кыргызстане?

- Визит Путина – это в первую очередь показатель того, что он поддерживает власть президента Жээнбекова. У нас же всегда бывают разговоры, мол, Кремль поддерживает этого или того. Путин показывает, что на 100% находится на стороне не только Жээнбекова, но избравшего его народа.

- А не добьются ли они подписания выгодных для себя соглашений, притворяясь, что симпатизируют Кыргызстану?

- Да, такой риск всегда есть. Был всегда. Правда в том, что во многих случаях мы оказывались в проигрышном положении. Все еще переживаем романтику. Балуемся как малые дети, не научились ходить. Например, железную дорогу с Китаем нам следовало бы строить самим, не вмешивая других. Есть те, кто хочет быть в этом замешан. Увидим, что будет в итоге.

- С приездом Путина был подписан ряд соглашений. Не говорит ли об опасности попытка расширить авиабазу в Канте?

- Русские и раньше предлагали разместить там войсковую часть, помимо самолетов. Но Атамбаев с этим не соглашался, предлагал разместить войсковую часть в Баткене. Вы сами подумайте. Это дорого обойдется российской стороне. Открытие еще одной базы. Это было упрямство старой власти. Путем расширений кантской авиабазы, Россия берет обязательства перед нами и в то же время подает геополитический сигнал: «Мы здесь, мы расширяемся, усиливаемся». Это важно для их внутренних и внешних политических целей. Но мы хотим, чтобы никогда не сложилась ситуация, при которой эта база будет действительно нужна. Некоторые неправильно понимают, думая, что при помощи этой базы мы сможем решить свои проблемы с соседями. Нет, конечно это заблуждение. У нас нет врагов. Недопонимания по вопросам границ решаются путем переговоров. Для этого мы не будем вмешивать третью сторону, да и русские не согласятся вмешиваться в такие вопросы. Потому что мы суверенная страна.

- Возможен ли рост кыргызской экономики при содействии предпринимателей, которые прибыли вслед за Путиным?

- По правде говоря, правительство само не знает, каким образом должна расти наша экономика, какой путь выбрать. Такие проблемы не решит кто-то за нас. К сожалению, уровень нашего правительства очень низок. Оно не смогло набрать обороты. Вряд ли мы будем развиваться, пока не придет динамичное правительство.

- На Западе не любят поддерживаемого нами Путина, считают его агрессором. Почему мы цепляемся за человека, от которого на Западе уже отвернулись?

- Для кого-то он агрессор, а для кого-то друг. На сегодняшний день любовь кыргызского народа к России безгранична. Это факт. В мире нет народа, который любит русский народ так же, как и мы. Они хорошо об этом знают. Запад понимает и Китай это видит. Вместо того чтобы страдать от слепой любви, кыргызам следует немного прийти в себя и встать на ноги. Нет былых коммунистов, которые бы нас накормили. Независимость у нас в руках. Вместо того чтобы торговать ей, нам следовало бы ценить свою независимость, начать двигаться вперед.



Источник: газета «Фабула пресс» №9 от 29.03.2019 / стр. 6, gezitter. org