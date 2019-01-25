Антикитайские настроения, или Опять об информационной безопасности

В начале января в Бишкеке прошли «антикитайские» митинги.

Сразу две акции протеста провели члены движения «Кырк Чоро», известные своими националистическими взглядами. Первый митинг состоялся 7 января, когда вся страна пребывала на новогодних каникулах. Тем не менее, организаторы смогли собрать около 200 человек, которые, помитинговав на площади, отправились к зданию ОТРК. К ним вышел гендиректор телеканала Илим Карыпбеков. Он пригласил их на эфир. На том и разошлись.

Вторая акция протеста — 17 января. Людей на площади Ала-Тоо собралось вдвое больше, чем на предыдущую. Но на этот раз агрессивно настроенные молодые люди так просто расходиться отказались. Они сопротивлялись требованиям милиции не нарушать общественный порядок, не перекрывать движение по проспекту Чуй и разойтись. Несколько участников были задержаны и доставлены в отделение милиции. 21 человек, в том числе организатор митинга, оштрафованы за неповиновение сотрудникам органов внутренних дел.

Антикитайские настроения возникли в Кыргызстане не в этом году. Митинги против «китайской экспансии» проводились и раньше. В 2015 году молодые активисты во главе с Мавляном Аскарбековым выходили на акции протеста, выступая против незаконной миграции и засилия граждан КНР.

Периодически эти вопросы поднимались и в 2016-2018 годах. Но системный характер обрели лишь в конце прошлого года. 20 декабря несколько человек собрались возле Посольства КНР. Тогда у них было три требования: прекратить гонения в отношении этнических кыргызов в Китае, выгнать из КР незаконно проживающих граждан Поднебесной, создать комиссию, которая изучит, законно ли выдавалось гражданство Кыргызстана иностранцам за последние 10 лет.

Однако со временем первое требование отпало. Добавились новые — запретить кыргызстанкам выходить замуж за граждан Китая, пересмотреть госдолг перед КНР и ограничить трудоустройство иностранцев в КР. За месяц состоялось уже три митинга.

Члены «Кырк Чоро» проинспектировали предприятия, где трудятся граждане Китая. Это нефтеперерабатывающий завод «Джунда» в Кара-Балте и завод по обработке металлических изделий «Лахор Стил Милс» в Шопокове. На каком основании общественная организация проверяет инвесторов, это уже другой вопрос. Известно лишь, что на «экскурсию» кырк-чорошников повезли представители правительства, рассчитывая, видимо, сбить «накал страстей». Но попытки оказались тщетными.

Кто на самом деле стоит за антикитайскими настроениями в Кыргызстане? И кто заинтересован в раскачивании ситуации? Вопросы, которые задают правоохранительным органам КР. Но те не готовы ответить. Организатором этих акций называют активиста и члена «Кырк Чоро» Аманбола Бабакулова. Но в обществе высказывают сомнения, что он один смог бы мобилизовать такое количество участников, особенно, зимой.

Называются разные фамилии. Одни считают, что подобное обострение на руку экс-президенту Алмазбеку Атамбаеву. Дескать, любой кризис в стране сейчас выгоден бывшему президенту, и может быть использован им как повод покритиковать своего ставленника — Сооронбая Жээнбекова, с которым у него изрядно испортились отношения за год.

Но участники прошедшего митинга связь с экс-президентом опровергают. «Я лично сам решил организовать этот митинг. Мы не связаны ни с Атамбаевым, ни с другими политиками. Нас поддерживает в основном молодежь», — сказал в интервью журналистам Аманбол Бабакулов.

Тогда его заподозрили в связях с нынешними властями. В соцсетях выложили совместные фотографии Бабакулова и нынешнего пресс-секретаря главы государства Толгонай Стамалиевой. В его компании также засветился руководитель аппарата президента Досалы Эсеналиев. Эти «неопровержимые факты» сегодня предъявляют в качестве доказательства, что действиями Аманбола Бабакулова и «Кырк Чоро» сегодня управляет седьмой этаж «Белого дома».

На заседании Жогорку Кенеша член фракции «Республика – Ата Журт» Руслан Казакбаев поинтересовался у ГКНБ, кто стоит за антикитайскими митингами. Он отметил, что «такие настроения могут повлиять на двухсторонние отношения, учитывая, что Китай является главным экономическим партнером страны». Замглавы спецслужб Асылбек Кожобеков ответил, что у него нет точной информации, какие силы стоят за этими митингами. «Одной из причин, как уже сказал, явилось отсутствие разъяснительных и профилактических работ. Такая волна была в странах СНГ и пришла к нам», — сказал он. И добавил, что доказательств о вмешательстве внешних сил у ГКНБ тоже нет.

Гражданский активист Адиль Турдукулов согласен, что антикитайским настроениям в КР способствуют определенные фобии у населения и неинформированность кыргызстанцев. «Это связано с недостаточным знанием этой страны, ее политики. У Китая в Кыргызстане более долгосрочная политика, направленная на формирование поколения, которое будет лучше понимать и воспринимать КНР. Фобии усиливаются тем, что Китай закрытая страна. И в отличие от США и России не имеет опыта мягкой политики в отношении даже соседних и стратегически важных стран, каковым является Кыргызстан», — считает активист.

По его мнению, информационная политика правительства Кыргызстана о реализуемых Китаем проектах в нашей стране провалена. «Так называемые лагеря по перевоспитанию граждан (среди которых и этнические кыргызы) в КНР вызвали некую истерию в обществе. Она возникает не только в Кыргызстане, но и в других странах, в том числе Европе и США. Китай не может или не хочет объяснить эту ситуацию. Кыргызстан тоже самоустранился от этой темы, хотя население это будоражит. Стало известно, что китайская сторона организовала поездку для журналистов и дипломатов, и среди них были и представители МИД КР. Но достаточной информации о содержащихся там гражданах нет, кыргызские дипломаты не рассказывают о реальной ситуации. Это говорит о том, что МИД КР недоработал», — отмечает Адиль Турдукулов.

Информационную войну провокаторам проигрывают не только МИД, но и силовые структуры, считает редактор сайта FactCheckKG Болот Темиров. Он не первый год занимается выявлением фейковых аккаунтов в соцсетях, разоблачает «фальшивые факты» и манипуляции. По его словам, за месяц до начала митингов на антикитайскую тему в соцсетях и по мессенджерам, в частности WhatsApp, стали распространяться провокационные сообщения и ролики. Установить первоисточник рассылки практически невозможно.

Напомним, в прошлом году в компании всерьез задумались над тем, как предотвратить распространение посредством WhatsApp фейков и провокаций. Случилось это после того, как в Индии массовая рассылка дезинформации о похитителях детей спровоцировала нападение на людей, вина которых не была доказана. Несколько человек тогда скончались от полученных травм.

«В Кыргызстане ситуацией также могут воспользоваться экстремистские и террористические организации. Мы, команда фактчекеров, выявили аккаунты и группы в социальных сетях, которые контролируют запрещенные в КР организации такие, как «Хизб-ут Тахрир». Они уже используют антикитайские митинги для своих целей. В декабре 2018 эти страницы распространили более 320 материалов, направленных на разжигание антикитайских настроений. Однако соответствующие структуры — ГКНБ, МВД, а также Совбез, координирующий деятельность по обеспечению информационной безопасности, не реагируют», — отмечает Болот Темиров.

Общественный деятель Эдиль Байсалов также убежден, что в течение последних недель проводится целенаправленная и хорошо продуманная кампания в социальных сетях по разжиганию антикитайской истерии. «Схожую ситуацию мы наблюдали в сентябре 2017 года, когда буквально по команде, будто включили кнопку, все стали писать про кровавые события в Мьянме (в стране несколько лет продолжается конфликт между правительственными силами и мусульманами-рохинджа — прим. ResPublica). Как человек увлекающийся международными отношениями, я видел: до этого никто не интересовался этой темой, а тут вдруг взрыв произошел. Даже в парламенте Кыргызстана высказались по событиям в Мьянме. Пошумели пару дней, а после все утихло. Сейчас никто не вспоминает про Мьянму, хотя там все также ситуация не улучшилась. Убежден, что кто-то тогда тестировал «кнопку». И если раньше это можно было делать через телевидение, задавать нужную повестку дня, или через кино — «важнейшее из искусств», то теперь — через интернет», — уверен Байсалов.

Он признается, что сначала сам присоединился к участникам так называемого комитета солидарности с кыргызами Китая. «Многие пишут, что антикитайские настроения связаны с ситуацией в СУАР и положением этнических меньшинств. Но это не так. Сейчас раскачивается антимигрантская тема», — отмечает Эдиль Байсалов.

Он уверен, что внутренним игрокам в Кыргызстане организовать подобную кампанию не под силу. «Люди сидят за много тысяч километров и нажимают на кнопки. Это гибридная война. А кому выгодно, давайте думать. Никому из наших партнеров — ни России, ни Казахстану, ни странам Запада — невыгодно, чтобы Китай здесь усиливался», — считает Байсалов.

Он отмечает, что подобная антикитайская истерия наносит колоссальный ущерб стране, который исчисляется миллиардами долларов.

«Власти КР должны разъяснять и объяснять, что никто не собирается забирать нашу территорию. Наши власти поздно спохватились, когда стали рассказывать о реальном положении дел с Китаем. Многие не знали, к примеру, что реконструкция дорог в Бишкеке проводилась не на китайский кредит, а на грантовые деньги. То есть все улицы в столице строятся и ремонтируются на безвозмездной основе, мы за них не будем расплачиваться. Такие элементарные вещи власти КР не объяснили, хотя могли бы сгладить и не допускать антикитайскую истерию», — сказал Адиль Турдукулов.

Не исключено, что антикитайские настроения подогреваются намеренно в преддверие Саммита ШОС и заседания Совет глав государств-членов организации, а следовательно визита лидера КНР Си Цзиньпина.

При этом, в правительстве транслируются, а следовательно и в СМИ широко освещаются коррупционные скандалы, связанные с Китаем. Самый яркий — уголовное дело по ТЭЦ Бишкека, на реконструкцию которой КНР выделил кредит в $389 млн. Громкий судебный процесс вот-вот начнется. Он продлится не один месяц. На скамье подсудимых бывшие премьер-министры КР Жанторо Сатыбалдиев и Сапар Исаков, а также другие экс-высокопоставленные чиновники. Их обвиняют в лоббировании интересов и подписании заведомо невыгодного контракта с китайской компанией.

«Администрации президента и правительства КР должны успеть решить очень много подготовительных вопросов, а времени для этого остается уже совсем мало — всего четыре месяца. Посольство КНР в Бишкеке тоже озабочено вопросами организации визита главы компартии Китая на высоком уровне. В первую очередь, это вопросы безопасности и морально-политический климат в канун визита «Императора Си» и какие будут результаты от высокой встречи глав государств-членов ШОС. Ситуацию накануне проведения ШОС будут осложнять многие коррупционные уголовные дела в отношении бывших премьер-министров Кыргызстана, подписывавших кредитные договора на сумму более $2.1 млрд с китайским правительством», — считает независимый эксперт Максат Мамытканов.

Разгонами митингов и штрафами участникам сбить накал антикитайских настроений в Кыргызстане вряд ли удастся. Но это пока все меры, которые предпринимают власти КР. Об обеспечении информационной безопасности в стране, похоже, напрочь забыли. Увлечены другими наиболее важными для них проблемами — расправой с предшественниками. Согласится ли на визит в страну, где ненависть к китайцам зашкаливает, лидер КНР?

Источник - "Республика"