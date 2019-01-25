Экс-омбудсмен КР Бакыт Аманбаев: «Если избирательная система мешает развитию страны – ее надо срочно менять»

Б.Аманбаев - Если мы хотим реального улучшения развития страны, роста благосостояния населения Кыргызстана – то мы должны провести серьезные реформы в политической и экономической областях с открытым их обсуждением со всеми членами нашего общества, политическими и общественными институтами.

-Бакыт мырза, в чем состоит главная необходимость реформирования нынешней избирательной системы Кыргызстана и в каком направлении нам необходимо двигаться?

Бакыт Аманбаев: Конституция и избирательная система, это важные факторы, которые определяют и формируют в любом государстве правила игры, согласно которым функционирует страна. Часто считается, что главным политическим инструментом по важности после конституции является избирательная система. По сути именно избирательная система может предопределить и повлиять на то, кто будет избран и какая партия придёт к власти.

Таким образом, избирательная система – важнейший элемент политической системы государства, отражающая степень ее демократических свобод и уровня развития общественного сознания его граждан. Выбирая главу государства, своих представителей в органы государственной власти, граждане страны получают возможность непосредственно влиять на эффективность их работы в вопросах социально-экономического развития страны. Именно поэтому установление оптимальной избирательной системы – процесс непростой, так как именно он формирует доступ к управлению государством, открывает дорогу к власти. Другое дело – к какой власти: народной, олигархической или клановой?

В нашем случае нам повезло, что наш народ по своему менталитету не приемлет обмана и тотальной узурпации власти в пользу интересов узкой группы привилегированных чиновников. Мне кажется, что мы особенно в последние годы вообще не продвигаемся вперед в плане социально-экономического развития страны. Наоборот топчемся на месте и даже можно сказать скатываемся назад. Это очень плохая тенденция, так как мы можем надолго застрять в таком положении, существует даже риск превратиться в недееспособное государство как Филиппины. Тогда как другие наши соседи в Юго-Восточной Азии семимильными шагами уходят вперед.

Если мы хотим реального улучшения развития страны, роста благосостояния населения Кыргызстана – то мы должны провести серьезные реформы в политической и экономической областях с открытым их обсуждением со всеми членами нашего общества, политическими и общественными институтами.

И первый шаг должен касаться политической реформы, совершенствования нашего избирательного закона в соответствии с требованиями времени и ожиданиями электората. Вы сами знаете, что Кыргызстан является единственной страной на постсоветском пространстве с парламентской формой правления. К сожалению, речь пока идет только о форме. Содержание же оставляет желать лучшего. Впрочем, это не мешает нам гордо заявлять об этом от имени кыргызского народа во время официальных и неофициальных встреч и переговоров в Европе или Америке. Но нам нужна не яркая демократическая вывеска для получения грантов, а реальная народная власть, работающая во имя интересов народа Кыргызстана, сформированная профессионалами и по настоящему озадаченными вопросами развития страны, которая все еще остается на задворках мирового развития. Это вдвойне обидно, учитывая наш человеческий потенциал, многонациональность, наши природные и энергетические условия, запасы недр.

- В последнее время многие политики и журналисты начали говорить, что наш парламент напоминает фондовую биржу, где сидят только коммерсанты, бандиты и кошоматчы. Вы согласны с таким мнением? Каким образом можно улучшить и состав и эффективность работы ЖогоркуКенеш?

Бакыт Аманбаев: Я меньше всего хочу критиковать или говорить плохое в адрес наших парламентариев. Сейчас народ ждет от нас реальных перестроечных шагов и конкретных действий, которые приведут к повышению уровня жизни населения. Поэтому я хочу ответить на ваш вопрос, опираясь на факты.

Мы должны срочно модернизировать нашу политическую систему парламентской демократии, и начинать надо с избирательной системы, так как именно она задает правила формирования ЖогоркуКенеша и местных органов власти и от нее зависит качественный состав парламента. Вы знаете, что в основе нашей избирательной системы лежит партийный принцип формирования парламента, так называемая пропорциональная система. Сегодня мы голосуем за политические партии согласно их предвыборным платформам, но давайте честно признаемся, что все эти манифесты похожи один на другой как две капли воды. Фактически избиратель голосует за лидеров политических партий. К великому сожалению, нынешний избирательный кодекс позволяет определять список будущих депутатов ЖогоркуКеңеша только после его одобрения лидерами политических партий, которые в предвыборный период больше озабочены поиском финансово обеспеченных однопартийцев, оставляя в стороне тех, кто реально готов бороться за интересы избирателей. Для победы в выборах согласно нынешней избирательной системы требуются огромные финансовые средства. Это известный факт и это наша реальность. Это не вина наших депутатов и тем более не наша с вами вина.

-Как изменить эту ситуацию к лучшему. У вас есть рецепт?

Бакыт Аманбаев: Уверен, что нынешнее положение вещей никому не нравится, ни одному гражданину Кыргызстана, если в будущий список кандидатов в парламент войдут всем известные особы из числа олигархов, коммерсантов, представителей криминальных групп, разбавленные для вида малоизвестными представителями молодежи и национальных меньшинств. Я считаю, что это тоже факт, который никто не может отрицать. Никого не удивляет, когда некоторые политики и СМИ открыто говорят и пишут о прейскурантах за депутатский мандат. Достаточно не пожалеть и отдать лидеру партии двести тысяч долларов, чтобы стать депутатом ЖогоркуКенеша или министром. Причем на профессионализм никто не смотрит: несмог справиться с проблемами отрасли, отправляйся послом за границу, даже не имея опыта в этой области и не зная языка этой страны. Есть у нас и обладатели «золотого мандата», который стоит от пятисот тысяч долларов. К сожалению, это реальности политической жизни в нашей стране сегодня.

- Данные расценки напоминают супермаркет какой-то?

Бакыт Аманбаев: В главном товаре, в котором есть120 депутатских мандатов, предусмотрен бонус в виде различных привилегий. Таким образом, наш самый высший государственный орган – ЖогоркуКенеш - формируется исключительно коррупционным и несправедливым путем. Сами подумайте, чего теперь мы можем ожидать от депутатов, купивших мандаты, на сомнительно заработанные деньги. Естественно, интересы простого народа им бесконечно далеки. Главная забота - возврат вложенных в золотые, платиновые и другие мандаты средств, попавших в карманы лидеров путем распиливания бюджета, откатов за доходные места, продажи льготных кредитов. Каждый принятый закон рассматривается только с точки зрения его выгодности или невыгодности интересам коррупционных групп, ввозящих куриные окорочка и муку и вывозящие драгметаллы. Год назад непосредственно перед Новым годом группа депутатов незаметно протащили закон, который освободил от налогов предприятия всем известных предпринимателей, ставших политиками. Из-за этого ущерб, нанесенный государственной казне, составил 840 миллионов сомов за каждый год действия этого закона. Я официально обращаюсь к президенту страны СооронбаюЖээнбекову дать задание соответствующим службам провести объективное расследование и публично наказать бессовестных лоббистов.

- Боюсь, что тогда мы останемся без парламента, как Вы считаете, Бакытмырза?

БакытАманбаев: Это еще не все! Дальше происходит самое противное. После проведения парламентских выборов, согласно Конституции, президент страны дает поручение одной из победивших партий в течение двух недель сформировать правительство. В результате, победившие партии и их лидеры в целях создания коалиции большинства очень интенсивно днем и ночью проводят переговоры между собой и делят государственные портфели согласно прейскуранту: перечень должностей очень широк, в котором учитываются даже вакансии уборщиков министерских коридоров. Фактически в этой дележке участвуют все депутаты ЖогоркуКеңеша, потому что каждый голос имеет финансовое значение.

Да, я понимаю лидеров политических партий. Без такого торга и уступок сформировать коалицию большинства, а следом правительство невозможно. А сформировать надо обязательно, так как по закону несформированное в течение двух недель правительство может привести к роспуску парламента. Но до этого у нас пока дело не доходило. Хотя без обмана и пустых обещаний в таком магазине дело тоже не обходится, что выливается потом в появление внутри партий «политических отщепенцев и предателей», не получивших обещанного.

Все проблемы нынешней избирательной системы кроются именно здесь. Финансовые обязательства становятся пропуском на государственные посты самого разного уровня, в депутатские комиссии и правительство малограмотных и некомпетентных людей, порой из числа членов криминальных групп. В результате формируется коррупционная и неквалифицированная государственная машина, на которой далеко не уедешь. Таким образом, если резюмировать, с нынешней избирательной системой мы изначально загоняем себя в разряд слаборазвитых стран с непрофессиональным парламентом, и как следствие, непрофессиональным правительством.

Что плохо и страшно, даже если сейчас распустить парламент и провести досрочные парламентские выборы, то в депутатские кресла сядут опять те же личности, которые сидят в парламенте сейчас. У нас осталось два года, чтобы изменить ситуацию. Я, как патриот своей страны, пользуясь моментом, обращаюсь ко всем политическим силам страны, всем своим согражданам, кому не безразлично будущее Кыргызстана, объединиться и потребовать от нынешней власти в срочном порядке изменить наш избирательный кодекс.

- С чего Вы предлагаете начать?

Бакыт Аманбаев: С формирования дееспособного, профессионального и не коррумпированного парламента. С создания государственного механизма, который позволит прийти в ЖогоркуКенеш представителям всех слоев общества: учителям, фермерам, юристам, банкирам, всем высокообразованным и неравнодушным к перспективам развития своей страны людям, знающим о проблемах всех слоев общества и которые смогут стать настоящими законодателями.

- Бакыт мырза, скажите пожалуйста, по Вашему мнению – эффективного избирательного механизма достаточно для успешного развития страны?

БакытАманбаев: Мировая практика показывает, что успешным государство становится только тогда, когда власть в стране формируют настоящие патриоты, болеющие за свой народ, профессионалы, представляющие различные сферы жизни государства. Именно для этого необходимо создать государственный механизм, который будет регулировать ответственность каждого человека, наделенного властью, за будущее Родины. Также необходимо разработать государственный механизм, который заставит и вынудит коалицию большинства формироваться за счет людей достойных, квалифицированных, опытных. Один из таких инструментов – возможность привлечения к ответственности групп людей, обличенных властью, которые позволили себе встать над законом во время своего политического правления, искоренить возможность продажи депутатских мандатов. Нужно срочно создать предпосылки для создания государственного механизма объективного и конкурентоспособного отбора представителей народной власти на местах на всех уровнях, и прежде всего парламента и правительства.

- Насколько это реально?

БакытАманбаев: Реально, если реформировать избирательный кодекс. В его нынешнем виде та группа или партия, которая берет бразды управления страной, в дальнейшем не несет за свои действия никакой политической ответственности. Управляя нами в течении пяти лет, они вновь приходят во власть на следующих парламентских выборах, превращая государство в свою кормушку. Это происходит из-за отсутствия механизма партийной и индивидуальной ответственности депутатов за свои предвыборные обещания. Каждый должен нести свой груз ответственности, в том числе и перед законом. И депутаты здесь не исключение.

-Бакытмырза, Вы сможете коротко резюмировать нашу сегодняшнюю беседу и определить основные шаги реформ?

БакытАманбаев: Да, конечно.

Во-первых, ввести понятие государственной и партийной ответственности за принимаемые решения и законы. Повысить индивидуальную ответственность каждого депутата за каждый поданный голос во время голосования.

Во-вторых, восстановить связь народа с народными представителями. Сегодня эта связь отсутствует, поскольку списки будущих депутатов ЖогоркуКенеша формируются исключительно партийными боссами и люди избирают своих представителей практически вслепую.

В третьих, снизить финансовую составляющую нынешней избирательной системы, сделать ее более доступной для широкого круга политических сил и кандидатов. Исключить прохождение в список кандидатов только денежных людей. Сегодня все 120 депутатских мандатов продаются и перепродаются.

В четвертых, возродить сильную системную оппозицию в парламенте. Избирательная система призвана помогать созданию жизнеспособной оппозиции, которая может критически оценивать законодательство, подвергать сомнению работу исполнительной власти и контролировать ее действия. Отсутствие конкурентоспособной оппозиции внутри парламента побуждает депутатов открыто заниматься личным благоустройством и интересами своего бизнеса, а не интересами электората.

В пятых, превратить парламент в настоящий орган, отражающий интересы и чаяния народа, а не место, где делятся портфели и без того обескровленный бюджет, представителями победившей партии.

-Бакыт мырза, Вы можете более подробно рассказать о партийной и индивидуальной ответственности депутатов?

БакытАманбаев: Когда я говорю об ответственность, то я подразумеваю подотчетность и отзыв депутатов своими избирателями. Подотчетность за свои действия перед народом - это один из основных принципов представительного правительства. Парламент является представительным органом, функционирующим для и ради интересов народа. К сожалению, в нынешней избирательной системе механизм подотчетности забыт и списан. Получив мандат и отпраздновав той, депутат получает доступ к государственной кормушке, судебную неприкосновенность и превращается в ненасытного монстра, успешно объедающего страну в течение пяти лет.

Подотчётная политическая система может поставить заслон таким действиям. Избиратели должны реально влиять на формирование правительства посредством избрания подотчетного ему парламента, который в итоге его формирует. Именно правильно созданные избирательные системы способствуют достижению этой цели.

Как усилить индивидуальную ответственность депутатов?

Бакыт Аманбаев: Подотчетность на индивидуальном уровне - это способность электората осуществлять эффективную проверку - кто из избранных не выполнил своих обещаний, данных в ходе избирательной компании, демонстрирует некомпетентность, не работает в кабинете в ЖК, а занимается вопросами личного обогащения? При выборе депутатов по партийным спискам индивидуальная ответственность народных избранников полностью исчезает. Надо дать избирателям право отзывать таких депутатов. На сегодняшний день мы очень нуждаемся в введении таких норм. Это требование времени, можно сказать. Иначе мы продолжим отдавать голоса за толстосумов. Конечно, лидеры партий могут лишиться своих доходов, но их мне жалко меньше всего.

Но для того, чтобы новый механизм заработал, нужно внести изменения в Конституцию страны. Наша избирательная система законодательно привязана к Конституции. Не изменив нашу Конституцию, мы не сможем поменять нашу избирательную систему.

- И в заключении беседы ваш основной посыл народу?

Бакыт Аманбаев: Уважаемые кыргызстанцы, я призываю всех не оставаться безучастными свидетелями происходящих в Кыргызстане деструктивных процессов, которые тащат нашу страну назад. Мы можем реально влиять на управление страной, приведя в государственные органы власти по настоящему достойных людей. Мы их все знаем, однако пока вход для честных представителей народа туда закрыт по причине изъянов избирательной системы. Нам как воздух нужна новая избирательная система. Это требование времени. Я, как специалист-политолог, написавший ряд научных работ по вопросам народовластия и парламентаризма, хочу сказать, что настало время всем представителям общественности страны, политологам, ученым собраться и решить проблему формирования дееспособных и открытых народу органов власти, очертить круг нерешенных проблем, которые могут привести к очередной политической катастрофе, развалу парламентской демократии в Кыргызстане целом.