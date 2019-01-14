Чем может обернуться для Кыргызстана усиление антикитайских настроений?

Президент Сооронбай Жээнбеков сказал, что желающие испортить отношения с Китаем понесут наказание в рамках законодательства.

За ним пресс-конференцию провел первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов, на которой опроверг информацию об увеличении числа китайских граждан в КР.

В Бишкеке в начале недели около 300 человек провели митинг на центральной площади с требованием выдворения нелегально находящихся в Кыргызстане граждан Китая.

Кроме того, в социальных сетях и мессенджерах распространяются различные данные.

Президент Сооронбай Жээнбеков высказался о ситуации 9 января во время встречи с жителями Сокулукского района Чуйской области. По его словам, они контролируют действия тех, кто желает испортить отношения с Китаем и нанести урон стабильности в стране: "​- Вы видите, политизируют кыргызско-китайские отношения. Так не должно быть. Китай – наш сосед. Наши предки говорили, что с соседями нужно иметь хорошие отношения. Они именно так к нам относятся, дают гранты. Дают в любом объеме кредиты. Как должны работать эти кредиты? Это наш внутренний вопрос. Вопрос чиновников и тех, кто сидит в государственной власти. Мы должны говорить спасибо им за кредиты.

Эта проблема находится на нашем контроле. Как мы можем ее забыть? Все въезжающие и выезжающие на контроле. Мы работаем. Мы все знаем. Эти действия внутренних сил - политизировать вопрос - попытка испортить отношения. Не знаю, какие могут быть внешние силы, но какие это внутренние силы мы знаем. Пусть не думают, что попытаются что-то делать! Всех привлечем к ответственности. В государстве работают законы и власти. Нам нечего бояться. Уважаемые братья, в отношении всех примем меры, мы вопрос решим".

В тот же день первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов собрал в Бишкеке журналистов. Он сказал, что в социальных сетях и мессенджерах распространяется различная информация: "​- Вот, некоторые наши граждане распространяют в WhatsApp такие призывы: «17 января каждый гражданин Кыргызстана выходи на митинг». Там написано, что если Кыргызстан не выплатит долги, то будет обязан отдать свои земли. Об этом пишут граждане, которые не читали и не знают содержание двухсторонних соглашений. В соглашении такой вопрос не поднимается, такой проблемы нет. Или это делают люди, которые хотят нарушить закон, усилить споры вокруг вопроса и нарушить общественный порядок".

В начале этой недели на центральную площадь Бишкека вышли митинговать около 300 человек, потребовав выдворения из Кыргызстана незаконных мигрантов - граждан Китая.



Ранее в Кыргызстане произошло немало конфликтов между местными жителями и представителями китайских компаний, которые занимаются разработкой и разведкой различных месторождений.

Заместитель председателя комитета по международным делам, обороне и безопасности Жогорку Кенеша, депутат от фракции СДПК Абдывахап Нурбаев считает, что правительство проигрывает в плане разъяснительной работы, доведении информации до населения: "​- Надо постоянно информировать граждан о том, сколько налогов поступает в нашу казну от китайских компаний, скольких кыргызстанцев они обеспечивают рабочими местами и какую выгоду от этого получает страна.

Потому что ни одна страна не может развивать свою экономику без инвестиций. Будь то Китай или другое государство, но мы должны очень скрупулезно выстраивать отношения с инвесторами. Только так мы можем развиваться. Но наши государственные органы не могут быстро, оперативно реагировать на происходящее. Было бы хорошо, если они моментально реагировали на возникающие вопросы и сразу решали их. Но некоторые структуры, скажем откровенно, сидят, разинув рты.

В конце 2018 года представители организации «Кыргыз чоролору» провели мирную акцию перед Посольством Китая в Бишкеке. И тогда тоже было озвучено требование выдворить из страны нелегально находящихся в КР граждан КНР. Кроме того, они передали в посольство письмо с просьбой открыто сообщить о причинах водворения каждого китайского кыргыза в «лагеря политического перевоспитания»в КНР".

Общественный деятель Эдиль Байсалов отметил, что антикитайские настроения особенно усилились в последние недели. Он обратил внимание и на внешние силы, которые не хотят улучшений взаимоотношений стран-соседей: "​- Когда я месяц назад заявил о том, что в Синьцзяне тысячи наших братьев и сестер, кыргызы попадают в «лагеря политического перевоспитания, когда пытался создать комитет по их поддержке, то в социальных сетях и других общественных кругах, особенно у молодежи, не было никакого понятия о Китае.

Ситуация стала меняться в последние неделю-две. Сейчас в Европе выборы выигрывают правоцентристские партии. В США ведется кампания против мигрантов. Все это возникает не просто так. Пользуясь ксенофобскими настроениями против мигрантов, можно кардинально изменить политику. И есть как внешние, так и внутренние силы, которые заинтересованы в нестабильности, раздувании скандалов - с тем, чтобы власть пошла на уступки.

Например, почему на протяжении 25 лет не могут построить железную дорогу Китай-Кыргызстан-Узбекистан? В то же время в соседнем Казахстане строится уже третья железная дорога, вдобавок появляется теперь еще и огромная автомобильная трасса. Через различных псевдоэкспертов, экономистов и информационные агентства высказываются те, кто против строительства этой железной дороги. Сколько бы мы ни говорили, что Казахстан, Россия - это наши друзья, но им тоже не будет нравится, то, что через нашу территорию будет пролегать железная дорога, что позволит развить нам торговлю и экономику".

Политолог Эмиль Жороев считает, что нельзя допускать, чтобы антикитайские настроения позволили опасениям националистского характера достичь крайней точки: "​- В обществе давно уже озвучивались мнения о том, что якобы кыргызы китаизировались, Китай завоевал их. И это есть во многих странах. Но что, подобные настроения усиливаются – это должно насторожить власть. Это признак очень опасного национализма. Те, кто поднимает тему Китая, могут преследовать какие-то политические цели. Если позволить им эти безответственные действия, из-за них может разгореться пламя, потушить которое, возможно, не удастся. Об этом тоже надо думать. Президент в такой момент должен дать очень точный и тщательно выверенный ответ, показав свое лидерство".

По данным правительства КР, в Кыргызстане действует около 400 китайских предприятий. А совместных кыргызско-китайских компаний насчитывается 177. От компаний, которые финансируются официальным Пекином, в 2018 году в бюджет страны поступило 3,8 млрд сомов, что на 20% больше, чем в 2017-м.

В 2018 году в Кыргызстан прибыло более 35 тысяч (если быть точнее, 35 тысяч 215) граждан КНР, из которых выехало 34 тысячи 436. На учете в Государственной регистрационной службе КР состоит около 25 тысяч граждан Китая. Из них 25 человек имеют разрешение на проживание в стране.

За последние девять лет 268 китайских граждан получили гражданство Кыргызстана. Подавляющее большинство из них, а именно 171 человек - это кыргызы, 72 уйгура, девять узбеков, шесть китайцев и один казах.



Элеонора Бейшенбек кызы

Источник - "Азаттык"