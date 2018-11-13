Саддам Хусейна до сих пор ищут в Кыргызстане

«… Я хотел бы видеть Саддама, по-прежнему стоящего во главе государства.

Только он знал, как заставить работать эту Богом забытую страну».

Лифти Сабер

Однако, ни силовики, ни прокуроры, ни суды Кыргызстана не знают, как выглядит Саддам Хуссейн, где он проживает и куда он исчез. Видимо потому что операция была детально продумана ЦРУ. Саддама символично отдали на заклание в Курбан-байрам, но Господь не заменил его на овцу, ибо он не был сыном Авраама…

Все помнят одиозного президента Ирака САДДА́М ХУСЕ́ЙНА (с 1979—2003 гг.). Его жизнь была интересна, насыщена и скандальна. Мы лишь напомним, чем все это закончилось. В апреле 2003 года международная коалиция во главе с США вторглась в Ирак и свергла режим Саддама Хусейна. Основанием для интервенции послужили обвинения С.Хусейна в поддержке международного терроризма и разработке оружия массового поражения, которые в последствии оказались ложью руководителей США и Великобритании и не имели под собой никаких фактических обоснований. Затем, Саддам был захвачен американскими войсками и казнён 30 декабря 2006 года по приговору марионеточного Верховного суда Ирака.

САДДАМ ХУССЕЙНА ОТДАЛИ НА ЗАКЛАНИЕ В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА «КУРБАН БАЙРАМ»

20 марта 2003 года войска США и Великобритании начали военные действия против Ирака. В течение 2-х недель коалиционные войска сломили сопротивление иракской армии и подошли к Багдаду. На протяжении всего этого времени коалиционные войска не раз сообщали о смерти С.Хусейна, поражая цели в столице, где, по оперативным данным, находился иракский лидер, но каждый раз Саддам опровергал это, появляясь в ТВ-эфире с очередным обращением к нации.

7 апреля бомбардировщик B-1B сбросил на место, где предположительно находился Хусейн, 4 бомбы, каждая весом более 900 кг. Вечером ТВ Ирака в последний раз показало Саддам Хусейна в качестве президента страны, а в 10:30 утра следующего дня трансляция иракского ТВ прекратилась.[ 9 апреля коалиционные войска вступили в Багдад. 14 апреля войска США захватили последний оплот централизованного сопротивления иракской армии — город Тикрит.

Окончательно правительство С. Хусейна пало17 апреля 2003 года, когда капитулировали остатки дивизии «Медина» под Багдадом. В конце концов, Саддам был обнаружен. Некий человек (родственник или ближайший помощник) выдал информацию о его местонахождении, указав 3 места, где скрывался Саддам. И 13 декабря 2003 года Саддам был найден в подвале деревенского дома близ селения Ад-Даур, под землёй, на глубине 2 м, в 15 км от Тикрита.

19 октября 2005 года начался суд над экс-президентом Ирака. Саддам содержался наравне с прочими военнопленными. Он нормально питался, спал и молился. 3 года Саддам провёл в американском плену, в одиночной камере размером 2 на 2,5 метра. Он не имел доступа к CМИ, но читал книги, ежедневно изучал Коран и писал стихи. Большую часть времени был в камере, изредка его выводили погулять в тюремный двор. На свою судьбу экс-лидер не жаловался, но хотел, чтобы с ним обращались по-человечески.

Саддама Хусейна казнили 30 декабря 2006 года с 02:30 до 03:00 UTC (6 часов утра по Багдаду), на несколько минут раньше начала праздника Курбан-байрам (Дня жертвоприношения). Время было выбрано так, чтобы момент казни формально не совпал с праздником - по шиитскому календарю, хотя по суннитскому он уже наступил.

Все было прекрасно обдумано ЦРУ и даже рассчитано с точки зрения религиозной насмешки. То есть, американцы символично отдали Саддам Хусейна на заклание в Курбан-байрам. Однако, Господь не заменил его на овцу, видимо потому что он не был сыном Авраама…

Справка

Курба́н-байра́м или ’Ид аль-адха (пра́здник жертвоприноше́ния) — исламский праздник окончания хаджа, отмечаемый через 70 дней после праздника Ураза-байрам, в 10-й день месяца Зуль-хиджа в память жертвоприношения Ибрахима (Авраама), считающегося в исламе пророком.

ГАЗЕТА В ПОИСКАХ САДДАМ ХУССЕЙНА

Летом 2018 года, мы (газета "Д&В") узнали, что решением Ошских и Верховного Суда КР с 2012 года поисками Саддам Хусейна обременены органы прокуратуры Ошской области, и непосредственно АКС ГКНБ. Они уже 6 лет ищут Саддама по всему Кыргызстану и даже за его пределами.

Дело в том, что в нашу газету «Д&В» обратились за помощью - провести журналистское расследование по итогам 6-летней бесконечной судебной «мясорубки», в которой оказался экс-начальник ГУБНОН МВД по южному региону Эльдар КУДАЙБЕРДИЕВ. И мы подключились к поиску загадочного Саддам Хусейна.

Так вот, разыскиваемый всеми силовиками КР наш Саддам оказался «ПОНЯТЫМ» в нашумевшей «подставе» АКС ГКНБ (в Ютубе до сих пор гуляет об этом весьма интересный сюжет). Более того, все доказательства по УД - в судах рассыпаются в следствии противоречий в показаниях понятых и свидетелей, как и многочисленных нарушений процессуального характера со стороны сотрудников АКС ГКНБ.

Но, самое смешное, что в УД (уголовном деле) не оказалось паспортных данных «понятого» Саддам Хусейна. И все же мы выяснили, что разыскиваемого кыргызскими спецслужбами Саддам Хусейна на самом деле зовут Абдымухамед уулу Саддамхусейн. Хотя, ни силовики, ни прокуроры, ни суды Кыргызстана не знают, как выглядит кыргызский Саддам, где он проживает и куда он исчез после той «подставы».

Не менее интересные факты выяснились и в ходе судебного следствия по данному УД, где ранее (6 лет назад) понятые Абдымухамед уулу Саддамхусейн и Генжеев Канатали давали показания, что их на месте задержания при проведении первичных следственных мероприятий у сотрудников ГКНБ вообще не было и никаких ультрафиолетовых приборов - для выявления следов люминисцентного порошка оперативники АКС применили обычный фонарик от зажигали. Как говорится, фальсификация - налицо.

Затем, в ходе судебных заседаний по данному УД В Ошском горсуде в сентябре 2018г. (на котором я участвовал лично с видео-фиксацией), прямо в ходе СУДЕБНОГО процесса при всех участниках, сотрудник МВД предоставил рапорт судье ЖАМАЛОВОЙ Марипат о том, что они не могут исполнить судебное решение о принудительном приводе понятых - из-за отсутствия домостроений указанных в материалах дела, как места проживания Саддамхусейна и Генжеева.

Более того, глава квартального комитета дал справку МВД, что таких домостроений с такими адресами не существует в природе, а тем более в их селе. То есть, в ходе судебного процесса установлен факт ложных адресов проживания понятых и главных свидетелей обвинения. В этой связи вопрос:

- КАКИМ ОБРАЗОМ СОТРУДНИКАМИ АКС ГКНБ УСТАНОВИЛИ ЛИЧНОСТИ ПОНЯТЫХ, ВЕДЬ В ИХ ПАСПОРТАХ ДОЛЖЕН БЫТЬ УКАЗАН РЕАЛЬНЫЙ АДРЕС, КОТОРЫЙ И ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАНЕСЕН В ПРОТОКОЛ СЛЕДСТВИЯ?

- Все просто, паспортов у понятых либо не было, либо опера и следаки АКС забыли спросить у ПОНЯТЫХ, и адреса были взяты с «потолка» - налицо явный служебный подлог и должностное преступление.

И ВОТ С ТАКИМИ УЛИКАМИ И ДОКАЗАТЕЛЬСТВАМИ АКС ГКНБ КР и ПРОКУРАТУРА ПЫТАЕТСЯ УБЕДИТЬ СУД И ОБЩЕСТВО В СВОЕЙ ЧЕСТНОЙ БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ.

А Эльдар КУДАЙБЕРДИЕВ все еще в судебной мясорубке, прошло 68 судебных процессов (42 были, более 20 отложены), но нет ни наказания – ни справедливого оправдания. Хотя в соответствии с отмененным приговором Ошского горсуда, (который приговорил Кудайбердиева Э.) к 5 годам лишения свободы уже истекли все сроки давности (еще в июле 2017 г.). То есть, п-к милиции Кудайбердиев Эльдар (в соответствии с принципами презумпции невиновности) считается не осужденным, но и не может все 6 лет добиться справедливости - по нагло организованной провокации со стороны АКС ГКНБ и нет главных свидетей "подставы" - Абдымухамед уулу Саддамхусейна и Генжеева Канатали. Судьба человека растоптана, но никто еще не понес ответственности за беспредел следствия.

(А какой беспредел творился в судах и какой надзор творят Ошские прокуроры в следующих материалах. Так что, продолжение следует…).

Турат АКИМОВ (по материалам следствия)

Источник - "Деньги и власть"