Аферы с кыргызскими паспортами. Наказаны ли виновные?

В Кыргызстане каждый год регистрируются скандалы с незаконной выдачей паспортов.

Скандалы с кыргызскими паспортами случаются ежегодно, и чуть ли не каждый месяц становится известно о фактах незаконной выдачи главного удостоверения личности или его подделки.

Возбуждаются уголовные дела по этому поводу, обвинения предъявляются десяткам чиновников и мошенникам. Но кто и какое наказание получил и получил ли вообще, чаще всего остается загадкой. В очередном выпуске программе «Неудобные вопросы» («Ыңгайсыз суроолор») мы вспомнили наиболее резонансные дела в этой сфере и попытались выяснить, кто был истинным виновником тех скандалов.

В феврале 2018 года МВД Кыргызстана возбудило уголовное дело по факту незаконной выдачи кыргызского паспорта российскому криминальному авторитету Борису Матузному. Как выяснилось, в ноябре 2016 года он получил паспорт на вымышленное имя Назарова Руслана Рашидовича в Сузакском районе Джалал-Абадской области. На это же имя Матузному выдали общегражданский паспорт в паспортном столе Аламудунского района Чуйской области. В документах было указано, что паспорта были выданы по причине истечения срока действия предыдущего удостоверения личности гражданина, который он якобы получил в 2003 году. Но как выяснилось, никаких документов в 2003 году он не получал.

В скандалах с изготовлением поддельных паспортов часто фигурирует Сузакский район. В этом районе даже есть знаменитая улица, известная тем, что на ней живут те, кто занимается подделкой документов. По оперативным данным милиции, во главе этой преступной группы стоит человек, который получил российское образование в сфере полиграфического дела, и имеет не только лазерные и цветные принтеры последнего поколения, но и несколько судимостей. Мы попытались попасть в дом человека, которого здесь называют «главным паспортистом», но дверь нам никто не открыл.

По фактам незаконной выдачи паспортов зачастую уголовное дело возбуждается по статье 221 - «Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций» Уголовного кодекса КР. Наказание за это деяние - до трех лет лишения свободы или штраф. По многим уголовным делам не было установлено виновных лиц, либо их сокращают из-за отсутствия человека, на которого наложен штраф. Но по мнению специалистов, даже на основании сегодняшних законов можно привлечь к ответственности за незаконную выдачу паспортов.

В Кыргызстане каждый год регистрируются скандалы с незаконной выдачей паспортов. Государственная регистрационная служба заверяет, что в последние три года процесс выдачи паспортов был упорядочен.

Элеонора Бейшенбек кызы

Источник - Азаттык