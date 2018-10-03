Отравленные фанатизмом

антитеррор

В России в перестрелке со стражами порядка недавно убито трое террористов, участвовавших в боевых действиях на территории Сирии. Один из погибших оказался уроженцем Кыргызстана.



Перестрелка преступников с бойцами Росгвардии произошла на границе Ингушетии и Чечни. На представителей этой спецслужбы боевики натолкнулись, когда пробирались вдоль русла реки в лесной местности. Но правоохранительные органы уже знали о нахождении группы террористов в этом районе, куда и были направлены дополнительные силы гвардейцев. В рамках разработанной спецоперации они окружили головорезов и вступили с ними в бой. Нескольким бандитам удалось уйти. Но трое остались лежать на земле.



При них обнаружили самодельное взрывное устройство, гранаты, три автомата Калашникова, вещмешки, медикаменты, продукты питания, спальные мешки. Взрывчатку на месте уничтожили сотрудники инженерно–технической группы ОМОН. Вскоре удалось установить личности убитых.



Двое из них, 35–летний Анатолий Хаджиев и 25–летний Мовсар Алероев, оказались уроженцами Кавказского региона России, причем первый уже дважды был судим за наркотики.



А третий, 32–летний Османджон Кочкаров, родом из Оша. И, как выяснилось, уже находился в оперативном розыске, в который был объявлен за противоправные деяния правоохранительными органами Ханты–Мансийского автономного округа. Все трое, как было установлено, исповедовали радикальные религиозные идеи и успели повоевать под знаменами “черного интернационала” в Сирии.

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За приверженность таким идеям придется теперь держать ответ перед российскими законами другому нашему соотечественнику. Как сообщили в Управлении ФСБ РФ по Якутии, здесь был выявлен и задержан 22–летний гражданин Кыргызстана Э.К., который занимался вербовкой людей для международной террористической организации “Джебхат ан–Нусра”. И для этого активно использовал социальные сети.



— Вначале этот мужчина вступил в интернет–группу, где пропагандировалась идеология джихада. Со временем его неприязнь в отношении представителей иных конфессий и мусульман, исповедующих традиционные течения ислама, переросла в преступный умысел. Задержанный размещал на личной странице в Интернете материалы, оправдывающие деятельность террористов в Сирии, с призывами поддерживать их и подражать им. При этом доступ для просмотра и копирования был открыт неограниченному кругу лиц, — отмечают в УФСБ.



Его следственным подразделением в отношении кыргызстанца возбуждено уголовное дело по статье “Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма”. Согласно УК РФ, такие деяния, совершенные с использованием СМИ либо электронных или информационно–телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до одного миллиона рублей либо лишением свободы на срок от пяти до семи лет.

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В эти же дни Басманный суд Москвы заочно арестовал 28–летнего уроженца Кыргызстана Сирожиддина Мухтарова, подозреваемого в различных преступлениях, в том числе в организации 3 апреля 2017 года взрыва в метро Санкт–Петербурга.



Непосредственным исполнителем этого теракта, в результате которого погибли 15 человек, еще 67 получили травмы различной степени тяжести, в том числе и очень серьезные, стал, напомним, соотечественник Мухтарова Акбаржон Джалилов. Но уже установлено, что он и его сообщники в РФ находились на постоянной связи с зарубежными кураторами, главным из которых и был уроженец Кара–Суйского района Сирожиддин Мухтаров. Спецслужбам ряда стран, включая Россию и Кыргызстан, а также Интерполу он хорошо известен под именем Абу Салах аль–Узбеки.



В уже довольно обширном досье на Мухтарова — Абу Салаха ему инкриминируется участие в терактах, финансировании терроризма, подделке документов, незаконном пересечении границы и организации преступного сообщества. По имеющимся данным, несколько лет назад он проживал в Санкт–Петербурге, затем влился в ряды боевиков на Ближнем Востоке и снискал славу жестокого и фанатичного полевого командира.



Еще один выходец из Ошской области и экс–боевик в Сирии 30–летний Акмал Нуреддинов, осужденный в мае 2016 года в Магнитогорске Челябинской области, дал показания, что Мухтаров, на тот момент уже Абу Салах, в 2015 году был ранен в глаз. Затем лечился в Турции, чтобы потом снова вернуться в Сирию.



По данным спецслужб, он имеет отношение и к нескольким преступлениям на своей родине. Но прежде всего обвиняется в причастности к теракту на территории посольства КНР в Бишкеке 30 августа 2016 года. Тогда, напомним, смертник, находившийся за рулем начиненного взрывчаткой минивэна, протаранил ворота дипмиссии.



Вместе с Сирожиддином Мухтаровым Басманный суд Москвы заочно арестовал и его сподвижника, гражданина Узбекистана Бобиржона Махбубова, которого также подозревают в организации петербургского теракта. Но вот как скоро они предстанут перед судом, пока остается только предполагать. В Следственном комитете РФ проинформировали, что оба скрываются от следствия, находятся в федеральном и международном розыске, однако их местонахождение пока не установлено.

Евгений ДЕНИСЕНКО, Москва

Источник - газета "Вечерний Бишкек"