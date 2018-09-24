Небоевые потери. Почему гибнут солдаты в кыргызской армии

С начала года в Вооруженных силах страны произошло несколько громких событий, которые привели к самым трагическим последствиям.

Последний случай гибели солдата в армии Кыргызстана зарегистрирован ровно месяц назад. Военнослужащий спасательного отряда войсковой части МЧС №82212 в городе Таш-Кумыре Джалал-Абадской области Мирлан Доолбек уулу 13 августа утонул в реке, а его тело было найдено только на следующие сутки. Трагедия, как сообщалось, произошла во время поисковой операции в реке Нарын, к которой были привлечены четыре солдата вместе с командиром.



Близкие солдата Мирлана Доолбек уулу считают, что в его смерти есть подозрительные обстоятельства. Его мать Нуржамал Батыралиева считает, что сын умел плавать и утонуть не мог:

- Сын хорошо умел плавать. Он тренировался с юности, забирался на гору, привязав к ноге баллон, бегал, нося в руках камень. Как может утонуть такой крепкий парень, ростом 185 сантиметров? Я не верю в это. После извлечения из воды его тела на нем не было следов кровотечения изо рта или носа, само тело не распухло.

О том, что нашего сына ищут, мы узнали от родственников. Он утонул 13 августа, а мы узнали об этом 14-го и поехали туда. Командир сначала сказал, что сын дезертировал. Его спросили, как он мог сбежать голым, если его одежда лежит на берегу. Нам как бы в штуку ответили: «Видимо, пошел к девушкам».

Родственники сразу позвонили в отделение милиции Таш-Кумыра. Там сказали, что не знают об этом. Позвонили в МЧС, где им ответили, что информации об утоплении человека не поступало. Братья позвонили в милицию и намеренно заявили, что побьют сотрудников и командира МЧС, и только после этого те приехали. Вот так они скрывали факт, что мой сын утонул. Причиной смерти моего сына стало равнодушие со стороны командиров и руководства войсковой части.

Исполняющий обязанности командира отряда Элдияр Кудабаев заявил, что солдат погиб не при поисковой операции, а во время купания:

- Четыре служащих войсковой части и командир - майор Алмаз Асанбаев - прибыли для оказания помощи водолазам. 13 августа спасательные работы были завершены, и при возвращении солдаты попросили разрешения искупаться. После этого они вошли в реку Нарын. Около 6 часов вечера они не нашли Мирлана Доолбека уулу ни на суше, ни в воде и начали самостоятельные поиски. Они сразу позвонили мне. Мы пошли на место, провели поисковую операцию. Солдаты, находившиеся рядом с ним, говорят, что не поняли, где он утонул. Всю ответственность за это берем на себя мы с командиром группы.

По факту смерти Мирлана Доолбек уулу была назначена судебно-медицинская экспертиза, результаты которой до сих пор не объявлены. Случай расследует Военная прокуратура.



За два месяца до гибели спасателя в военчасти в том же Таш-Кумыре был зарегистрирован факт избиения солдат. Было установлено, что утром 10 июня прапорщик разбудил около 20 рядовых и избил их. У девяти солдат рассечены подбородки. Несмотря на отказ пострадавших солдат писать заявления, Военная прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Превышение служебных полномочий».

В прошлом месяце в Джалал-Абадской области был зафиксирован очередной трагический случай с участием военнослужащего. Солдат воинской части в Майлуу-Суу Руслан Сапарбаев 8 августа получил удар током, из-за чего лишился обеих рук. По словам матери пострадавшего Венеры Сейталиевой, состояние парня в настоящее время стабильное, но, вероятно, ему предстоить перенести еще не одну операцию.

Генштаб Вооруженных сил заявил, что солдат 1996 года рождения сам виноват в произошедшем, так как зашел на подстанцию и дотронулся до трансформатора, хотя делать это запрещено. Но исчерпывающей информации о случившемся нет по сегодняшний день.

Правозащитный центр «Кылым шамы» оказывает юридическую помощь пострадавшему солдату. Руководитель организации Азиза Абдирасулова считает, что причиной трагедии могла стать халатность. По ее словам, случай не должен быть забыт с выплатой страховых денег. Правозащитница уверена: государство должно взять на себя дальнейшее обеспечение солдата, который лишился обеих рук:

- Одноразовая компенсация выплачивается всем, кто, попав в армию, получает травмы. А здесь же он остался инвалидом на всю жизнь. Поэтому государство должно взять на себя дальнейшее обеспечение этого военнослужащего. Его случай не может рассматриваться как все остальные, тут совсем другая трагедия. У него, оказывается, нет места, куда он мог бы поехать после выписки из больницы. Куда ему теперь? Куда мать сможет отправить своего сына, который лишился обеих рук? Им должно быть выделено жилье.

Как кыргызская армия обрывает мечты

В августе «Азаттык» писал о скандальном случае на полигоне «Ала-Тоо» в войсковой части №73809 в селе Кой-Таш. Родители троих военнослужащих обратились с жалобой на то, что военное руководство заставляло призванных весной 2018 года солдат работать на других людей, выполнять разные поручения, при этом ребята подвергались избиению и другим наказаниям.

Также стало известно, что один из пострадавших военнослужащих проходит лечение в Республиканском центре психического здоровья в Бишкеке. В комментариях «Азаттыку» солдат рассказал, что в детстве страдал от эпилепсии, позже никаких признаков этой болезни не ощущал, но в армии она только усилилась:

- На службе прапорщик Жапаров, старшина Орозбаев и старший лейтенант Казыбек уулу давали различные поручения. С 10 мая мы убирались на складе, нас заставляли вывозить алюминий и продавать. Позже выкопали арык кому-то. Нас было четверо парней, копали три дня. Построили баню. Меня не трогали, но других ребят избивали. Я видел, как их били. Их выходки в конце концов мне надоели. Обзывали нас «тоңкулдактар» (досл. с кырг. яз. - дятлы. – Ред.) и другими словами.

Мы все четверо были спортсменами. Нам говорили, мол вы спортсмены для себя, только попробуйте сбежать, и стреляли из автомата. Не знаю точно, стреляли ли в меня, но пуля попала совсем рядом. Со мной ничего не случилось, но это меня перепугало. Спустя месяц болезнь дала о себе знать. В армии она проявилась дважды. На третий раз было уже серьезно. Меня госпитализировали, а потом положили в центр психического здоровья.



​Родители пострадавших солдат обратились по факту насилия в армии в ГКНБ и Военную прокуратуру еще 8 июня. Спустя 10 дней прокуратура Бишкекского горнизона уголовное дело по статье 305 Уголовного кодекса - «Превышение должностных полномочий».

По словам матери одного из солдат, которая обратилась в «Азаттык», неположенные по уставу вещи солдат начали заставлять делать сразу после принесения ими присяги:

- В мае он принес присягу в Кой-Таше, мы там были. Сын когда-то занимался боксом. Там он показал некоторые свои трюки, мы так радовались. После присяги ему дали увольнительную, он приехал домой, побыл один день. Потом мы проводили его на службу. Где-то через 15 дней он неожиданно позвонил около 12 ночи, попросив закинуть ему единицы на номер, с которого звонил. Ну, мы подумали, значит, надо и закинули деньги. Это повторилось несколько раз.

Через какое-то время он позвонил опять и сказал, что ему нужны лекарства от аллергии. Мы передали их. После этого он позвонил уже сестре, сказав, что нужны лекарства, так как болят уши и голова. И тогда я сказала, чтобы кто-то из детей съездил и справился о его здоровье. Один из сыновей поехал и увидел на его руках пятна. Брат заставил его все рассказать, и тот расплакался, сказав, что его ударили по уху, пошла кровь, и ухо продолжало болеть. А ударили, оказывается, за то, что он присел, когда стало чесаться тело из-за аллергии на траву.

Рассказал, что каждое утро офицеры брали двух ребят и избивали 6-миллиметровой проволокой перед всеми. Мы никуда не обращались бы, но в один из дней нашего сына и еще одного солдата повезли в медсанчасть без видимых причин и начали ставить капельницу. Сын успел нам сообщить, что его куда-то везут. Мы поехали за ними. Когда приехали туда, то попросили командира показать направление в санчасть, но он не смог нам предоставить документ. После того, как один из служивших там парней оказался в психиатрической больнице, всякое в голову приходит.

Случай под свой личный контроль взял президент страны Сооронбай Жээнбеков. Он поручил секретарю Совета безопасности Дамиру Сагынбаеву провести тщательное расследование и принять меры в рамках закона. На пресс-конференции 12 сентября Сагынбаев сообщил о скором завершении следствия:

«Военной прокуратурой обстоятельства данного вопроса рассмотрены самым тщательным образом. Материалы расследования свидетельствуют о том, что противоправные действия в отношении группы солдат Койташской части были допущены со стороны их командиров в мае и июне 2018 года.

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Это незаконное привлечение солдат к выполнению хозяйственных работ, факты избиения и другие противоправные действия. По данному факту возбуждено уголовное дело, командир части снят с должности, а лица допустившие данные проступки взяты под стражу. На этой неделе следствие завершится, и материалы уголовного дела будут направлены в суд», - отметил он.

Потери среди караульных в тюрьмах

Летом 2018 года было зарегистрировано три факта, когда проходящие службу в Государственной службе исполнения наказаний солдаты выстрелили сами в себя.

6 июня в колонии №19 в селе Джаны-Жер 18-летний охранник выстрелил в себя из автомата АК-47. По предварительным итогам следствия, это был суицид. Родственники погибшего Арзыбека Байсал уулу выразили сомнения по поводу того, что молодой парень мог совершить самоубийство, они не верят, что он мог совершить самоубийство. Они недовольны вялотекущим расследованиеи. Дядя покойного Арзыбека Эркин Тагаев вот что рассказал «Азаттыку»:

- Арзыбек Байсал уулу – сын моей старшей сестры. С 3-4 лет и до ухода в армию он рос у меня. Он сам просился на службу, писал заявление. Его не заставляли идти туда. Он не пил, не курил, с психикой все в порядке, занимался спортом. Более того, на республиканских соревнованиях Арзыбек занял второе место по сборке оружия. Я даже не на сто - на 300 процентов не верю, что такой парень мог застрелиться.

Племянник ни в чем не нуждался, если бы у него была обида на кого-то, он сообщил бы мне. После происшествия я пытался поговорить со следователем, а тот говорил с кем-то по телефону, я попросил утончить - с кем. Мы недовольны, что дело не доводят до конца, следствие затягивают. Они к смерти человека относятся, как к краже телефона. Я требую, чтобы они справедливо и в короткие сроки расследовали дело.



​13 июля в себя выстрелил 21-летний солдат, служивший в исправительной колонии №1 в селе Молдовановка Чуйской области. Пуля попала в подбородок военного, он был доставлен в Чуйскую областную больницу. Ему была проведена операция, после этого пострадавшего перевели в республиканскую больницу. Следователи квалифицируют этот факт как несчастный случай, произошедший по халатности. Другие обстоятельства следствия неизвестны.

Третий случай зарегистрирован 31 июля. Военнослужащие Департамента охраны и конвоирования ГСИН как обычно привезли подозреваемых в Ленинский районный суд города Бишкека. В 15.43 рядовой срочной службы вышел в туалет и там выстрелил в себя.

В ведомстве отметили, что причины должно выявить следствие, но одной из причин указывается и направление на службу в ведомство слабо подготовленных ребят.

«​Принятые военным комиссариатом военнослужащие отбираются в Национальную гвардию, Генеральный штаб и другие структуры. Остальные военные поступают на службу к нам. Но многие ребята слабые. Есть неподготовленные, неграмотные. Некоторые не готовы к военной службе. Не буду даже говорить о физических данных, есть слабые с морально-психологической точки зрения.

Среди них есть ребята, родители которых уехали, они росли у родственников или других людей. Некоторые не учились, росли на улице. Такие факторы играют большую роль в явлении, о котором мы говорим. Хотим мы или нет, такие проблемы существуют. Мы считаем, что на государственном уровне этот вопрос надо регулировать»​, - сказала пресс-секретарь ГСИН Элеонора Сабатарова.

Правозащитница Азиза Абдирасулова довела информацию до президента Сооронбая Жээнбекова. Она против того, чтобы молодым людям давали оружие и сразу отправляли на охрану тюрем:

- Вообще новобранцев нельзя отправлять на охрану тюрем, заключенных. Потому что они никогда не держали в руках оружия. Не прошли подготовку. Кроме того, охрана тюрьмы – особая работа, там сидит особый контингент. Они не только охраняют тюрьму, но и смотрят за осужденными. Если осужденные будут оказывать психологическое давление, то в каком состоянии они будут? Поэтому тюрьмы должны охранять специалисты, которых берут по контракту, то есть готовые кадры.

В прошлый раз во время встречи с президентом Сооронбаем Жээнбековым я поставила вопрос о том, что нельзя неподготовленных военных ставить на охрану тюрем. Президент обещал рассмотреть этот вопрос.

Рассыпавшиеся уголовные дела...

Стало известно, что по многим скандальным фактам еще не возбудили уголовные дело. Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Наргиза Куватова сообщила, что в этом году было возбуждено два уголовных дела:

- В прошлом году было возбуждено восемь уголовных дел по фактам злоупотребления должностным положением, дедовщины и драки между солдатами. В отношении солдат было возбуждено 21 уголовное дело - по фактам дезертирства и за самовольное оставление военной части. За шесть месяцев этого года было возбуждено два уголовных дела. Одно - по факту в военной части в Кой-Таше. За самовольное оставление военной части и дезертирство возбуждено 13 уголовных дел.



Во время подготовки материала получить ответ на вопрос о том, сколько уголовных дел дошли до судов, нам не удалось ни в Генеральной, ни в Военной прокуратуре.

Правозащитная организация «Кылым шамы» подсчитала, что в 2012-2016 годы по разным причинам в военных частях погибло свыше 60 солдат, большая часть из которых покончили жизнь самоубийством. Адвокат Динара Медетова отметила, что уголовные дела не доходят до суда, потому что не в полной мере расследуются причины, которые довели солдата до суицида:

- Сколько должны возбудить уголовных дел вокруг различного вида суицидов, когда солдат стреляет в себя или повесился. Во многих случаях погибают парни, которые являются единственными в благополучной семье, где не было конфликтов. Государство должно давать оценку каждому случаю суицида. У нас же говорят, что он покончил с собой, и не возбуждают уголовное дело, факты забываются. Не проводится никакого расследования. Но кто довел его до такого состояния? Никто не выясняет, что послужило толчком к такому шагу, все это остается неизвестным. Вообще каждый руководитель должен головой отвечать за каждого солдата. Потому что каждого военного воспитывают родители, растят его, отдают на службу государству. При этом родители, которые получают гроб, слышат лишь то, что их сын сам свел счеты с жизнью.

Претензий к главному штабу много

Бывший вице-премьер-министр Абдырахман Маматалиев считает, что негативные явления в кыргызской армии имеют место по причине слабых реформ. По его словам, Генеральный штаб не может контролировать Вооруженные силы:

- За последние пять-шесть лет, к примеру, в Государственной пограничной службе произошли изменения. Но пока не реализованы большие реформы и цели. Возможно, прежняя власть с благими намерениями в ущерб Министерству обороны создала Генеральный штаб, чтобы все объединить. Но эти шаги не пословица: у семи нянек дитя без глазу. Вот и у нас много командиров.

Летом 2018 года премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев во время отчета в парламенте говорил о необходимости создания Министерства обороны и ликвидации Генерального штаба. Глава правительства сказал, что выскажет свое мнение по этому поводу осенью, когда придет в парламент с оптимизацией структуры правительства:

- Во время нашего визита в Беларусь там были Шойгу (Сергей Шойгу, министр обороны России – ред.) и другие министры. Наши были представлены Генштабом и Госкомитетом по делам обороны. Я видел их отношение к нашим представителям. Оно было отрицательным. Я о своих наблюдениях сказал и президенту. Мыктыбек Юсупович тоже говорит, что неправильно. Мы поработаем и внесем вас на рассмотрение.

Президент Сооронбай Жээнбеков 29 мая в своем поздравлении с Днем Вооруженных сил, сказал, что армия Кыргызстана стала лучше:

- Процесс становления Вооруженных сил страны за прошедшие четверть века был непростым. За последние годы армия добилась успехов. Можно сказать, что создана армия, которая отвечает требованиям времени. Авторитет армии повысился, становится больше молодых людей, желающих нести военную службу.

С каждым годом улучшаются социально-бытовые условия военнослужащих. Государство и впредь будет проводить активную работу в данном направлении. Военные традиции восстанавливаются, растет уважение к солдатам и офицерам.

В 2015 году правозащитная организация «Кылым шамы», Институт омбудсмена, Национальный центр по предупреждению пыток провели совместное исследование. Посредством анкетированного опроса они изучали права военнослужащих. В результате было выявлено, что как и прежде самыми большими проблемами являются неуставные отношения, насилие и избиение.

Автор - Элеонора Бейшенбек кызы

Источник - "Азаттык"