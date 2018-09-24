The Diplomat: Власти меняют отношение к Бабанову

Обзор мировой прессы с 17 по 24 сентября.

Лондонский журнал Calvert пишет, что бишкекская студентка разделила Кыргызстан на два лагеря своим вирусным поп-гимном феминистки. Издание обращает внимание на то, что 19-летняя Зере Асылбек выпустила клип Kyz в июле, но он стал дико популярным спустя два месяца после того, как его опубликовал другой кыргызский канал YouTube.

Журнал также приводит слова Зере о барьерах для женщин в кыргызском обществе:

«Если ты хочешь начать бизнес, будь готов к различным испытаниям и проблемам. А если ты девочка, которая хочет начать бизнес, то твоей первой и постоянной проблемой является твой пол. Докажи людям, что второстепенное существо, «созданное» для мытья посуды, для секса и, максимум, для материнства может что-то сравнимое с мужским успехом, при этом, не теряя своей женственности», - цитирует певицу издание с поста в Инстаграме.

Издание ArabNews назвало клип Зере «сенсацией» для Кыргызстана, отмечая, что исполнительница подверглась узрозам за свою песню. Журналисты сайта обращают внимание на то, что тысячи женщин в этой стране похищают для вступления в брак.

Организация Freemuse со штаб-квартирой в Копенгагене выступило в защиту Зере и призывает власти Кыргызстана обеспечить безопасность певицы и начать уголовное расследование угроз.

«Это право Зере использовать искусство, чтобы выразить себя и проблемы, которые она считает критическими для женщин, не опасаясь преследований, угроз или вреда в любом случае. Правительство Кыргызстана должно защищать свободу художественного выражения и обеспечить ее безопасность, чтобы она могла продолжать этот важный публичный разговор в своей собственной стране», - отмечает исполнительный директор Freemuse Срирак Плипат.

Как путинские олигархи попали внутрь команды Трампа

Журнал Time пишет о большой роли российских олигархов на президентских выборах в США.

Издание считает, что с самого начала своего 19-летнего пребывания у власти президент России превратил самых богатых людей своей страны в свободную, но лояльную группу оперативников. В обмен на выгодные сделки с правительством или просто защиту от властей эти миллиардеры собрали контакты на самых высоких уровнях американской политики, достаточно высоких, чтобы влиять на политику на службе российского государства. «Это кошки, которые любят приносить в Кремль мертвых мышей», - цитирует журнал Марка Галеотти, ведущего эксперта в Пражском Институте международных отношений.

Time в своей статье приводит конкретный пример. По информации журнала, один российский миллиардер принял Иванку Трамп и ее мужа, старшего советника президента Джареда Кушнера на гала-концерте в Москве в 2014 году.

«В теплый день 2000 года, в первые месяцы пребывания на посту президента, Путин организовал встречу с богатейшими людьми своей страны на барбекю на окраине Москвы. Собрание не было его идеей. Один из ближайших к Кремлю банкиров предложил это, надеясь, что это развеет их опасения по поводу нового лидера России. «Он был черным ящиком», - вспоминает Сергей Пугачев, финансист встречи, который когда-то был известен как банкир Кремля. «Никто не знал, что было внутри»», - пишет издание.

По мнению автора статьи Симона Шустера, работа по наращиванию влияния в США и Западной Европе ведется через российских олигархов. Среди них выделяется Виктор Вексельберг, который был одним из гостей дачи в 2000 году. Он заработал большую часть своего состояния на нефти и металле. Шустер также приводит в пример сотрудничество Пола Манафорта и Олега Дерипаски.

В добавок ко всему прочему Time отмечает, что Дональд Трамп интересовался ведением бизнеса в России еще с 1987 года, а сейчас для этого созданы все комфортные условия.

Политика вокруг одного человека

Аналитик издания The Diplomat по Центральной Азии Кэтрин Пуз написала о том, что нынешняя власть начала менять отношение к политику Омурбеку Бабанову.

Омурбек Бабанов занимал пост главы правительства в 2011-2012 годы - в первые годы президентства Алмазбека Атамбаева, потом возглавил партию «Республика», в 2017 году принял участие в президентских выборах. В начале прошлого года у него был авторитет.

Встреча с президентом Казахстана не понравилась Атамбаеву, что переросло в противостояние и в отношении Бабанова было заведено несколько уголовных дел. После выборов он уехал в Россию и пока не вернулся на родину.

Издание считает, что Атамбаев в свое время преследовал Бабанова в пользу нынешнего президента Сооронбая Жээнбекова. Власть Жээнбекова приостановила одно из уголовных дел в отношении Бабанова. «Спецслужбы Кыргызстана не очень хорошо справляются со своими делами против Бабанова, которые носят политический характер. Можно сказать, что политика в Кыргызстане крутится вокруг одного человека», - пишет автор Кэтрин Пуц.

Источник - Азаттык