Раздули дело из–за пыли — в Свердловском РУВД

Рашид Шимаров и его знакомый Николай Сулимин 15 июля 2017 года возвращались со строительного рынка.

За рулем был Николай, Рашид — на пассажирском сиденье. Когда они припарковались у ворот дома, к ним подбежал незнакомый мужчина азиатской национальности. Он стал нецензурно высказывать свое возмущение по поводу пыли, которую авто подняло при движении.

Менять следаков как перчатки



— Дело в том, что дороги в нашем районе не заасфальтированы, поэтому летом на них так или иначе образуется пыль. Я попросил мужчину успокоиться. Однако в ответ получил удар в солнечное сплетение. От боли я упал на колени, а незнакомец начал меня душить. Сулимин попытался в этот момент оттолкнуть нападавшего. И между ними завязалась словесная перепалка. Когда конфликт достиг своего апогея, возмущенный незнакомец стал звонить своим подельникам с просьбой приехать и разобраться с нами. Что собственно и случилось. Спустя 20 минут на двух машинах приехали шестеро мужчин. Они ворвались в мой дом, стали избивать меня, угрожать моей семье и требовать “выдачи” Николая, который на тот момент ушел к себе домой. В итоге машину, которую он оставил около моего дома, мужчины серьезно повредили. Очевидцами всего происходящего стали напуганные соседи, — рассказывает Рашид Шимаров.



Как выяснилось позже, агрессивным мужчиной оказался гражданин России Рашит Лелезов, а двое из вызванных на подмогу — его братья.



После всего происшедшего пострадавшие написали заявление в Свердловское РУВД. Заявление приняли и назначали вести дело следователю следственной службы УВД Свердловского района города Бишкека Айдай Дуйшебаевой. Шимаров предоставил правоохранителям еще и заключение судебно–медицинской экспертизы. В ней говорится:



“На задней поверхности грудной клетки слева по задней подмышечной линии на уровне 6–7 ребер имеются кровоподтеки зеленого цвета неправильной формы. Телесные повреждения могли образоваться от действия твердого тупого предмета с ограниченной поверхностью контактирования”.



Ограниченной поверхностью, согласно терминологии, является кулак. То есть уже это доказывает, что физическая сила в отношении Шимарова явно применялась.



Следователь назначила очную ставку между Шимаровым и гражданином Лелезовым. А после вынесла постановление о признании Шимарова потерпевшим в рамках уголовного дела №3–17–1146 от 22 июля 2017 года. Однако 18 октября 2017–го неожиданно дело было передано на рассмотрение новому следователю — лейтенанту милиции Азамату Осмоналиеву. Спустя месяц он вызвал Шимарова и сообщил, что выделил его дело в отдельное производство. Более того, все это время Осмоналиев заверял, что дело возбуждено и выяснение обстоятельств идет полным ходом.



Однако 16 декабря 2017 года выяснилось, что Осмоналиев задним числом отказал потерпевшим в возбуждении уголовного дела.



— Потерпевшие обратились с жалобой в прокуратуру, потребовав проверить обоснованность действий следователя. К тому же их повергло в шок, что за столько месяцев не были опрошены свидетели, не истребована распечатка телефонных звонков Лелезова в день инцидента, заявители не признаны потерпевшими. Хотя изначально я предоставил заключение судебно–медицинской экспертизы, а первый следователь это отмечала в деле, — сетует Шимаров.



А вот Лелезов, по словам респондента редакции, видимо о “сюрпризе” сотрудников РУВД был давно информирован.



— На пятый месяц с момента инцидента Лелезов подает в отношении меня и Сулимина встречное заявление. И в нем обвинил нас в нанесении телесных повреждений... ему. А вот после этого расследование и встреча с правоохранителями превратились в плохой детектив. Его “жалобу” поручают на рассмотрение следователю СС РУВД Свердловского района майору милиции Эльнуре Давлесша. Она дает нам с Николаем недельный срок на примирение, пригрозив в ином случае ужесточить обвинительную статью. Но как я мог пойти на примирение с человеком, которого я не избивал, но, напротив, стал жертвой его нападения?!



Мы отказались, и следователь Эльнура Давлесша заявила, что изымает мой паспорт. Повторялось это дважды.



— В первый раз она забрала его в декабре и вернула в январе. Но после того как мы подали жалобу, она вновь изъяла наши документы. И отдала нам их лишь в мае нынешнего года, то есть спустя три месяца. На аудиозаписи допроса хорошо слышно, как она возвращает документы со словами: “Есть полномочия, хочу и забираю”, — добавил Шимаров.



Вот только в ГУВД VB.KG пояснили, что изымать документы следователь может лишь ненадолго.



“Если же подозреваемый находится под следствием и ему судом избирается мера пресечения, то изъятием документов занимается ГСИН. Изымать и лично хранить паспорт у себя представитель РУВД не имеет права”, — прокомментировали в правоохранительных органах. И это лишь одно из нарушений.

Как это — экспертиза задним числом?



Удивительно, но уголовное дело в отношении Сулимина и Шимарова строится на судебно–медицинской экспертизе якобы травм Рашита Лелезова, проведенной 31 октября, то есть спустя 4 месяца после инцидента!



В заключении от 31 октября говорится: “Гр. Рашит Лелезов жалуется на боли в локтевой области справа. На локтевой области справа от пальца до средней трети плеча имеется гипсовая лангета. Других видимых телесных повреждений не обнаружено. Предоставлена справка из Поликлиники строителей с диагнозом травматолога “закрытый перелом наружного надмыщелка плеча справа”.



Вот только когда именно была получена эта травма, не уточняется.



Специалист–травматолог из Минздрава КР, пожелавший остаться неизвестным из–за конфликта интересов, пояснил vb.kg, что заключения по таким травмам, как перелом надмыщелка плеча, обычно делаются не по справке, а по рентгенограмме.



— Однако если рентгенограмма сделана в октябре, то она должна была показать сросшийся перелом. Да и нормально работать и двигаться при такой травме пациент точно бы не смог. Движения были бы ограниченны и приносили боль. Так как в том месте крепится мышца, а при сокращении она тянет обломки перелома. Более того, если инцидент случился летом, то в октябре гипсового лангета уже не должно было быть. За столь длительное время подобные переломы нормально срастаются, — пояснил травматолог.



Специалист Минздрава отметил, что судмедэксперт выносить подобные заключения без привлечения других профильных врачей не имеет права.



— Это может сделать лишь травматолог. Рентгенолог также только констатирует факт перелома. А вот сроки консолидации должен выдавать эксперт или специальная комиссия. Поэтому я бы предложил Шимарову и Сулимину написать в отдел комиссионных экспертиз. Именно он рассматривает и пересматривает жалобы по таким проблемам. В любом случае необходимо привлечение всех специалистов.



Получается, именно незаконное заключение легло в основу уголовного дела в отношении Шимарова и Сулимина. Решили проблему с несговорчивыми “подозреваемыми” следователи апробированным методом — оказывая давление. Причем до октября месяца сумма компенсации Лелезова Николаю Сулимину и Шимарову составляла 55 тысяч сомов.



— Однако на нас надавили, и мы сошлись на 30 тысячах. Но на встречу Лелезов принес лишь 15, заявив, что больше не даст, так как много ушло на “иные” расходы. От такого “подарка” Николай, ясное дело, отказался. И на следующий день наш оппонент написал на нас заявление. При этом следователь Давлесша пыталась всячески заставить нас написать документ о примирении, сначала пугая экспертизой, а затем и уголовным делом. Более того, в мае нынешнего года Рашит Лелезов уже с нас потребовал 100 тысяч компенсации вреда! Причем не помогали жалобы ни в районную, ни в городскую прокуратуры. Складывалось впечатление, что кто–то в надзорном органе лоббирует интересы Лелезова, — считает Шимаров.

Конфликт интересов в одну сторону



После того как Эльнура Давлесша сняла с себя ответственность за дальнейшее проведение расследования, его передали 13 июня 2018 года в ведение нового следователя — Кайрата Иманалиева. И уже 7 июля он вынес в отношении Рашида Шимарова обвинительное заключение. Сейчас в производстве правоохранителей находится дело Николая Сулимина. Азамат Осмоналиев всячески пытается ускорить процесс, отправив и его материалы в суд.



— Вот только сможем ли мы добиться справедливости, сказать сложно, — подчеркивает Шимаров.



Как вели себя во время расследования следователи Свердловского РУВД, хорошо слышно на предоставленной редакции VB.KG аудиозаписи допроса.



В первой следователь Азамат Осмоналиев отчетливо говорит, что постановление о признании Шимарова потерпевшим есть в материалах дела. Но впоследствии это постановление исчезает. Затем Эльнура Давлесша угрожает Рашиду Шимарову из–за жалоб в прокуратуру, ГУВД и МВД. На третьей аудиозаписи хамское поведение вовсе постороннего следователя Тилека выходит за грани полномочий и дисциплины представителя правоохранительных органов. В последней записи, уже в апреле 2018 года, на Шимарова и Сулимина оказывает давление новый следователь Кайрат Иманалиев.



Складывается впечатление, что проводимая в правоохранительных органах реформа старательно обходит скандально известное Свердловское РУВД и его следственную службу. Не реагируют на жалобы граждан, как выяснилось, ни прокуратуры, ни ГУВД, ни МВД. Всего, по словам Рашида Шимарова, таких жалоб на действия и бездействие сотрудников было около 15. И это, не считая ходатайств адвокатов! Также неясна и позиция надзорных органов, в чью функцию входит контроль за законностью проводимых расследований и действий сотрудников СС РУВД и своих коллег.



— Мы с Сулиминым 22 декабря 2017 года обратились с жалобой в прокуратуру Свердловского района. Мы просили отменить незаконное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенное младшим лейтенантом Азаматом Осмоналиевым. В письменном ответе от 4 января 2018 года от данного надзорного органа за подписью зампрокурора Каимова говорится, что прокуратура отменила это решение. Однако затем выяснилось, что надзорный орган этого вовсе не сделал. Это повергло нас в оторопь. Госорган, который призван осуществлять контроль, занимается подлогом. Вдобавок к письменным жалобам были и личные встречи: три с начальником СС РУВД Свердловского района Айбеком Джапаровым, дважды с заместителем прокурора района Нурбеком Каимовым, один раз с прокурором района Нурматом Исраиловым, 2 раза с прокурором Бишкека Абдибакытом Халмурзаевым, 2 раза с Игорем Мельником из главного следственного управления МВД КР. Но, к сожалению, безрезультатно, — отметил Шимаров.



Сейчас дело Рашида Шимарова рассматривает Свердловский райсуд под председательством Санжара Чотонова. Гособвинение представляет Зухра Хабибуллина из Свердловской прокуратуры.



Как пояснила редакции VB.KG адвокат Шимарова Земфира Сагыналиева, на первых слушаниях показания Лелезова были очень путаными. Поэтому принято решение вызывать свидетелей происшедшего и опросить судмедэкспертов.



— Дело очень сырое, много белых пятен, — заключила Сагыналиева.



Редакция “Вечерки” уже отправила официальные запросы в надзорные и правоохранительные органы с просьбой взять на контроль ситуацию с делом Шимарова — Сулимина и дать юридическую оценку действиям сотрудников РУВД, вынесших неправомерные решения.



А также просим министра ВД Кашкара Джунушалиева взять ситуацию под личный контроль. Ведь как–то мы должны понять, что реформа силового ведомства двигается и по идее должна уже давать свои плоды. Хотя бы в Свердловском РУВД.

Толгонай Карыпбай кызы

Источник - "Вечерний Бишкек"