Что нам готовит пламенная осень

Состоявшееся в понедельник заседание Национального совета по устойчивому развитию обозначило некий политический рубеж: руководство страны переходит в режим работы по достижению долгосрочных, стратегических целей.

«Вечерка» проанализировала сложившуюся ситуацию и попыталась обозначить диспозиции основных политических сил республики.

Прощай, двоевластие!

Первый уровень квеста под названием “Президент Кыргызстана” Сооронбай Жээнбеков прошел за девять месяцев. За это время глава государства успел сделать немало. Он полностью переформатировал высший управленческий аппарат, тем самым расставив все точки над “i” по вопросу: сохраняется ли в стране двоевластие?

Оставить ситуацию как есть было нельзя. Какими бы замечательными ни были прежние управленцы, утрата или ослабление прежних рычагов влияния воспринимается весьма болезненно и всегда, как правило, становится причиной управленческого кризиса.

Сооронбай Жээнбеков обрел полноту президентской власти в соответствии с собственным видением государственной политики.

Данный факт можно отнести к числу президентских побед — он смог сохранить стабильность и мир. В Кыргызстане ведь довольно легко наметить линию раскола в обществе — достаточно поднять вопрос региональной представленности во власти или любым другим способом противопоставить друг другу уроженцев севера и юга страны. Чем подобные вещи заканчиваются, мы все прекрасно знаем.

Менять высших чиновников — в правительстве, в силовом блоке, в столичной мэрии — задача не из легких. Это только со стороны все выглядит просто: захотел — назначил, захотел — снял. По факту же перестановки ключевых фигур в госуправлении, как взрослая игра в шахматы. Когда вдруг может выясниться, что играешь не ты, а тобой, и что даже ферзем не жаль пожертвовать.

Помимо работы с кадрами, первые девять месяцев Сооронбая Жээнбекова запомнились его усилиями по наведению коммуникаций со всеми в той или иной степени влиятельными общественными группами — с депутатами, бизнесменами, представителями НПО. Всем им глава государства предложил сотрудничать ради будущего республики.

Президент также положил начало важнейшему диалогу — действующей власти с мигрантами. Он лично поучаствовал в крупном форуме соотечественников. Это продуманный политический ход, учитывая, что за рубежом проживает почти миллион граждан Кыргызстана, имеющих полное право участвовать в выборах, а значит, остающихся важной частью электората.

Теперь, когда переходный период становления президента Жээнбекова можно считать завершенным, народ будет ждать, что переформатированные им властные структуры, особенно это касается правительства, будут работать как часы.

Действующий кабинет министров — вполне рабочая конструкция. Претензий к ним пока нет: да, звезд с неба не хватают, но и явных провалов, вроде скандалов со лже–инвесторами типа Liglass Trading, за чиновниками пока не замечено.

Вместе с тем очевидно, что довольно скоро правительству потребуется поддержка со стороны президента. В силу начнут вступать такие непопулярные законы, как нормы об ОСАГО, которые почти наверняка вызовут массовое недовольство. Воспользоваться протестом общественности, как это обычно у нас бывает, политические противники не преминут, всячески лоббируя смещение кабмина и проведение прочих экстремальных мер. Процесс продуктивный только для тех, кто в результате получит портфель.

За время, минувшее со дня инаугурации, Сооронбай Шарипович успел также обозначить свое понимание приоритетной борьбы с коррупцией.

Этот тренд пока еще только набирает обороты, но уже прогремели сенсационные разоблачения и аресты прежде неприкасаемых фигур, создан и пополняется специальный фонд для возврата денег от ворюг государственного масштаба. В перспективе идея очищения общества от скверны мздоимства могла бы стать основой национальной идеологии. Ее, думается, поддержали бы все слои общества. Коррупция порождает неравенство и несправедливость, которые наш народ не склонен терпеть слишком долго. Ведь именно поэтому были снесены режимы Аскара Акаева и Курманбека Бакиева. Сумеет ли Жээнбеков за счет ресурсов новой идеологии укрепить свои позиции и создать почву для зарождения новой элиты из чистых политиков?

В интересах революции

Судя по всему, одним из возможных оппонентов действующей власти в ближайшие несколько месяцев останется Алмазбек Атамбаев. Он будет центром притяжения для оппозиционно настроенных политиков. На орбите экс–президента останутся верные ему сторонники, а также примкнут те, кто считает себя незаслуженно недооцененными руководством страны. Кто–то из энпэошников и политиков, недостаточно сильных для того, чтобы бороться за место на Олимпе в одиночку.

Возможность новой революции существует до тех пор, пока на политической арене остаются представители истеблишмента, обладающие опытом организации и проведения подобного рода, скажем так, мероприятий. Атамбаев как раз из их числа. Однако в годы своего президентства он лично убеждал кыргызстанцев в том, что революционный путь слишком кровавый и разрушительный, а потому республика должна менять власть только конституционным путем. Хочется верить, что он и сегодня считает также.

Впрочем, совершить революцию не представляется возможным в отсутствии должной поддержки масс. Народ, как ни крути, — это основная движущая сила подобных процессов. Кыргызстанцы пережили две революции и, хочется верить, понимают: умирать за политиков и их интересы, не имеет смысла. Революция не приносит ничего хорошего простым людям. Это просто способ поменять один клан во власти на другой.

Но, конечно, исторический опыт не гарантирует невозможности масштабных потрясений. Стабильность ситуации сейчас во многом зависит от исхода расследования коррупционных дел по ТЭЦ и других фактов масштабного казнокрадства. Здесь очень важен такой момент: если следственные органы не смогут найти и вернуть украденные деньги, доказать, что политики, заключенные под стражу по этим делам, действительно воровали, то все нынешние VIP–арестанты смогут обрести имидж жертв политического произвола.

А вот это уже повод для активного противостояния действующей власти. Ее можно обвинить в том, что она расправляется с политическими оппонентами акаевско–бакиевскими способами, а, значит, попирает ценности и достижения апрельской революции. Потом, чтобы качнуть ситуацию дальше, многого не потребуется: достаточно организовать несколько экспрессивных выступлений перед родственниками погибших в 2010–м.

Впрочем, “продать” народу революционные лозунги не удастся, если все–таки правоохранители докажут, что Исаков, Кулматов, Ибраимов и другие тоже грабили кыргызский народ. При таком раскладе сама идея силовой смены политического режима будет окончательно скомпрометирована.

Донна Роза не бездействует

Разногласия между большими политическими боссами всегда кому–то на руку. В Кыргызстане, например, от конфликта между Жээнбековым и Атамбаевым больше всего выигрывает Роза Отунбаева, представляющая собой политические силы, выступающие за корректировку внешнего курса, взятого властью, в сторону усиления связей с западным миром. На фоне эпичного противостояния бывшего и настоящего президентов Роза Исаковна занимается полезнейшим делом: “окучивает” электорат и “взращивает” дружественную информационную среду.

Она выбрала практически беспроигрышную стратегию — предлагает потенциальным избирателям западный образ жизни. Причем будет заблуждением считать, что эти ценности и свободы востребованы только у студентов. Эта идеология подходит многим из тех, кто не перешагнул сорокалетний возрастной рубеж. Кыргызстанцы, которые обучались за границей, своими глазами видели, как живут люди в развитых странах, хотели бы, чтобы подобная модель устройства общества была реализована и в нашей стране. И вообще–то, это даже патриотично — хотеть изменить родину к лучшему.

Лояльность журналистского сообщества Отунбаева завоевывает открытостью и готовностью контактировать с прессой: оперативно реагирует на все, что происходит в КР, комментирует, высказывает свое мнение.

Экс–президент создала фонд расследовательской журналистики и даже уже вложилась в него собственными деньгами. Представляете, какой серьезный информационный инструмент получает Отунбаева в свое распоряжение? Резонансные расследования могут нанести колоссальный вред репутации политиков. А если учесть, что журналисты иной раз работают лучше, чем следователи, и способны нарыть полноценную фактуру для уголовных дел, то оппонентам Розы Исковны придется туго.

Кстати, проект вроде фонда, открытого Розой Отунбаевой, отнюдь не ноу–хау. Российский оппозиционер Михаил Ходорковский в свое время создавал похожую медиа–структуру “Центр управления расследованиями”. ЦУР готовил тенденциозные материалы в интересах бывшего олигарха.

Ресурсы, которые Отунбаева последовательно наращивает и сосредоточивает в своих руках, вероятно, будут использованы ею, чтобы вернуть былое влияние. Каковы шансы на это? Кому–то может показаться, что никаких, но ведь и в Армении несколько месяцев назад никто и предположить не мог, что Никол Пашинян станет премьер–министром. А он при поддержке народа — в основном молодежи — сумел переломить хребет действующей власти.

Впрочем, вряд ли Роза Исаковна сама претендует на президентское кресло. Может быть даже, ее вполне устроит роль серого кардинала при своем человеке во главе страны. Например, при Омурбеке Бабанове, в чьи сказки об уходе из большой политики поверит только ребенок.

Думается, изгнанный олигарх все еще жаждет реванша над соперником по прошлогодним выборам. Иначе с чего бы в социальных сетях вновь активизировались поклонники Бабанова, восхваляющие его работу на посту премьер–министра и рассуждающие о том, как было бы замечательно, если бы Омурбек Токтогулович правил сегодня страной? И почему вдруг сегодня засуетился бабановский наставник Феликс Кулов, старающийся пропихнуть поправки в Конституцию, о которых прошлой осенью заявлял его протеже? Сегодня вопрос возвращения беглого кандидата в президенты в КР во многом зависит от того, как сложится внутриполитическая конъюнктура нынешней осенью. Может сложится и так, что Бабанов и правда опять войдет в большую политику, в которую Роза Исаковна добавит и свои правила

К слову, ритуальные пляски вокруг Основного закона — предприятие крайне сомнительное. Каждый раз, когда власти, неважно по чьей инициативе, берутся переписывать Конституцию, у народа складывается устойчивое ощущение, что его пытаются отвлечь от чего–то по–настоящему важного.

На данном временном отрезке очередной референдум по Конституции нужен Кыргызстану как рыбе зонтик. Сейчас важно решать проблему ухудшения экономической ситуации, назревающего по причинам, как зависящим, так и не зависящим от руководства страны. Дефицит бюджета в Кыргызстане на 2018 год прогнозируется на уровне 21 миллиарда сомов, и закрывать его собираются, как видно, через повышение налогов, пошлин и прочих фискальных мер. Однако, для того чтобы все эти реформы дали желаемый результат, необходимо улучшить контроль за доходами и расходами казны. Сделать это можно, укрепив финансовый блок в правительстве, как это сделали в РФ, где первый вице–премьер и министр финансов — это одно и то же лицо.

Александра ВАСИЛЬКОВА

Источник - "Вечерний Бишкек"