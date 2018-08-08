Убийство было хорошо спланированным, но преступника отправили за решетку

В действующем законодательстве существует немало лазеек для преступников, с помощью которых можно значительно сократить срок наказания за совершенное деяние. А то и вовсе выйти «сухим из воды», если, конечно, статья не относится к особо тяжким. Но и для убийц, и насильников тоже есть лазейки, которыми умело пользуются адвокаты.

Уловки стандартные, даже шаблонные, но они превосходно работают в пользу подсудимых. Это для потерпевших время обратилось в вечность, а для их родственников заготовлена банальная фраза – «время лечит». И пока пострадавшие надеются на справедливое и соразмерное наказание, преступники скрупулезно ведут отсчет времени, выгадывая срок – день за два в статусе подсудимых. Стремясь оставаться в качестве обвиняемых как можно дольше и затягивая судебный процесс всеми доступными средствами…

История одного убийства

В конце июня 2014 года в водоеме, известном как «Гнилая балка», расположенном на территории Сокулукского района, был обнаружен труп неизвестного мужчины. Из-за страшной засухи и недостатка поливной воды было решено открыть шлюз водоема и спустить воду на поля и огороды. Как только уровень ее спал, возле сливного шлюза показалась обнаженная спина, а затем и все тело утопленника. Прибывшим на место сотрудникам ГУУР МВД и без экспертов было очевидно, что смерть насильственная. Утопленник был связан в позе эмбриона по рукам и ногам цепями, к которым крепились два гусеничных трака из серого металла. На голове убитого был туго обвязанный капроновой веревкой мешок с надписью «сахар». Эксперты предположили, что перед утоплением мужчину пытали. При исследовании трупа были обнаружены характерные кровоизлияния на лице, плече, грудной клетке, коленных и локтевых суставах, образовавшиеся от ударов тупым предметом.

Долгое время не удавалось установить личность погибшего. Документов при нем не было. Дактилоскопировать труп не удалось, поскольку тело довольно долго находилось в воде, поэтому кожа с рук слазила буквально как перчатки. Набитые кустарным зоновским способом татуировки на плечах погибшего тоже оказались бесполезны для следствия в плане установления личности. Оперативники предположили – «зоновские разборки». В том, что покойный побывал в местах лишения свободы, сомнений не было. Больно характерными были наколки: топор на одном плече и полумесяц с тремя звездами на другом. Но среди пропавших без вести в базе МВД человек с такими татуировками не значился. Спустя несколько недель мужчину по фотографии в местной газете опознала сотрудница одного из реабилитационных центров для бездомных. Утопленником оказался 24-летний Бакыт С., который ушел из центра несколько месяцев назад и пропал. Искать его не стали – бездомные приходят и уходят без предупреждения. Выяснилось, что у погибшего даже был адвокат, который занимался его делами. Оперативники связались с ним, он и помог пролить свет на зашедшее в тупик расследование убийства.

Бакыт С. в раннем детстве оказался в детском доме. Отец умер, а мать, не имея средств прокормить детей, сдала его на попечение государства. По выходным семья встречалась. Позже старший брат угодил в колонию, следом за ним, совершив уличный грабеж, отправился и Бакыт. Когда парень освободился из мест лишения свободы, оказалось, что его никто не ждет. Мать умерла от рака, заняв на лечение 37 тысяч сомов под залог дома. Бакыт скитался по улицам, пока не оказался в реабилитационном центре, где юрист, выслушав его историю, решил помочь парню вернуть жилье через суд.

Бакыт обратился в Первомайский районный суд с исковым заявлением о выселении новых владельцев из родительского дома на улице Кудрука. Парень отчаянно и упорно боролся за свои права, чем досаждал сестре Нурбека Алымкулова, заселившейся там.

Позже Нурбек расскажет, как пытался договориться с парнем. Предлагал продать дом и поделить деньги поровну. Якобы Бакыт запросил 10 тысяч долларов и земельный участок взамен на переоформление дома. Но таких денег у Алымкулова не было, и он стал торговаться, предлагая 5 тысяч долларов и подержанную машину. Но Бакыт, мол, отказался. Тогда он решил занять денег у брата и отдать Бакыту. Дескать, когда приехали в село, и он отдал Бакыту 25 тысяч сомов, между ними возникла перепалка, закончившаяся случайным убийством. Потом, дескать, испугавшись, столкнул тело Бакыта в болото и уехал.

Приговор вынесен, но окончательный ли?

Однако в ходе расследования и судебного разбирательства было установлено, что убийство было умышленным, и привез, точнее, похитил подсудимый Бакыта насильно.

Несколько дней Бакыта выслеживали, планируя похищение. Но парень большую часть времени находился в приюте или в многолюдных местах в центре города. Терпение Нурбека лопнуло – приближался очередной судебный процесс. Тогда было решено действовать немедленно. Приятели Нурбека вытащили парня прямо из маршрутки и насильно затолкали в багажник автомашины. По дороге в Панфиловку Бакыту дважды удалось открыть багажник изнутри и выпрыгнуть на ходу, когда машина замедляла ход на повороте. Но похитители каждый раз догоняли его и, жестоко избив, усаживали назад.

Когда приехали в село, Бакыта затащили в сарай, где избили монтировкой, требуя подписать отказ от дома. Парень согласился, лишь бы остаться в живых. Но Нурбек, посовещавшись с подельниками, решил, что лучше избавиться от парня, чтобы он не обратился в милицию. Заложника снова избили и связали, а когда наступила ночь, задушили и отвезли к водоему, где привязав гусеничные траки к трупу, найденные там же в сарае, сбросили в воду…

Заседание Верховного суда по делу о домовладении состоялось без участия Бакыта. На тот момент никто не знал о его трагической участи. Суд вынес решение о возвращении домостроения законному владельцу, то есть Бакыту С.

План провалился

Подельников Нурбека задержали сразу, как только выяснили мотив убийства. Сам Алымкулов через несколько дней после совершенного преспупления улетел в Турцию и вернулся только через год. 6 августа 2016 года Алымкулов Нурбек 1987 г.р. был задержан и дал признательные показания. Сокулукским районным судом Нурбек Алымкулов был признан виновным в похищении человека группой лиц по предварительному сговору, а так же в жестоком убийстве из корыстных побуждений. По совокупности статей ему было назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии усиленного режима без конфискации имущества. Однако судебная коллегия по уголовным делам и делам об административных правонарушениях Чуйского областного суда, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по апелляционной жалобе подсудимого, сочла возможным снизить срок наказания до 12 лет и 6 месяцев. Время предварительного заключения с момента задержания в августе 2016 года до оглашения приговора 13 июля 2018 года было зачтено подсудимому из расчета день за два. Представитель потерпевшего от претензий к убийце отказалась, так же как и от поддержания обвинения…

Элина Федько

Источник - "МК - Кыргызстан"