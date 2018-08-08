Фабрика Ак-Тюз. Максим Бакиев, миллиардер Босов и обманутые рабочие КР

Сегодня стало известно о том, что уволены все 50 работников золотоизвлекательной фабрики Ак-Тюз в Кемине. Причем им не выплачена заработная плата за четыре месяца. Добиваться справедливости они готовы митингами, пока что у здания компании в Бишкеке.

Примечательно, что о конфликте сотрудников Ак-Тюза, которые занимаются переработкой золота с месторождения Куранджайляу, известно еще с начала 2017 года. Согласно расследованию отечественного аналитического издания TUZ.KG в материла "Российский миллионер отказывается платить кыргызстанским работягам?", на тот момент задержка по зарплате рабочим также составляла около полугода. Причем не обеспечивал инвестор своих сотрудников ни спецодеждой, ни долгосрочными трудовыми договорами. В прошлом году это вылилось в масштабный митинг в Кемине. Тогда, как отмечает издание, на все претензии генеральный директор ЗАО Виталий Владимирович Черемисин ответил, что денег на погашение задолженности перед работниками у них нет.

TUZ.KG тогда выяснил, что лицензия на разработку месторождения Куранджайляу выдана ЗАО "ТК ГЕО Ресурс". Ее владельцем является группа компаний Аллтек, президент которой - миллиардер Дмитрий Босов.

"Согласно рейтингам Forbes России за 2017 год, Босов входит в число двухсот богатейших людей России. Он на 97 месте со своими $950 млн долларов. При этом, компания Аллтек занимается углем и антрацитами, нефтью, газом, драгоценными металлами. Компания владеет лицензией на разработку месторождения Куранджайляу, а также 4 разведочными и 1 поисковой лицензией на участки общей площадью 60 кв.км", - поясняет издание.

Отмечается, что производство золота на Куранджайляу запущено в 2016 году. Переработка сырья ведется на собственной обогатительной фабрике в поселке Ак-Тюз. Планируемая прибыль компании "Георесурс" немалая – 230 тысяч тонн руды с выходом концентрата 740 кг в золотом эквиваленте.

Вот только неясно, почему столь солидная компания отказывается платить сотрудникам одного из своих дочерних предприятий?

Как рассказал тогда журналистам председатель профкома предприятия Догдурбек Майчиева, с месторождения отправлено 300 тонн золотого концентрата в Китай. Но якобы деньги за это еще не получены.

- Нам говорят про какие-то банковские операции, что деньги будут завтра, послезавтра, но до сих пор денег нет. Куда они ушли, неизвестно. Черемисин с нами на контакт не идет. А настроение у рабочих все хуже и хуже. С начала года не видели зарплату, которая не так высока – лишь 20 тысяч сомов в месяц. Какое у них будет настроение? – задает риторический вопрос Майчиев.

Согласно данным TUZ.KG, аффилированным к руководству месторождения и, в частности, к Дмитрию Босову, может якобы быть… Максим Бакиев.

Израильский бизнесмен Берти Синбети в интервью газете "Общественный рейтинг" еще в мае 2014 года рассказал об истории, связанной как раз с этим месторождением.

Вот его цитата:

"…. Например, в "Ак Тюзе" было около восьмисот тонн флотоконцентрата, стоящие миллионы долларов. Фирма понесла огромные расходы для изготовления этого флотоконцентрата. В этом же флотоконцентрате содержалось несколько десятком килограммов золота. До сих пор остаётся невыясненным, кому всё это было продано и куда подевались эти денежные средства! Администраторы всё скрыли, потому что это было банальное воровство! Далее, после банкротства "Ак Тюз", провели аукцион по его продаже. В одном случае участвовала фирма "ТК Гео Резерв", принадлежавшая упомянутому выше Дмитрию Босову. Вторая участвовавшая фирма называлась "АЛТАКУЕСТ ИНТЕРНЭШНЛ ЛТД.", которая принадлежала Максиму Бакиеву через Алексея Кима. Поскольку нам известно из документов, человек Алексея Кима, участвовавший в аукционе, был допрошен органами Генпрокуратуры КР по данному вопросу, дав конкретные показания, из которых явствует, что он являлся подчинённым Максима Бакиева через Алексея Кима. Он же присутствовал на аукционе от имени "АЛТАКУЕСТ ИНТЕРНЭШНЛ ЛТД.", представляя её интересы по доверенности. С компанией "ТК Гео Резерв" тоже довольно интересная комбинация. Её владельцами являются две Кипрские компании: "Caplina Limited" и "Boratero Trading Limited". Он дал показания прокуратуре. Понятно, что в итоге аукцион выиграл "ТК Гео Резерв". Теперь несколько слов о возникновении "ТК Гео Резерв". 23 апреля 2008 появилась данная компания. Владельцы данной фирмы: 50 % принадлежали "Caplina Limited" – Кипрский оффшор; и вторые 50 % – фирма "Boratero Trading Limited", также являющейся Кипрским оффшором. То есть в списке владельцев "ТК Гео Резерв" были эти две компании. "Boratero Trading Limited" была зарегистрирована для Дмитрия Босова 13 декабря 2000 года. А вот фирма "Caplina Limited" очень интересная. Она была зарегистрирована 4 февраля 2008 года, то бишь конкретно под эту сделку. Компания "ТК Гео Резерв", ставшая владельцем завода, была зарегистрирована 22 апреля 2008 года, как раз в день, когда было предъявлено налоговое требование от налоговой инспекции в Кыргызстане, и также были оформлены 50% – "Caplina Limited", и 50% – "Boratero Trading Limited"!

– А как же удалось забрать само месторождения?



– 2 марта 2008 года Министерство геологии отменило лицензию на месторождение "Куран Жалуу". Данное месторождение на 69% принадлежало компании "Golden&Silver" и на 31% "Карабалта Майнинг Компани". Поэтому мы думали, что сможем получить обратно эту лицензию в переговорном процессе с Министерством геологии. Тогда ещё никто не знал, что началось рейдерское нападение. 31 марта 2008 года были отменены лицензии на "Таса-Кеминская" и месторождение "Долпрана". В мае 2008 года отменили лицензию на месторождение "Коматор". Отмечу, все эти лицензии были отменены по надуманному поводу и незаконно. Стало известно, что все 100% стали принадлежать "ТК Гео Ресурсу", зарегистрированному 22 апреля 2008 года.А далее выяснилось, что 50% записали на фирму "Caplina Limited". Совершенно понятно, кто-то получил, видимо, 50% за "вознаграждение". Именно при такой схеме Максим Бакиев до сегодняшнего дня владеет имуществом в Кыргызстане. Мы также узнали, что один из директоров "Caplina Limited" являлся "правой рукой" Максима Бакиева. По этой причине "Caplina Limited" была ликвидирована, в том числе и в Кыргызстане, для устранения связи между Максимом Бакиевым и Дмитрием Босовым. Я располагаю документом, датированным 2010 годом, где наглядно видно, что "Caplina Limited" и "Boratero Trading Limited" в "ТК Гео Резерв" и в "ТК Гео Ресурс" находятся во взаимосвязи. На сегодняшний день "Caplina Limited" не существует с одной целью – требуется стереть все следы между Максимом Бакиевым и Дмитрием Босовым. Таким образом, "Caplina Limited" была зарегистрирована под компанию, которую пока не забрали, но знали точно, что заберут. Поэтому, если говорить тезисно, то это выглядит вот так. На текущий момент, компания "Boratero Trading Limited" владеет 100% акций завода "Ак Тюз" и всеми месторождениями, которые разрабатывались нами ранее.

– В этой газетной статье упоминается имя Льва Леваева. Какое он имеет отношение ко всему этому? И кем он является?

– Надо вернуться в ретроспективу и вспомнить 2006 год. Тогда я продал контрольный пакет олигарху Льву Леваеву. Лев Леваев ведёт бизнес в сфере продажи бриллиантов. Этот человек пожелал купить 51% акций "Golden&Silver". Условия договора не были выполнены Львом Леваевым! Я подал тогда уже иск в Израиле против Льва Леваева за нарушение условий договора и компаний "ТК Гео Резерв" и "Гео Ресурс", принадлежащих Дмитрию Босову, за незаконное получение имущества".

В аналитическом издании тогда особо подчеркнули запутанность ситуации вокруг месторождения Куранджайляу, призвав правительство обратить внимание на сложившуюся вокруг него ситуацию. Сейчас понятно, что власти этого так и не сделали. Поэтому совершенно неясно, во что могут вылиться нынешние акции протеста работников золотоизвлекательной фабрики, обманутой ненадежным инвестором.

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