Экс-депутат Маманов и родственник Александра Воинова стали жертвами несовершенства законов?

Версия о том, за что задержали меценатов



Приходится констатировать, что предприниматели Кыргызстана столкнулись с новым видом мошенничества, совершаемого международными аферистами, которые скрываются под маской щедрых инвесторов. Рейдерскому захвату по особой китайской схеме подверглись уже несколько частных предприятий в стране. «Отжим» законного бизнеса идет при попустительстве госчиновников и правоохранительных органов.



Как это просто происходит



Например, иностранная компания под благовидным предлогом ведения совместной деятельности, обещая крупные финансовые вливания, становится совладельцем компании. Получения иногда очень весомых долей в предприятиях аферисты добиваются под предлогом того, что им нужны гарантии сохранности привлекаемых инвестиций. Как только часть акций, а вместе с ней печать и право подписи оказываются в руках мошенников, законные владельцы рискуют потерять все. Начинается подделка учредительных документов, подлог соглашений, составление фиктивных актов. И эти документы чудесным образом регистрируются государственными органами.



Известно, по меньшей мере, о трех фактах захвата собственности кыргызстанских предпринимателей. Строительная компания "Б.Л.С.", ОсОО "Баткен Майнинг компани" и ресторан "Синхуа" в результате чудовищных фальсификаций стали собственностью граждан Китая. Очень важно, что во всех мошеннических действиях замешаны одни и те же личности — Гао Жин Вей и Чен Мао Чун.



Эти подданные Поднебесной давно покинули пределы Кыргызской Республики, на судебные заседания не являются. При этом сейчас их именами подписывают письма президенту, распространяют различные заявления с обвинениями представителей власти в коррупции. Недавно в их поддержку был организован даже митинг “героев революции” у здания Верховного суда, правда, те и знать не знали, что эту акцию преподнесут в прессе как пикет в защиту китайских инвесторов. Активистов просто пригласили поддержать реформу судебного корпуса, чего уж греха таить, видимо, и деньжат подкинули, а вышло сплошное недоразумение. Стали бы патриоты страны защищать интересы лжеинвесторов, “отжимающих” имущество и компании отечественных предпринимателей и наносящих многомиллионный ущерб государству?



Поэтому приходится признать, что международное мошенничество пытается влиять на массовое сознание, создает общественный прессинг Фемиды. Чем чудовищнее ложь, тем легче в нее верят.



О вопиющих нарушениях в правовом пространстве Кыргызстана речь зашла даже на круглом столе, состоявшемся в пресс–центре “ВБ”. Известные адвокаты и общественные деятели обсуждали вопросы судебной реформы.



Адвокаты потерпевших от китайских "инвесторов" вновь придали огласке неприглядные обстоятельства этой эпопеи. Были представлены конкретные факты и документы, выявленные в ходе судебных разбирательств вокруг объектов, которыми обманным путем завладели предприимчивые граждане Поднебесной.



История захвата «Баткен Майнинг компани»



Гао Жин Вей и Чен Мао Чун создают и регистрируют в Кыргызстане компанию “Синхуа”, это, пожалуй, единственное, что они сделали на законных основаниях. Когда правоохранители начали распутывать клубок махинаций, которые те совершили, китайцы выехали из страны. Но есть очень серьезные силы, которые до сих пор представляют и защищают их интересы.



В 2012 году в поле зрения владельцев китайской фирмы “Синхуа” попадает ОсОО “Баткен Майнинг компани”, которое занималось разработкой золоторудного месторождения на юге республики. В тот период 90–процентная доля предприятия принадлежала тоже китайскому инвестору, десятью процентами акций владело государство. Захват был отработан по той же схеме присвоения чужой собственности: обещание крупных финансовых вливаний, вхождение в доверие, подписание неких документов, а в финале — классическое рейдерство.

Это сложно себе представить, но фактически золоторудное месторождение в Кыргызстане захватили отпетые мошенники. Липовые инвесторы продавливали любые решения через государственные органы, подделывали документы, и эти филькины грамоты, нарисованные китайскими аферистами, признавались различными ведомствами как официальные, имеющие законную силу.



В один из дней лжеинвесторы от имени ОсОО “Синхуа” подписали договор о финансовых вливаниях в размере 30 миллионов долларов якобы на развитие рудника. Во исполнение этого договора тут же форсируется подписание соглашения по передаче 80% доли участия в уставном капитале ОсОО “Баткен Майнинг компани”. Если инвестиционный договор был переведен на китайский язык и стороны понимали смысл и значение подписываемого документа, то соглашение о передаче долей преднамеренно подготовили лишь на русском. Поэтому Кан Имань, владевший 90% и передающий ОсОО “Синхуа” 80% из своей доли участия в компании и не владеющий русским, подписал указанное соглашение, не ведая, о чем оно! Впоследствии выяснилось, что в соглашении было прописано, будто эти 80% передаются безвозмездно, да еще и не в ОсОО “Синхуа”, а Чен Мао Чуну лично, как физическому лицу!



Необходимо подчеркнуть, что в составе ОсОО “Баткен Майнинг компани” есть государственное предприятие, и обман со стороны Чен Мао Чуна и Гао Жин Вея напрямую затронул государственные интересы и причинил материальный ущерб бюджету Кыргызстана. Они сейчас утверждают, что вложили 10 миллионов долларов в месторождение Алтын Жылга. Однако выездной комиссией государственных органов с участием местных жителей установлено, что на этом месторождении за период неправомерного владения Чен Мао Чуном при генеральном директоре Гао Жин Вее не было произведено никаких геологоразведочных работ, не пробурено ни одного метра скважин. Более того, не выплачивались обязательные бонусы и налоги, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики. При этом ОсОО “Баткен Майнинг компани” было обложено долгом в 400 тысяч долларов через подконтрольную Чен Мао Чуну компанию “Цзин Чен”.



Против Кан Иманя, который попытался опротестовать соглашение, было сфабриковано уголовное дело. По заказу Чен Мао Чуна следствие было окончено в кратчайшие сроки, а материалы переданы в Свердловский районный суд! Кан Имань был осужден и признан виновным в совершении мошенничества, которое, по выводам следствия и суда, заключалось в том, что бывший собственник имел неосторожность взять в долг деньги у компании “Синхуа”, о чем им были написаны долговые расписки. Но самое интересное: никаких сроков возврата долга в расписках не предусматривалось, компания “Синхуа” даже не обращалась к нему с требованием возврата суммы займа! В суде Кан Имань подтверждал, что готов возвратить долг по первому требованию, однако так называемым инвесторам, желавшим бесплатно завладеть золоторудной компанией, необходим был повод, чтобы посадить его за решетку. Находясь в заключении, Кан Имань сообщил сестре, что уголовники имеют свободный доступ в его камеру и открыто заявляют, что на него поступил “заказ”. Но Кан Иманю удалось за крупную сумму денег обеспечить свою безопасность и узнать имя заказчика. Им оказался гражданин КР Абдисаит Каримбеков — бывший переводчик Кан Иманя, перешедший на работу к Чен Мао Чуну.



Следует отметить, что, несмотря на то, что бывший собственник взял в долг деньги у компании “Синхуа”, с заявлением о мошенничестве и причинении материального ущерба обратился директор ОсОО “Баткен Майнинг компани” Гао Жин Вей! И судьи двух инстанций (бывший судья Свердловского районного суда Абдыкалыков, бывший судья Бишкекского городского суда Момунов) не усмотрели в этом никакого парадокса. И лишь в Верховном суде Кыргызской Республики эту нестыковку обнаружили. В связи с чем 10 декабря 2013 года уголовное дело в отношении Кан Иманя было прекращено за отсутствием в его действиях состава преступления.

Но в дальнейшем Чен Мао Чун по различным надуманным поводам пытался обжаловать постановление Верховного суда и в 2014 году ему это удалось.



С подачи тогдашнего заместителя генерального прокурора Халдарова, который, не имея на то полномочий, возбудил производство по вновь открывшимся обстоятельствам, в рамках которого в нарушение норм УПК в качестве свидетелей были опрошены адвокаты Чен Мао Чуна и Гао Жин Вея! И это притом, что они вступили в дело в мае 2013 года, а давали свидетельские показания по обстоятельствам заключенной сделки, имевшей место в сентябре 2012 года!



Далее, Верховный суд под председательством судьи Абдрахманова удовлетворил заявление о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам и оставил в силе обвинительные приговоры Свердловского районного и Бишкекского городского судов, согласно которым Кан Имань был признан виновным.



В результате Кан Имань остается осужденным. При этом он выиграл все суды в гражданском порядке. Хочется надеяться, что Генеральная прокуратура разберется и в этом уголовном деле, а истина будет установлена.



Способны ли провернуть такую операцию приезжие китайские бизнесмены без поддержки влиятельных людей, наделенных властными полномочиями? Конечно, нет! В Кыргызстан они приехали по приглашению Абдисаита Каримбекова, того самого переводчика Кан Иманя, впоследствии перешедшего на сторону Чен Мао Чуна. Именно он выступил инициатором и модератором сделки, в результате которой Кан Имань не только лишился собственности, но и выставлен мошенником.



История «Б.Л.С.» — обещали миллионы, отобрали все



Создатель “Б.Л.С.” Рустам Воинов (родственник известного тренера Александра Воинова – прим.ред.) в 2016 году узнал, что больше не является собственником своей компании, которая была отчуждена без его ведома и согласия. До последнего времени он и не предполагал, что его "кинули" китайские инвесторы. Для фальсификации учредительных документов была подделана подпись Воинова, и фальшивка была использована мошенниками в Министерстве юстиции КР для регистрации своих прав.



Предыстория такова. Между строительной компанией “Б.Л.С.” и китайской фирмой заключен меморандум о совместной деятельности в обмен на крупные финансовые вливания. Граждане КНР взяли на себя обязательство инвестировать в строительство жилья, сфальсифицировали документы и прибрали к рукам весь бизнес. А обещанные многомиллионные вливания никто так и не увидел.

Когда владельцы фирмы “Синхуа” втирались в доверие к бизнесмену Воинову, он имел в собственности строительную компанию, три земельных участка и недостроенный объект. То есть китайцы шли на захват имущества целенаправленно, при чьей–то поддержке, а возможно, и по наводке. В результате предприятие на 100% стало собственностью Гао Жин Вея и его кыргызстанского напарника.



И опять мы сталкиваемся с господином Каримбековым, сначала переводчиком, а впоследствии владельцем 81% доли участия в компании “Б.Л.С”. За какие такие заслуги Гао Жин Вей столь щедро его вознаградил? Вывод один: Каримбеков вовсе не простой переводчик. Оставаясь, как правило, в тени, он угадывается за всеми рейдерскими схемами Чен Мао Чуна и Гао Жин Вея, не чуждаясь никаких запрещенных методов.



Удивительно, но за 2000 сомов уставного капитала был произведен отъем строительной компании с земельными участками в центре города и с незавершенным объектом, что, по самым скромным подсчетам, составило сумму в миллионы долларов.



На завершение строительства жилого комплекса по ул.Элебаева, 2 были привлечены собственные средства дольщиков, права и законные интересы которых не затронуты судебными актами. Так называемые инвесторы даже не оплачивали арендную плату в бюджет государства за право временного пользования одним из земельных участков.



Сегодня эти факты установлены судом, права бывшего собственника компании восстановлены, стороны приведены в первоначальное положение, и этот справедливый судебный вердикт оставлен в силе судом второй инстанции.



Ресторан "съели" по схеме



"Инвесторы" из китайской компании умудрились "отжать" и ресторан “Синхуа”. Мошенническая операция была проведена по стандартной процедуре: обещание вложиться деньгами, гарантии владельцу сохранить его долю, грандиозные планы, как поставить дело на широкую ногу... Рейдерский механизм сработал как часы, доверчивый ресторатор остался ни с чем. Как и товарищи по несчастью, он был вынужден отстаивать права на свою собственность в судах.



Но сначала собственник стал вкладывать денежные средства в ремонт здания, приобрел новое оборудование, нанял персонал, а вот обещанных инвестиций пришлось ждать долго... После разразившегося скандала Чен Мао Чун пригласил ресторатора в Китай, где они решили "закрыть" сделку мирным путем. Компромисс был достигнут: Чен Мао Чун обязался выплатить собственнику ресторана его стоимость двумя траншами в ближайшие месяцы. Однако планы изменились по предложению партнера Чен Мао Чуна с кыргызстанской стороны, то есть Каримбекова, взявшегося “решить проблему” за меньшие деньги. В ход был запущен тот же план, когда шел отъем компании “Баткен Майнинг компани”.



На бывшего собственника ресторана по надуманным основаниям молниеносно было возбуждено уголовное дело по заявлению Чен Мао Чуна и Гао Жин Вея. Но благодаря тому, что дело было передано в ГСУ МВД, следствие завершилось объективно. Было установлено, что бывший собственник вкладывал средства в реконструкцию здания ресторана, руководил всеми работами, лично оплачивал выполненные услуги, а представители подрядных организаций, выполнявших работы по реконструкции здания, указали в суде, что никакого финансирования со стороны китайских граждан они не получали.



В результате ГСУ МВД прекратило производство по уголовному делу в отношении бывшего собственника ресторана за отсутствием в его действиях состава преступления. А вот китайские “инвесторы” не смогли доказать ни одного факта, по которым возбуждалось уголовное дело.



Следствие во всем разберется?



По всем рейдерским захватам имущества граждан Кыргызстана правоохранительными органами проведены расследования.



Официально установлено, что по ОсОО “Баткен Майнинг компани” за период неправомерного владения не произведено никаких геологоразведочных работ, не пробурено ни одного метра скважин. Не осуществлялись и обязательные выплаты, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики.



По компании “Б.Л.С.”. На завершение строительства жилого комплекса были привлечены средства дольщиков, права и законные интересы которых не затронуты судебными актами, а так называемые инвесторы даже не оплачивали арендную плату за право временного пользования одним из земельных участков.



По ресторану “Синхуа”. Представители всех подрядных организаций, выполнявших работы по реконструкции здания, указали в суде, что никакого финансирования со стороны китайских граждан они не получали. Все расходы на строительно–монтажные работы оплачивал бывший собственник этого здания, права которого судом и были восстановлены.



Но куда же испарились многомиллионные инвестиции, о которых заявляют так называемые китайские инвесторы? Теперь уже очевидно, что мошенническая деятельность, ведущаяся с таким размахом, была бы невозможна, если бы у зарубежных лжеинвесторов не было сообщников и поддержки в Кыргызстане. Просто очевидно, что без “крыши” провернуть такие сомнительные делишки никому бы не удалось. Понятно, что китайцам кто–то покровительствовал либо, что скорее всего, продолжает "крышевать". Только так можно объяснить, что на вопиющие факты мошенничества и рейдерских наскоков не обращают внимания правоохранительные органы и прокуратура.



В связи с этими фактами личность Каримбекова становится интересной для правоохранительных органов. Если подозревается, что он обеспечивал всю деятельность Чен Мао Чуна и Гао Жин Вея как партнер с кыргызской стороны и стоял за всеми рейдерскими схемами, то, возможно, все нити к коррумпированным чиновникам тянутся через него.



Коррупционные пируэты



Казалось бы, суды выиграны, реальные собственники — граждане Кыргызстана — возвращают свое имущество и компании. Но, как это ни парадоксально, китайские инвесторы, которые скрываются где–то за пределами Кыргызстана, не ослабляют рейдерскую хватку. Адвокат Константин Куценко привел новые факты, касающиеся разбирательств вокруг компании “Б.Л.С.”:



“После того как мы выиграли все суды, начались волокита, попытки наложить различные аресты. Создавалась своего рода иллюзия борьбы за имущество с информационными вбросами о якобы сговоре должностных лиц в ущемлении прав инвесторов. Нами же все аресты, инициированные оппонентами, отменялись через суды. Но недавно мы столкнулись с вопиющим фактом. Председатель Таласского городского суда (судья Абылкасымова) выносит определение: наложить арест на все имущество компании “Б.Л.С.” в Бишкеке. Где Талас и где Бишкек?! В курсе ли судья, что по исключительной подсудности земельные правоотношения должны рассматриваться по месту их нахождения?



Такой же необоснованный арест произведен Межрайонным судом Бишкека (судья Садырова). А наложенные ранее Межрайонным судом Ошской области аресты не снимаются, более того, при наличии всех правовых оснований к прекращению производства по делу судья Сарыбаев отказывает в удовлетворении ходатайства и занимает выжидательную позицию на протяжении более года”.



При этом на информационном поле через публикации заказных статей оказывается давление на судейский корпус. Служители Фемиды, выносившие решения в пользу отечественных бизнесменов, выставляются как враги экономического развития страны, их безапелляционно обвиняют в том, что они ущемляют права иностранных инвесторов, прибывших в Кыргызстан с благородной миссией. Такое впечатление, что негативный фон и нервозность создаются для того, чтобы вывести ситуацию за рамки закона. Расчет на то, что судья, оказавшийся под прессингом, вынесет неправосудное решение.



— Мы наблюдаем такую тенденцию, когда, проиграв суды, некие люди пытаются облить грязью всех, кто не пошел у них на поводу. Это речь о китайских гражданах Чен Мао Чуне и Гао Жин Вее, которые говорят о том, что судьи в сговоре с правоохранительными органами отнимают имущество китайских инвесторов. При этом умалчивается, каким образом это имущество к китайцам попало, — подчеркивает общественный деятель Адыл Жекшеев.



Создается ощущение, что существует параллельный мир, где не действуют законы, где можно нагло и безнаказанно передергивать факты, присваивать чужую собственность. Однако нужно признать, что это суровая реальность современного Кыргызстана.



— Мы неоднократно писали обращения и заявления в адрес Генеральной прокуратуры и правоохранительных органов, приводили факты подделки документов, предъявляли акты, подтверждающие противоправные действия. Уголовная составляющая налицо. Можно легко проследить взаимосвязь всех заинтересованных лиц, — говорит юрист Константин Куценко.



Однако более чем странно, если не сказать больше, что правоохранительные и надзорные органы, располагая фактами о подделке документов, о рейдерских захватах имущества и собственности китайскими гражданами Чен Мао Чуном и Гао Жин Веем и их приближенным Каримбековым, никак не реагируют. Несколько заявлений от пострадавшей стороны лежит в Генеральной прокуратуре без рассмотрения.



Ущерб, причиненный международным преступным синдикатом гражданам Кыргызстана и государству, исчисляется десятками миллионов долларов. Махинации просто чудовищные по своему размаху и масштабу. Почему в этом никто не хочет разобраться?





Альберт Стеблов

Источник: https://vesti.kg