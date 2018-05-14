МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЭЦ. Схема раскрыта. Кто был главный "дирижер"?

Энергомафия ТЭЦ. Кто из чиновников какую роль играл и кого пытались сделать козлом отпущения.

Депутатская комиссия по изучению причин аварий на ТЭЦ Бишкека все-таки докопалась до истины и восстановила хронологию событий 5-летней давности и раскрыла сговор между чиновниками разных уровней.

Хронология, составленная исключительно на основании официальных документов журналистами Kaktus.media, раскрыла все карты и расставила все по своим местам. Обнародована записка Сапара Исакова президенту, которую он писал в 2013 году.

Расследование вызвало большой резонанс, разразился коррупционный скандал. Там раскрываются многие важные факты, которые пытались в течение 5 месяцев скрыть некоторые высокопоставленные чиновники.

Редакция Barometr.kg по хронологии разбиралась, кто из чиновников какую роль играл и кого пытались сделать козлом отпущения.

По хронологии четко видно, что инициатива о модернизации ТЭЦ Бишкека исходила (не факт, что это его идея) от главы "Электрических станций" Салайдина АВАЗОВА, именно он первым пишет министру энергетики и промышленности Автандилу КАЛМАМБЕТОВУ. Там он описывает ситуацию на тепловой станции и приводит аргументы о необходимости модернизации ТЭЦ Бишкека. Потом он это же письмо направляет зав.отдела внешней политики Сапару ИСАКОВУ.

Тут возникает масса вопросов. Почему глава компании акции которой принадлежат правительству минуя глав ФУГИ и правительства пишет зав.отделом АпКР. Данный отдел не отвечает за энергосектор, это прерогатива правительства. Даже если речь идет о привлечении инвестиций, письмо должно было попасть в первую очередь в МИД и правительство. То есть, письмо должно было пройти все ступени иерархии, для этого у нас созданы соответствующие госорганы.

Но, тем не менее, глава "Электрических станций" пишет завотделом Сапару ИСАКОВУ.

Он в свою очередь готовит служебную записку президенту Атамбаеву, в которой говорится, что он уже провел переговоры с китайской стороной, а китайцы даже озвучили ценовое предложение (!) (Шустрые ребята, когда они успели?)

И здесь тоже возникает ряд вопросов.

Первое - почему зав.отделом АпКР решил провести с китайской стороной переговоры по модернизации ТЭЦ? С чего он решил? Имел ли он такое право, учитывая тот факт, что данный вопрос - прерогатива правительства.

Далее все как в сказке, чем дальше, тем изворотливее, в записке дается полный расклад, как привлечь инвестиции на модернизацию ТЭЦ, ведь у государства не было денег, а китайская компания ТВЕА не предлагала деньги, а свои услуги за деньги. То есть, у государства нет денег, но оно ищет подрядчика. Где логика?

В цивилизованных странах сначала привлекают инвестиции, а потом только ищут подрядчика. А с ТЭЦ было все наоборот, нашли подрядчика, и он подсказал, где взять денег. Это вообще нормально? Нет, данный факт вызывает уже более серьезные вопросы.

Ведь здесь идет о лоббировании интересов определенных компаний. Компании были заинтересованы реализовать проект, не государство выступает инициатором, а подрядные компании, им нужны многомиллионные контракты. И они подсказывают - взять кредит у финансовых институтов Китая. Здесь и Китаю стоит заволноваться, ведь великая держава стала лишь звеном чьей-то многоходовой комбинации. Такое великая империя вряд ли стерпит.

И другой вопрос - откуда у китайцев готовое ценовое предложение? Ведь для подготовки финансовых условий необходимы технические параметры, то есть у них должны быть сведения о техническом состоянии ТЭЦ Бишкека. Как известно, тепловая станция - стратегический объект, и передача данных о техсостоянии без соответствующих разрешений стратегического объекта иностранной компании - угроза национальной безопасности. Это шпионаж. Как мог допустить такое ГКНБ?

Вернемся к переговорам. На вышеуказанном этапе переговоров, несомненно, прослеживается синхронность действий Авазова и Сапара Исакова. Ах, да, и еще Калиева, но о нем мы расскажем чуть позже.

9 апреля 2013 года Авазов пишет письмо завотделом внешней политики АпКР, минуя правительство, тот в свою очередь в середине мая 2013 года пишет президенту, более того, Сапар ИСАКОВ дает свои рекомендации, кого можно привлечь, а кого нет.

В письме Исакова есть один важный момент - там он указывает $390 млн, в то же время в письме Авазова указывается $396 млн. А почему тут разные цифры? Тоже вызывают вопросы, на которые напрашиваются ответы. Может, Авазов не встречался с компаниями, а тогда кто встречался и, кто же проводил смотрины этим компаниям? И по каким критериям тогда отбирали?

КОГДА ХОЗВОПРОСЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕШАЮТ ДИПЛОМАТЫ

Далее президент дает поручение Минэнергетики и промышленности, опять минуя правительство. Почему? Да потому что в записке ИСАКОВА черным по белому написано: - просим поручить данному министерству, а там недавно сняли министра.

22 апреля Автандила Калмамбетова снимают с поста. Почему? Чем не угодил старый министр Калмамбетов, ведь при нем велись переговоры со СМЕС, ТВЕА, "Интер РАО? К тому же, при нем переговорный процесс тогда уже закончился, оставалось за малым - выбрать компанию и быстренько подписать документы. Может, он мешал кому-то выбрать именно ту компанию, которая позже получила многомиллионный проект?

Когда ведутся переговоры по судьбоносным проектам, редко меняют министров. А в КР в это время целый месяц не было министра энергетики, исполнял обязанности министра на данный период Айбек КАЛИЕВ.

ЦЕЛЫЙ МЕСЯЦ - САПАР ИСАКОВ, АЙБЕК КАЛИЕВ, САЛАЙДИН АВАЗОВ И ПЕРЕГОВОРЫ ПО ТЭЦ

Далее 22 мая 2013 года министром энергетики и промышленности назначают Осмонбека АРТЫКБАЕВА. И новому министру, который даже не успел ознакомиться с работой, (он второй день как стал главой ведомства), президент 24 мая по записке ИСАКОВА поручает проработать вопрос по модернизации ТЭЦ. Артыкбаев перепоручает своему заместителю Калиеву.

Пасьянс сложился. По ТЭЦ снова работают Исаков-Калиев-Авазов.

28 мая 2013 года, через 5 дней как Артыкбаев стал министром, в министерстве проходит совещание, где рассматривают предложение ТВЕА. Совещание проводит Айбек Калиев. Мог Артыкбаев отклонить предложение ТВЕА? Вряд ли, во-первых, поручение было сверху, здесь постарался зав.отделом по внешней политике АпКР, к тому же Калиев и Авазов не позволили бы этого Артыкбаеву. Решение принималось коллегиально. К тому же он всего лишь 5-й день в министерстве.

Далее дело оставалось за малым - лишь процедурные моменты, министр отписывается президенту и премьеру, что по поручению главы государства и с учетом позиции АпКР приняли предложение ТВЕА. Далее высшее руководство дает свое согласие (!!!).

Дальше премьер дает соответствующее поручение. 4 июля "Электрические станции" приняли постановлением ценовое предложение ТВЕА в размере $390,2 млн. А в записке Исакова, которую он написал президенту еще в мае, говорилось о $390 млн. Откуда 200 тыс. взялись? Опять не сходится.

5 июля 2013 года в Минэнергетики договорились снизить стоимость проекта до $386 млн. На $4 млн. удалось снизить стоимость проекта, чья-та доля все-таки уменьшилась.

БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ. КАКОВА РОЛЬ САТЫБАЛДИЕВА, АРТЫКБАЕВА И ЛАВРОВОЙ?

Можно было снизить еще ниже и мог ли Артыкбаев поменять ситуацию?

Это вряд ли, до него все было обговорено и решено на уровне АпКР, ему лишь позволили исполнить служебные обязанности. Не более того. Почему тогда определенные члены комиссии пытаются сделать виноватым Артыкбаева и какие документы он подписывал? Никаких!

Соглашение с ТВЕА подписывал глава "Электрических станций" Авазов о модернизации ТЭЦ. Мог Авазов подписать данное соглашение, минуя министра? Да, так как тогда акции компании принадлежали Фонду по управлению госимуществом. ФУГИ в свою очередь дал такое согласие.

Не подписывал, не лоббировал, пришел в должность после завершения переговоров. Может, участовал в модернизации? Нет, Артыкбаева сняли с должности в конце 2014 года. А почему? Очень просто, с декабря 2014 года начали модернизацию.

На место Артыкбаева для отвода глаз назначили Кубанычбека ТУРДУБАЕВА, но потом через несколько месяцев его убирают, ликвидировав Минэнергетики и промышленности. Создают Нацэнергохолдинг, акции «Электрических станций» передают новой компании. Главой нового энергохолдинга назначают, конечно же, Айбека КАЛИЕВА. Модернизация от начала до конца прошла под чутким руководством Калиева. И именно он в курсе о плоскогубцах и других покупках для модернизации ТЭЦ.

А ЧТО ВСЕ-ТАКИ С ЛАВРОВОЙ?

Что касается соглашения о предоставлении кредита Эксимбанком, то данный вопрос не касался Минэнергетики, а вели его Минфин и МИД. Документ подписывала министр финансов Ольга ЛАВРОВА.

Могла она его не подписать? Нет, не могла! Документ был принят парламентом как закон, подпись министра - формальность.

Несет она ответственность за подписание документа? Да. Но за политику по привлечению инвестиций нет. Ведь решение было принято на более высоком уровне. Лаврова не решала ровным счетом ничего.

А ГДЕ БЫЛ САТЫБАЛДИЕВ, КОГДА ПРОВОРАЧИВАЛИ МНОГОМИЛЛИОННЫЕ ДЕЛА?

Некоторые члены комиссии, чтобы преднамеренно увести ответственность от ключевых фигур, которые решали вопрос по ТЭЦ, пытались переложить ответственность за модернизацию ТЭЦ на экс-премьер-министра Жанторо САТЫБАЛДИЕВА.

Какую роль сыграл Сатыбалдиев? Никакую, согласно хронологии, все делалось минуя премьера. Как будто тогда в стране не было премьера. Но он был, более того, одной из ключевых фигур.

Финансовая схема модернизации ТЭЦ Бишкека прошла мимо премьер-министра преднамеренно, так как Сатыбалдиев, как сложный политик, мог разыграть свою карту, рычагов тогда у сильного премьера было больше чем достаточно.

ПОЧЕМУ ДАННЫХ ЧИНОВНИКОВ БОЛЕЕ 5 МЕСЯЦЕВ ДЕЛАЮТ БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫМИ?

Обливают грязью, обвиняют в том, что лоббировали китайцев, своровали все $386 млн. Чего только не говорили про них. Аж стыдно вспоминать, а эти чиновники, зная свою невиновность, вынуждены были все это терпеть.

Любая попытка с их стороны рассказать о реальной ситуации воспринималась как попытка уйти от ответственности. Людей это злило еще сильнее.

КТО МАНИПУЛИРОВАЛ ЧУВСТВАМИ ЛЮДЕЙ?

Это была грамотно разыгранная информационная политика. Таким образом уводили от себя подозрения те, кто стояли за коррупционными схемами по модернизации ТЭЦ.

Для этого нанимали армию так называемых троллей, которые неустанно писали с фейковых аккаунтов гадости про Артыкбаева, Сатыбалдиева, Лаврову и далее. Некоторые СМИ подхватывали, масло в огонь подливали некоторые члены комиссии, которые преднамеренно защищали безжалостных, беспринципных и очень хитрых чиновников, стоявших за аферой века под названием "модернизация ТЭЦ Бишкека".

Кукловоды преднамеренно отдали Артыкбаева, Сатыбалдиева, Лаврову на растерзание людей, чтобы виновные вышли сухими из воды.

За деньги нанимали троллей, чтобы они писали про этих экс-чиновников, что они воры, заранее зная, что эти люди не виноваты в том, в чем их обвиняют. Это не анекдот. Реальность, которая продолжалась мучительных 5 месяцев.

Да, воры должны сидеть в тюрьме, но настоящие воры, а не те, кого нам навязывают нечистоплотные на руку чиновники, играя чувствами людей с помощью нанятых троллей.

Хронология модернизации ТЭЦ Бишкека:

26 сентября 2012 г., представители китайской госкомпании «СМЕС» посетили ТЭЦ Бишкека с целью ознакомления с ее деятельностью в рамках реализации проекта модернизации объекта. Тогда был министром энергетики и промышленности, недропользованию Аскарбек Шадиев.

28 ноября 2012 г. СМЕС предоставил ОАО «Электрические станции» техническое задание по модернизации.

3 декабря 2012 г. «Электрические станции» попросили у СМЕС расписать финансовое условие.

6 декабря 2012 г. между "Электрическими станциями" и СМЕС заключен проект протокола о сотрудничестве.

С 30 января по 4 февраля 2012 г. Тайырбек САРПАШЕВ в бытность вице-премьером едет в Китай, чтобы вести переговоры по привлечению китайского кредита, в том числе на модернизацию ТЭЦ Бишкека.

1 февраля 2013 г. между "Электрическими станциями" и китайской компанией ТВЕА заключен меморандум о сотрудничестве по модернизации ТЭЦ, а также о привлечении китайских кредитов.

Договорились, что китайские эксперты изучат модернизацию ТЭЦ. Министром энергетики и промышленности уже стал Автандил Калмамбетов.

Параллельно со СМЕС «Электрические станции» вели переговоры с другой китайской компанией ТВЕА.

13 февраля 2013 г. «Электрические станции» получили от СМЕС письмо, что впредь переговоры от компании будет вести глава представительства компании в Казахстане Ербол Етекбай. Тот в свою очередь представляет условия СМЕС, в которых говорится:

- предоставление со стороны китайских финансовых институтов кредита сроком на 10 лет;



- предоплата заказчиком 15 % стоимости проекта;



- залог экспортной выручки за электроэнергию.



В третьем пункте была «мина» - китайская компания СМЕС потребовала, чтобы Кыргызстан экспортировал электроэнергию в Казахстан, а вырученные средства, как залог, перечислял на их счета.

Позже в СМИ разразился скандал, связанный с представителем СМЕС Ерболом Етекбаем, объявлен розыск его в Казахстане по возбужденному УД за махинации, связанные с банковскими кредитами. Тем не менее переговоры со CMЕС продолжались.

20 февраля 2013 г. «Электрические станции» получили доработанный вариант технического предложения от СМЕС. Но финансовая часть документа отсутствовала.

7 марта 2013 г. глава "Электрических станций" Саладин Авазов пишет письмо минэнергетики и промышленности Автандилу Калмамбетову, в котором сообщает, что СМЕС, ТВЕА и российская компания "Интер РАО" заинтересованы в модернизации ТЭЦ Бишкека и со всеми компаниями подписан меморандум.

Он также в письме просит оказать содействие в привлечении льготного кредита, с учетом готовности китайской стороны предоставить кредит.

13 марта 2013 г. замминистра энергетики Айбек Калиев направляет письмо ОАО «Электрические станции» с просьбой проработать до 25 марта конкретные механизмы и критерии отбора инвесторов для участия в проекте по модернизации ТЭЦ Бишкека.

20 марта 2013 г. ТВЕА прислала «Электрическим станциям» техническое предложение по модернизации ТЭЦ Бишкека, также компания озвучила предварительные условия для получения льготного кредита "Эксимбанка" Китая.

26 марта 2013 г. Жанторо Сатыбалдиев в бытность премьером поручает министру энергетики Автандилу Калмамбетову предоставить предложение о модернизации ТЭЦ.

9 апреля 2013 г. глава ОАО «Электрические станции» Салайдин Авазов пишет письмо на имя министра энергетики и промышленности Калмамбетова, а также завотделом АпКР по международным делам Исакова, в котором сообщает о предложении ТВЕА по модернизации ТЭЦ Бишкека. Он отмечает, что компания предлагает реализовать проект «под ключ». Авазов просит поддержать «Электрические станции» в вопросе о сотрудничестве с компанией ТВЕА.

19 апреля 2013 г. глава «Электрических станций» Салайдин Авазов пишет письмо министру энергетики Автандилу Калмамбетову, в котором говорится, что представители посетили ТЭЦ Бишкека. Сообщается, что в случае отсутствия разногласий компания готова подписать соглашение. Также ТВЕА сообщает, что правительство КР может на модернизацию ТЭЦ Бишкека попросить льготный кредит по линии ШОС у китайских финансовых институтов.

Там же говоритcя, что в июне в КР приезжает глава Китая, и при наличии контрактного соглашения можно будет подписать документ на примере договора "Датка-Кемин". Авазов попросил Калмамбетова вынести на рассмотрение на заседании правительства вопрос получения кредита на модернизацию ТЭЦ Бишкека.

26 апреля 2013 г. состоялась рабочая встреча представителей «Электрических станций» и ТВЕА, на которой обсудили техническую сторону реализации проекта модернизации ТЭЦ Бишкека и согласовали все параметры. 29 апреля 2013 года ТВЕА предоставила ОАО «Электрические станции» финансовые условия и ценовое предложение на сумму $396 млн, а также согласованное техпредложение.

4 мая 2013 г. посольство Китая в КР от имени китайского правительства прислало письмо в МИД КР. В нем говорилось, что Китай рекомендует компанию ТВЕА как единственного исполнителя среди китайских компаний, кто может исполнить модернизацию ТЭЦ г. Бишкек. Министр энергетики и промышленности КР все еще Автандил Калмамбетов.

В середине мая 2013 г. завотделов по внешней политике и по финансово-экономическому анализу аппарата президента Сапар ИСАКОВ и Нурсулу АХМЕТОВА на имя президента пишут письмо, в котором подробно описывается, какие работы проводятся по реализации проекта по модернизации ТЭЦ.

Там говорится, что прорабатывается вопрос с 3 компаниями: СМЕС, ТВЕА и "Интер РАО", которые предложили свои ценовые условия. "Интер РАО" - $518 млн., ТВЕА - $390 млн. с возможностью снижения цены. Что касается ценовых предложений, в письме чиновников отмечается, что у российской компании предложение обходится дороже по сравнению с предложениями других компаний.

Касательно предложения ТВЕА в письме говорится, что 13 мая 2013 года в отделе внешней политики АпКР состоялась встреча с торгпредом КНР в КР, в ходе которой китайская сторона сообщила о возможности ведения переговоров по снижению предлагаемой ТВЕА стоимости проекта. В письме речь идет о том, что ТВЕА предлагает $390 млн., в отличии от документов "Электрических станций", где указана сумма в размере $396 млн.

В письме чиновников говорится, что в самое ближайшее время необходимо развернуть работу по привлечению льготного кредита для реконструкции и модернизации ТЭЦ Бишкека с учетом предстоящего визита главы Китая в Кыргызстан.

В письме также просят президента дать поручение Минэнергетики и промышленности, а также ОАО «Электрические станции» поручить провести обстоятельные переговоры на предмет снижения стоимости проекта.

24 мая 2013 г. президент поручает министру энергетики и промышленности рассмотреть и внести предложение по проекту. В поручении президента прилагается вышеуказанная записка завотделов аппарата президента.

Министром энергетики и промышленности уже как 2 дня назначен Осмонбек Артыкбаев. Вновь назначенный министр перепоручает вопрос курирующему замминистра Айбеку Калиеву для проработки.

28 мая 2013 г., согласно данному поручению президента, в Минэнергетики и промышленности на совещании рассматривается подготовленный курирующим замминистра Каливым вопрос. Принято решение о принятии предложения ТВЕА с учетом рекомендации посольства Китая в КР, которое предложило ТВЕА как единственного подрядчика, а также позиции аппарата президента, изложенные в записке.

Стенограмма совещания (стиль и орфография сохранены):

"На совещании зам.министра энергетики и промышленности Айбек Калиев сообщил, что аппарат президента поручил провести переговоры с ТВЕА, Китай рекомендует компанию как единственного подрядчика по модернизации ТЭЦ Бишкека.

Глава «Электрические станции» Салайдин Авазов выразил уверенность, что условия ТВЕА наиболее приемлемые, и необходимо принять.

Зам.главы «Электрические станции» Абдылда Исраилов добавил, что модернизация нужна, так как на ремонтные работы за последние 10 лет ушли $100 млн. Зам.главы "Электрических станций" Назаров добавил, что в случае принятия предложения ТВЕА все документы необходимо подготовить до саммита ШОС. Он подчеркнул, что предложение российской компании модернизация за $518 млг. дорогой, а ТВЕА в случае реализации проекта предлагает работать без ущерба деятельности ТЭЦ.

Замглавы «Электрические станции» Аскар Кайбалиев сказал, что Минфин прорабатывает с Эксимбанком снижение льготного кредита - необходимо снизить рекредитование для «Электрических станций» до 2,5 %, которое планирует взять правительство на модернизацию ТЭЦ Бишкека.

Андрей Воропаев – глава ТЭЦ заметил, что модернизация жизненно необходима, так как изношенность оборудования составляет 70-75 %, он поддержал предложение модернизации.

Начальники отдела Орозалиев и Стамалиев также поддержали сотрудничество с ТВЕА. Глава Госагентства по тарифам Айдарова отметила, что необходимо рассмотреть вопрос о повышении тарифа ОАО «Электрические станции», чтобы ускорить возвратность кредита.

В итоге принято решение – принять предложение ТВЕА как наиболее приемлемое, разработать план мероприятий по привлечению кредита и реконструкции на ТЭЦ, создать межведомственную группу, которая будет прорабатывать проект соглашения, а также снижение стоимости проекта.

30 мая 2013 г. министр энергетики и промышленности пишет письмо на имя премьера, а также президента, где сообщает, что поддержали позицию «Электрических станций» о принятии предложения ТВЕА. Решение принято на совещании Минэнергетики и промышленности с участием руководства ведомства, «Электрических станций» и других ответственных лиц.

5 июня 2013 г. руководитель вышестоящей власти выражает свое согласие и поручает Минэнергетики, Минфину, МИД КР, «Электрическим станциям» организовывать дальнейшую работу.

10 июня 2013 г. посол Китая вновь направляет ноту МИД КР, где сообщает, что Китай предлагает ТВЕА как единственного подрядчика по реализации проекта в случае предоставления льготного кредита по линии ШОС.

27 июня 2013 г. «Электрические станции» и ТВЕА встретились и приняли решение, что реконструкция ТЭЦ Бишкека должна соответствовать международным стандартам.

4 июля 2013 г. «Электрические станции» принимают постановлением компании ценовое предложение ТВЕА в размере 392 млн.

5 июля 2013 г. Минэнергетики договорилось с ТВЕА о снижении стоимости до $386 млн.

КАК ЭТО БЫЛО:

Утром 5 июля в Минэнергетики и промышленности провели совещание с участием руководства ведомства, «Электрических станций» и ТЭЦ Бишкека.

Стенограмма (стиль и орфография сохранены):

В ходе совещания глава «Электрических станций» Салайдин Авазов отметил, что в ходе переговоров с ТВЕА стоимость проекта снижена до $390,5 млн.

Калиев отметил, что основная цель переговоров достигнута – снижение стоимости достигнута. Необходимо подготовить и согласовать соответствующий проект распоряжение правительства.

По итогам совещания принято решение подготовить проект соглашения до 9 июля 2013 г.

После завершения совещания состоялась встреча с делегацией Китая, с представителями ТВЕА и делегацией Минэнергетики.

Стенограмма

На встрече Артыкбаев настоял на снижении стоимости проекта, так как специалисты «Электрических станций» и ТЭЦ Бишкека изучили предварительные расчеты и считают, что стоимость реконструкции можно снизить, учитывая масштабы деятельности компании ТВЕА, а также то, что компания при модернизации будет использовать свое оборудование. По итогам встречи стороны договорились снизить стоимость проекта до $386 млн.

8 июля 2013 г. выходит распоряжение правительства КР. Согласно распоряжению правительства, создается межведомственная комиссия по проведению переговоров с ТВЕА по условиям финансирования проекта.

11 июля 2013 г. гендирекция издает постановление, согласно которому принимают ценовое предложение ТВЕА в размере $386 млн.

В этот же день межведкомиссия одобряет проект контрактного соглашения между «Электрическими станциями» и ТВЕА.

16 июля 2013 г. ФУГИ, как держатель акции «Электрических станций», соглашается с контрактным соглашением и дает право компании подписать соглашение.

16 июля 2013 г. подписано контрактное предложение между ТВЕА и «Электрическими станциями» на сумму $386 млн.

26 июля 2013 г. Госагентство по охране окружающей среды дает положительное заключение экологической экспертизы по проекту модернизации ТЭЦ Бишкека.

ТЕПЕРЬ ИСТОРИЯ, КАК ПОЛУЧАЛИ КРЕДИТ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ ТЭЦ БИШКЕКА.

9 и 10 сентября 2013 г., за день до саммита ШОС, соответствующие комитеты Жогорку Кенеша КР (бюджета и финансов, международный и ТЭК) одобряют проект соглашения о предоставлении льготного кредита правительству КР "Эксимбанком" в размере $386 млн под 2 % в годовых и на основании которых издается соответствующее распоряжение правительства КР об одобрении прилагаемого на официальном языке проекта кредитного соглашения – Льготного покупательского кредита между правительством КР и Экспертно-импортными банком КНР для реализации «Модернизации тепловой электроцентрали г. Бишкека».

10 сентября 2013 г. во время встречи премьер-министра с гендиректором TBEA с участием министра и зам.министра энергетики КР, гендиректора "Электрических станций" достигнуто соглашение о выделении гранта (технической помощи в виде трансформатора, кабельный продукции, оборудования для офиса ТЭЦ Бишкека, обучения спецалистов «Электрических станций», эксплуатация недавно построенной ЛЭП "Датка-Кемин", ТЭО для угольного месторождения Кара-Кече на $3 млн, $2 млн. на строительство школы), где премьер-министр поручил Минэнергетики внести дополнения контрактного соглашения о строительстве «Модернизации ТЭЦ г. Бишкека» (документ прилагается).

11 сентября 2013 г. кредитное соглашение с Эксимбанком от имени правительства КР подписывает министр финансов при участии глав Кыргызстана и Китая.

После прохождения процедуры внутригосударственного согласования соглашение ратифицировано парламентом как закон.

В конце 2013 г. после принятия закона приступили к подготовке реализации проекта. Модернизация началась лишь в конце 2014 года.

Тогда министром уже стал Кубанычбек Турдубаев, в 2015 году Минэнергетики ликвидировали, и за модернизацию отвечала новая компания "Национальный энергохолдинг", который возглавил Айбек Калиев.

Завершили модернизацию и сдали в эксплуатацию в августе 2017 года также при Калиеве.

Приняла в эксплуатацию модернизированную ТЭЦ Бишкека госкомиссия, созданная правительством.

Источник - DiV.kg