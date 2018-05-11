Векторы запросов депутатов

Вчера, 10 мая, после нескольких дней перерыва на майские праздники и работы в округах с избирателями депутаты Жогорку Кенеша собрались на пленарное заседание, на котором в традиционном четверговом пункте повестки дня “Разное” озвучили ряд социально–экономических проблем населения.

О дорогах, ФАПах и школах



Депутат Марлен Маматалиев считает, что стратегическая трасса Ош — Бишкек превратилась в “дорогу смерти”. Он предлагает наряду с проектом “Умный город” осуществлять проект “Умная трасса”.



Маматалиев также сообщил, что, хотя в Уч–Добо Алайского района Ошской области проживает 10 тысяч человек, похоже, мало кого за пределами этого села волнует: фельдшерско–акушерский пункт там уже пришел в негодность, из–за чего местное население испытывает проблемы.



Максат Сабиров в связи с ростом дорожно–транспортных происшествий, в которых погибает молодежь, предлагает ввести в старших классах школ предмет “автодело”.



Он напоминает, что ранее по турецкому кредиту было начато строительство трех школ в Ак–Суйском районе Иссык–Кульской области, но они не достроены. В связи с этим депутат спрашивает, как рассчитывался данный кредит и что теперь делать с недостроенными школами?

Поддержать пенсионеров



Евгения Строкова выступила в поддержку учителей–пенсионеров и врачей–пенсионеров, вынужденных продолжать работать из–за низкой пенсии. Она предлагает изыскать возможности и поднять пенсии учителям и врачам.



Наталья Никитенко подняла тему поддержки пожилых людей в Кыргызстане. Она подчеркнула, что в Бишкеке демонтировали и арестовали торговый павильон Babushka Incorporated, где пожилые женщины продавали вязаные вещи. По ее мнению, данный вопрос должен быть пересмотрен, поскольку многие пожилые люди лишились дохода. Также Никитенко просила правительство рассмотреть проект программы по повышению качества жизни пожилых людей.

О физкультуре



Пархат Тулендыбаев напомнил, что физкультура способствует укреплению генофонда нации.



— Однако сегодня физкультура находится в сложном положении: нет массовости, соответствующей инфраструктуры, у сотрудников низкая заработная плата. За годы независимости за счет бюджета не построено ни одного спортивного объекта, соответствующего международным стандартам, — с горечью заявил Тулендыбаев.

На границе тучи хмуры



Карамат Орозова напомнила о том, что в 2017 году ОБСЕ передала руководству Баткенской области автомобиль, но из–за бюрократических проволочек задерживается его передача с баланса на баланс.



— На приграничных территориях возникают конфликтные ситуации, но соответствующие сотрудники административных органов не могут туда добраться из–за отсутствия транспорта, — говорит депутат, она просит ускорить оформление автомашины.



Закир Шарапов говорит, что в 2011 году принят закон об особом статусе приграничных сел, в 2013 году утвержден список этих сел.



— Но в Кадамджайском районе Баткенской области 10 сел почему–то не вошли в этот список, — сетует депутат. Он предлагает обновить список и включить в него 10 сел Кадамджайского района.

Регионы просят... любви!



Талайбек Масабиров напомнил, что приближается 100–летний юбилей Базар– Коргонского района Джалал–Абадской области. В связи с этим депутат предлагает достроить недостроенные социальные объекты в районе.



Сайдолимжон Джураев напомнил, что нынешний год объявлен Годом развития регионов. Узбекистан планирует открыть 4 предприятия по сборке автомобилей и сельскохозяйственной техники в Ошской, Джалал–Абадской областях и городе Токмаке.



Как подчеркнул Джураев, в этот список необходимо включить и Баткенскую область, которая является самой молодой. Открытие таких предприятий позволит развить Баткенскую область.

Инвалиды и мигранты



Дастан Бекешев отметил, что, согласно закону, абсолютно все граждане, имеющие инвалидность, должны проходить раз в год ВТЭК (врачебно–трудовые экспертные комиссии), то есть переосвидетельствование для подтверждения признаков (критериев) инвалидности. Как подчеркнул парламентарий, есть категория людей, которым необходимо дать бессрочную инвалидность.



Сагындык Келдибаев обозначил вопросы в сфере трудовой миграции. В частности, депутат предложил Государственной ипотечной компании разработать ипотечный проект для трудовых мигрантов, такие проекты реализуются в Узбекистане, Казахстане, Азербайджане. Он также поднял вопрос о поддержке государства при отправке “груза–200”.

Дело Самакова



Айнуру Алтыбаева сообщила о просьбе семьи экс–депутата Карганбека Самакова содействовать объективному ходу судебного процесса.



Бактыбек Райымкулов тоже просил пересмотреть уголовное дело в отношении бывшего депутата Жогорку Кенеша Карганбека Самакова. По словам Райымкулова, по статье “Коррупция” Самаков не должен был проходить, так как он на момент всех этих сделок с земельными участками не был госслужащим. Сами сделки, по его мнению, были совершенно законны.



Райымкулов напомнил и о вкладе Самакова в дело включения трилогии “Манас” в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Александр ТУЗОВ

Источник - "Вечерний Бишкек"