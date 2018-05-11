Авария на ТЭЦ: в поисках крайних

Сто дней депутатская комиссия по ТЭЦ Бишкека искала виноватых. И вот вчера парламентарии наконец представили свой отчет на рассмотрение в ЖК.

В лучших традициях парламентских шоу

Депутатская комиссия по изучению причин аварии на Бишкекской ТЭЦ 26 января 2018 года и расследованию рационального использования кредита в размере 386 миллионов долларов, полученного для реабилитации теплоцентрали в 2014 году, завершила свою работу. Заключение подписали 9 из 12 парламентариев, занимающихся изучением вопроса. Остальные не поставили свою визу только потому, что находятся в командировках.



Рассмотрение выводов комиссии не могло не превратиться в шоу. Так уж привыкли наши депутаты: из всего устраивают спектакль. И начался он с того, что парламентарии не могли определиться со временем специального заседания. Некоторым народным избранникам показалось, что обсуждать отчет рано, поскольку у них не было времени изучить результаты расследования на 30 страницах.



— Нам надо все продумать. Дайте больше времени, тем более вы заседали в закрытом режиме, — заявил эсдэк Рыскелди Момбеков, потребовавший перенести заседание на два часа позже назначенного времени.



На самом деле какой–то особой секретности в работе комиссии не было. За закрытыми дверями решались только технические моменты, а вот заседания были открытыми. Более того, предварительные итоги уже несколько дней публикуют все отечественные СМИ. Если уж журналисты добыли эти документы, то с трудом верится, что они были недоступны депутатам.



В конечном счете члены комиссии настояли на немедленном рассмотрении отчета.



— Было тяжело работать, ведь поднимались вопросы по экс–премьер–министрам. Предлагаю обсудить отчет как можно быстрее, а то на следующей неделе наступает орозо. Такие важные вопросы не должны обсуждаться во время орозо, надо рассмотреть все заранее, — высказался депутат фракции “Республика — Ата Журт” Акылбек Жамангулов, участвовавший в работе комиссии.



Во время обсуждения парламентарии также всячески отвлекались от главной темы: спохватывались, что на заседание не пригласили главу Генпрокуратуры и председателя ГКНБ, требовали неограниченного времени на выступления, призывали друг друга не жаловаться на усталость и даже спорили о том, нужно ли демонстрировать трансляцию заседания на КТРК без купюр или же просто выложить видео в YouTube.

Очень общие выводы

Один из главных выводов, к которому пришли нардепы — это то, что модернизация Бишкекской ТЭЦ была необходима. Реконструкция, собственно, и спасла зимой столицу от тотального замораживания, помогла ликвидировать аварию, поскольку из строя вышла именно старая часть объекта.



Дальше парламентарии назвали основные, на их взгляд, причины ЧС на теплоцентрали. По мнению депутатов, авария случилась из–за беспорядочной управленческой политики в энергетической отрасли, кадровых перестановок, отсутствия профессиональных кадров и трайбализма.



Большей конкретики, увы, не прозвучало. Хотя в отчете есть целая глава на 9 страниц, описывающая, как менялись технические параметры агрегатов ТЭЦ накануне аварии, как на случившееся реагировал персонал и какой эффект давали действия энергетиков. Нужно было лишь перевести с инженерного языка на понятный, чего парламентарии, работающие в комиссии, видимо, не смогли сделать.



Наверное, это объяснимо. Комиссия ставила перед собой нереальные задачи: за три с хвостиком месяца депутаты должны были вникнуть в технические характеристики ТЭЦ, в особенности подбора кадров для стратегического объекта, и одновременно обнаружить все правовые коллизии, сопровождающие процесс подготовки документов по модернизации, а также по возможности найти расхитителей колоссального кредита, потраченного на ремонт. При этом в составе группы парламентских расследователей был всего лишь один инженер — Исланбек Сарсейитов, трудившийся когда–то на Токтогульских ГЭС. Остальные члены комиссии далеки от точных дисциплин: юристы, журналисты, зооинженеры, финансисты и милиционеры–филологи.



Может быть, для подготовки отчета парламентарии и привлекали экспертов–энергетиков. Однако неизвестно, кто и как отбирал специалистов, также нет никаких данных об уровне их профессионализма и аффилированности с заинтересованными лицами.



Необходимость получения кредита для реконструкции депутаты тоже сочли оправданной. Собственных денег у республики для этого не было, хотя устаревшее оборудование теплоцентрали уже давно требовало обновления. В принципе ответили депутаты и на вопрос: а можно ли было провести модернизацию за меньшие деньги и с другим подрядчиком? Причем ответили отрицательно. В 2012 году, когда началось обсуждение вопроса реконструкции, российская компания “Интер РАО ЕЭС” предлагала реализовать проект за кредитные деньги — 518 миллионов долларов под 15 процентов годовых. Также компания хотела забрать в собственность “Бишкектеплосеть” и поднять тарифы на тепло.



На этом фоне модернизация за 386 миллионов долларов, проведенная китайской TBEA, выглядит как достаточно выгодное предложение. Так что неудивительно, что в конечном счете правительство решило принять предложение китайской стороны. Тем более что, поскольку повышение тарифов, на котором настаивала российская сторона, не было приемлемым — это могло вызвать социальное напряжение в обществе.



Впрочем, по соглашению с ТВЕА парламентарии хотят провести отдельное расследование.



— Мы должны более тщательно изучить судьбу 386 миллионов. Интересы КР не были учтены в договоре с ТВЕА и китайским “Эксимбанком”. Подписавшие не учли интересы КР, — заявил председатель комиссии Улан Примов.



Какие конкретно были нарушения во время подписания соглашения с китайской компанией и в период переговоров, на сегодня неизвестно. Депутаты порекомендовали соответствующим органам проверить соответствие покупок указанным в документах по модернизации ценам, проанализировать компании–поставщики на аффилированность с чиновниками, ответственными за реконструкцию ТЭЦ, и в 3 месяца представить ответ в ЖК.

Фигуранты «расстрельного списка»



Между тем чиновников и политиков, которые так или иначе связаны со скандальной модернизацией столичной теплоцентрали, очень много. Документы по ТЭЦ в разные годы подписывали 18 человек.



Среди них Джоомарт Оторбаев, бывший на момент подписания премьером, Сапар Исаков, занимавший тогда должность завотделом внешней политики аппарата президента, Нурсулу Ахметова, также трудившаяся в аппарате главы государства, заместитель министра экономики Санжар Муканбетов, заместитель министра финансов Мирлан Байгончоков, начальник МП “Бишкекглавархитектура” Бакыт Абдиев, заместитель председателя Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования (ныне председатель) Уланбек Рыскулов и другие чиновники.



Все необходимые распоряжения и постановления правительства КР непосредственно по реализации проекта “Модернизация ТЭЦ Бишкека” подписал премьер–министр Жанторо Сатыбалдиев по итогам заключений министра энергетики Осмонбека Артыкбаева, главы МИД Эрлана Абдылдаева, министра финансов Ольги Лавровой, министра юстиции Алмамбета Шыкмаматова, министра экономики Темира Сариева.



Засветились в истории с реконструкцией теплоцентрали и депутаты. Перед заключением контракта с TBEA были организованы две поездки в Китай. В состав делегаций вошли почти два десятка парламентариев ЖК пятого созыва. В том числе экс–спикер Чыныбай Турсунбеков, ныне ушедший в тень оппозиционер Равшан Жээнбеков и осужденный в настоящее время по коррупционной статье Карганбек Самаков.



Когда номер готовился к выпуску, депутаты все еще обсуждали отчет комиссии и не успели назначить хоть кого–то из длинного “расстрельного списка” виновником. Хотя, конечно, в итоге это все же случится, и парламентарии определят ответственных за происшедшее. И, учитывая, что вопрос модернизации ТЭЦ сильно политизирован, козлами отпущения вполне могут стать совсем не те, кто должен бы. Хотя, как подчеркнул Исхак Масалиев из “Онугуу–Прогресс”, “они никого не обвиняют, а лишь дают направление”. А это значит, есть надежда, что компетентные органы отыщут настоящих коррупционеров.



Тем временем ГКНБ уже начал расследование уголовного дела о коррупции при реализации проекта “Модернизация ТЭЦ Бишкека”. Арестовали семь бывших топ–менеджеров энергоотрасли. Всем им предъявили официальные обвинения в коррупции.



К уголовной ответственности уже привлекли бывшего директора “Электрических станций” Салайдина Авазова, который предлагал Министерству энергетики выбрать TBEA; бывшего главу Нацэнергохолдинга Айбека Калиева, который принимал модернизированную ТЭЦ, а на посту замминистра энергетики участвовал в переписке и разных протокольных встречах до подписания соглашения. Оба они находятся в СИЗО. Туда же водворили четырех топ–менеджеров “Электрических станций”, которые имели отношение к модернизации ТЭЦ, ее приемке или просто участвовали в процедуре открытия.

Александра ВАСИЛЬКОВА

Источник - "Вечерний Бишкек"