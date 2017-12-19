Турецкая экспансия: третий заход в Кыргызстан

Главные воздушные ворота Кыргызстана - международный аэропорт "Манас" - могут на четверть века оказаться под монопольным управлением турок.

Общественности это стало известно с лёгкой руки премьер-министра Сапара Исакова, не упускающего ни одного случая продемонстрировать-пропиарить свою кипучую деятельность.



21 ноября пресс-служба правительства по горячим следам обнародовала информацию о состоявшейся в тот же день встрече премьера Исакова с исполнительным директором турецкой компании TAV Airports Holding Мустафой Сенером.



Эта компания является одним из ведущих операторов аэропортов в мире - управляет она 17 международными аэропортами в различных странах, которые каждый год пропускают через себя 100 миллионов пассажиров. Теперь, как сообщил Мустафа Сенер премьеру Исакову, TAV Airports Holding заинтересована в инвестировании в Кыргызстан. Конкретно речь зашла о модернизации турками аэропортов "Манас" и "Ош".



Судя по сообщению пресс-службы правительства, уговаривать турок необходимости не было - работать в этих двух аэропортах они рвутся сами. Даже наоборот - исполнительный директор компании Сенер уговаривал премьера Исакова, обещая, что "такая форма сотрудничества позволит улучшить торговые связи Кыргызстана с зарубежными странами и привлечь новые инвестиции в страну".



И сильно уговаривать не пришлось: кыргызская сторона с готовностью за предложение турецкой компании ухватилась - судя опять же по сообщению пресс-службы правительства КР. Так, Сапар Исаков отметил, что "правительство готово сотрудничать в рамках данного проекта, который потребует дополнительных консультаций с парламентом страны". "Однако, - продолжала исаковская пресс-служба, - премьер-министр выразил уверенность в том, что проект найдёт поддержку у депутатов. Премьер-министр Сапар Исаков заявил о готовности к проведению всех необходимых подготовительных работ для комфортного вхождения нового инвестора на внутренний рынок".



Из чего следовало: сам Сапар Исаков решение уже принял.

Переговоры исполнительного директора турецкой

компании TAV Airports Holding Мустафы Сенера

с премьер-министром Кыргызстана Сапаром Исаковым.



Позже стали известны некоторые детали сделки. Компания TAV Airports Holding готова вложить в аэропорты "Манас" и "Ош" 250 миллионов долларов. А взамен хочет взять их под своё управление на 25-30 лет. То есть речь идёт о том, что в двух главных международных аэропортах Кыргызстана турецкая компания на четверть века станет монопольным оператором: она будет контролировать все службы аэропортов - от регистрации пассажиров до взлёта-посадки самолётов.



Разговоры о том, что "Манас" может оказаться под контролем Турции, пошли ещё до закрытия американcкой военной базы в главной воздушной гавани Кыргызcтана. Предполагалось, что будет прокручена такая комбинация: турки возьмут "Манас" в аренду, а потом передадут его в субаренду всё тем же американцам. Что позволит США остаться в "Манасе" на неопределённый срок. Слухи эти опроверг посетивший Кыргызcтан весной 2013 года Реджеп Эрдоган (тогда - премьер-министр Турции), заявивший журналистам: "Турция не вмешивается в судьбу транзитной базы США "Манас". Этот вопрос не имеет отношения к Турции". Однако уверенности в том, что эта схема не сработает, не было до тех пор, пока летом 2014 года американская база не закрылась.



К тому времени аэропортом "Манас", освободившемся от американского контроля, заинтересовались многие инвесторы. Самым заметным стало предложение российcкой корпорации "Роснефть", изъявившей желание купить контрольный пакет акций ОАО "Международный аэропорт "Манас" и влить в развитие аэропорта до 1 миллиарда долларов. Российская и кыргызская стороны уже подписали на сей счёт меморандум о намерениях, но сделка сорвалась - из-за сопротивления кыргызской оппозиции, в том числе депутатов тогдашнего парламента.



В апреле 2014 года оппозиция во главе с депутатами Равшаном Жээнбековым и Камчыбеком Ташиевым даже провела в Бишкеке митинг против "пророссийской политики" президента Атамбаева, на котором потребовала отставки главы государства. После чего Алмазбек Атамбаев, выступая перед жителями Таласской области, объявил, что сделка не состоится. По его словам, глава "Роснефти" Сечин сказал тогдашнему директору "Манаса" следующее: "Мы ещё не у вас, а там уже такой шум! Кыргызы нам не дадут работать, нам не нужен ваш 51 процент, найдите кого-нибудь другого". Атамбаев горько посетовал, что аэропорту "Манас" теперь не стоит ждать дешёвого авиатоплива от "Роснефти" (благодаря чему аэропорт мог составить конкуренцию другим хабам за счёт дешёвых билетов), и обвинил противников сделки в том, что те "ставят крест на будущем "Манаса".



В том же 2014 году власти Кыргызстана передумали передавать "Манас" в руки какой-нибудь одной компании. А к весне 2015 года окончательно созрело решение отказаться от идеи создания на базе "Манаса" авиахаба (узлового аэропорта, через который проходит множество транзитных маршрутов) на деньги инвесторов. Такое решение принял координационный совет по развитию транспортно-логистического центра ОАО "МАМ". Все инвесторы - а к тому времени набралось уже 9 компаний из разных стран - хотели войти в долю с правом управления аэропортом. Некоторые предложения выглядели весьма соблазнительно. Но "ввиду высокой стратегической значимости аэропортов "Манас" и "Ош" координационный совет решил, что они не могут быть переданы в управление другим компаниям.



Было решено развивать эти стратегические аэропорты за счёт собственных - заработанных - денег. А инвесторов привлекать для развития остальных девяти аэропортов и аэродромов Кыргызстана.



Отчего же вдруг власти Кыргызстана сейчас отказываются от своего же собственного решения? Чем соблазнила их турецкая компания?



Компания TAV Airports Holding, что любопытно, предпринимает уже третью попытку захода в Кыргызcтан. В 2014 году этот холдинг предлагал свои услуги в числе вышеупомянутых девяти инвесторов и уже тогда хотел взять в доверительное управление аэропорты "Манас" и "Ош". Весной 2016 года представители TAV Airports Holding встретились с тогдашним министром экономики КР Арзыбеком Кожошевым и вновь озвучили свои соблазнительные предложения. Сейчас - в третий раз - настойчивые турки пытаются зайти в "Манас" уже через премьер-министра Сапара Исакова.



В самом ОАО "Манас" от комментариев пока воздерживаются: говорить об отрицательных или о положительных последствиях пока рано, поскольку об условиях сделки пока не известно почти ничего. Все детали должны открыться в ходе деятельности созданной в Кыргызстане правительственной рабочей группы, поясняют в "Манасе".



Но реакция на этот "турецкий инвестиционный гамбит" неожиданно последовала в далёкой Латвии, где турецкий холдинг TAV Airports знают уже 7 лет. Латвийский двуязычный (латышско-русский) новостной интернет-портал InfoTop.lv опубликовал статью "Турецкий холдинг TAV положил глаз на киргизский аэродром Манас", в которой содержатся весьма тревожные для Кыргызстана прогнозы.



"Рост трафика пассажиров и карго-перевозок международного аэропорта Кыргызской Республики сегодня очевиден - в частности, для турецкой стороны. Станет ли TAV способствовать развитию авиаперевозок киргизских авиакомпаний?" - задаётся вопросом автор статьи. И приводит весьма любопытные примеры.



"Зайдя в аэропорты Батуми и Тбилиси, TAV, по утверждению грузинских источников, стала лоббистом авиакомпании Turkish Airlines - и ничего более, - пишет InfoTop.lv. - Как рассказывал весной этого года глава грузинской авиакомпании Air Georgia Георгий Кодуа, "Турецкие авиалинии" и TAV всячески стремятся к тому, чтобы именно Турция была авиационным центром региона, а Грузия - просто сателлитом. В TAV до сих пор никак не ответили на обиды грузинской стороны.



Кыргызстан не Грузия, но и здесь известна лишь открытая часть предложения основателя холдинга TAV Мустафы Сани Сенера главе правительства КР Сапару Исакову.



За кадром остаётся часть закрытая - в частности, о возможном лоббизме интересов турецкой авиакомпании в ущерб конкурирующим перевозчикам из Кыргызстана, Казахстана, России и Китая".



"Чаще всего, - продолжает InfoTop.lv, - площадки для инвестиций TAV - это небольшие государства, где с представителями государств можно договориться о прямых инвестициях. Холдинг заходит на новые рынки, создавая имидж перспективного инвестора и используя лобби на уровне государственных должностных лиц, принимающих решения о сдаче объектов в долгосрочную аренду. TAV Airports Holding использует модель экспансии в любой стране присутствия, стремясь получить подряд на монопольную реконструкцию аэропортов малых и средних размеров плюс монополию на контроль зон беспошлинной торговли и обслуживание грузов. Экспансии одинаково успешны в странах присутствия турецкого холдинга: это Грузия, Македония, Хорватия, Тунис, а также Саудовская Аравия, в которой бизнес TAV заметен в пяти ключевых международных аэропортах, включая воздушные врата священного для всех мусульман города Медины".



А вот как развернулся холдинг TAV в Латвии, где всё того же Мустафу Сенера в 2010 году тоже встречали на правительственном уровне: "Турецкая компания в аэропорту Риги полностью контролирует трафик пассажиров, проходящих на посадку, плюс всю карго-логистику. По существу, вся безопасность в аэропорту, обслужившем в 2016 году 5,6 миллиона пассажиров, контролируется TAV".



Пишет латвийский новостной портал и о рисках для национальной безопасности Кыргызстана, а также безопасности всего Евразийского экономического союза:



"Конечно, сегодня Турция и её лидер Реджеп Эрдоган всё сильнее разочаровываются в Вашингтоне и Брюсселе - однако же пока Турция не вступила в единый Таможенный союз вместе с Россией, Белоруссией, Арменией, Казахстаном и Киргизией. Вступит ли - большой вопрос, а вот членом НАТО эта страна (вторая после США по своему боевому потенциалу среди стран - членов альянса) является и пока мало что говорит об изменении её курса.



Пять лет назад 38 процентов акций холдинга приобрела компания Aeroports de Paris - предприятие в составе западной коалиции, при этом де-факто поддержавшее боевиков оппозиции в военных действиях против законного президента Сирии Башара Асада. Власти Франции также поддерживают санкции против России. При этом у французского акционера в соб-ственности находится блокирующий пакет акций во всех предприятиях TAV.



Контроль над аэропортом (любым) даёт огромные возможности бизнес-инсайда (слива информации), контроля и управления трафика грузовых авиаперевозок, отслеживания перемещений членов правительства, политиков и многого другого. И 250 миллионов долларов за подобную "крышу" уже не представляются огромной суммой…



Переговоры Исакова и Сенера - это, скорее, шаг назад, в "нулевые" годы, когда авиация НАТО являлась властелином неба Киргизии и Средней Азии, а политические связи Бишкека с Москвой были чрезвычайно слабы", - заключает автор статьи.



Если даже отбросить геополитику, а сосредоточиться лишь на экономике, то намечающаяся сделка всё равно рождает много вопросов.



Почему, например, в управление туркам хотят отдать именно аэропорт "Манас" - вполне УСПЕШНОЕ сегодня госпредприятие, научившееся зарабатывать деньги самостоятельно?



Почему инвесторам не отдают УБЫТОЧНЫЕ предприятия, в том числе государственные?



К слову говоря, в прошлом году ОАО "МАМ" принёс в госбюджет Кыргызстана в виде дивидендов, налогов и соцотчислений более 1 миллиарда сомов. То есть около 15 миллионов долларов.



Если же обещанные турками 250 миллионов долларов разделить на 25 лет (в течение которых те рассчитывают монопольно управлять "Манасом"), то цифра получается куда скромнее - 10 миллионов долларов в год. Примерно в полтора раза меньше, чем "Манас" может заработать сам, сохраняя при этом контроль государства над аэропортом - объектом, между прочим, стратегического значения.



Так стоит ли овчинка выделки, а игра - свеч?!



Стоят ли эти 10 миллионов того, чтобы на четверть века отдать иностранцам стратегический объект под полный контроль?



И чем же отличается этот проект от предложения "Роснефти" (обещавшей инвестиций, кстати, в 4 раза больше), которое тогда так возмутило кыргызскую оппозицию? Почему-то сейчас помалкивающую…



Что примечательно, после того как подобные вопросы стали возникать и в обществе, тон правительственных чиновников заметно изменился. Так, премьер-министр Сапар Исаков в парламенте заверил депутатов: "Мы этот вопрос должны тщательно изучить. Мы пойдём на этот шаг только в том случае, если он будет отвечать нашим национальным интересам и интересам страны в целом. На сегодняшний день решение ещё не принято, пока просто идут переговоры…"



Так, может, вначале следовало изучить, а потом уж обещать туркам: "Правительство готово сотрудничать" (см. начало публикации).



Детали и лоббисты этой сделки пока неизвестны. Но не пополнит ли она список скандальных проектов, в которых так или иначе засветился новоявленный премьер-министр Сапар Исаков? Это - и авантюрное соглашение с сомнительной чешской компанией "Лигласс", бравшейся строить в Кыргызстане ГЭС; это - и попытка продать сотовую компанию "Мегаком" не менее сомнительной российской бизнесвумен Елене Нагорной, торгующей африканским чаем (с которой, как недавно признался премьер Исаков, он даже никогда не встречался!).



Бог знает, к каким печальным последствиям для страны могли те сделки привести, если бы их не сорвал шум, поднятый СМИ и сознательными гражданами, болеющими за Кыргызстан и его перспективное развитие.



Вадим НОЧЁВКИН

Источник - "Дело №.."