Повышается авторитет Камчыбека Ташиева

Авторитет известного общественного и государственного деятеля, бывшего депутата Жогорку Кенеша Камчыбека Ташиева снова взмыл ввысь, по всей стране начал расти его авторитет...

Политика тысячегранная, в истории за четверть века многих молодцев мотала туда-сюда, провела через тяжелые жизненные испытания. Некоторых сделала непригодными для общества, вытеснила на берег, других как дальнозоркую птицу направила ввысь. В общем, тяжелые перипетии в политике кидали зигзагами вверх и вниз судьбы рвущихся управлять народом героев, провели через сито.

Мы внимательно проанализировали последние дни, оказалось, авторитет известного общественного и государственного деятеля, бывшего депутата Жогорку Кенеша Камчыбека Ташиева снова взмыл ввысь, по всей стране начал расти его авторитет. Такого обстоятельства и условия не произошло бы, будь политика с одной, а не с тысячью гранями. Мы не стали перечислять прошлые дела, а посмотрели лишь канун вчерашних президентских выборов, там ситуация была развернута в совершенно другом русле. Говоря точней, сторонники лидера оппозиционной фракции Омурбека Бабанова говорили: «Камчыбек Ташиев ошибся, продвигая кандидата от правящей партии, поставлена точка на его политической карьере». Но политика показала свою власть, вытеснила из страны самого Бабанова. Дальновидность Кыдыршаевича в жесткое неустойчивое время открыла новую страницу истории, создала условия для взмывания его авторитета заново ввысь.

Немного оглянемся назад, Камчыке спотыкался из-за своей безалаберности, торопился, побился об углы и так сформировался. Чернявый кыргызский джигит вообще не делал зла не только для народа, но и для отдельного человека, по молодости заплутал в политике, воспринимая ее как свой духовный мир. Изначально соблазнился медовыми речами Бакиевых, провел дни, бросаясь грудью на дзот. В общем, получилось «есть смелость, ума нет», запутался в сетях. Помучился в тюрьме. Закалился в тяжелых днях. Но его, не имеющего внутри грязи, заставляет спотыкаться доверчивость, отходчивость, принятие других как себя. Самое большое доказательство этого можем отчетливо заметить в его отношениях с Бабановым. Похлопывая простодушного джигита по спине, похваливая, объединил партии, и как только пришел в парламент, предал. Предал не только себя, но подчинил и всех ребят, поднявших знамя «Ата Журта», посадил в калошу. Скажем, это стало уроком.

Камчыке пережил тяжелую судьбу в нестабильном мире, дошел до 50 лет, и выпрямился, превратившись в саму прозорливость, огляделся по сторонам. Созрел до тяжеловесности, ведения солидной политики. Есть уверенность, что теперь не ошибется. Мы к тому, что в начале года со старыми друзьями взялся под ручку, создали группу - «тройку». Говоря иначе, отбросил личные обиды в сторону, со старшими ага он объединился в одну организацию. Поздней присоединился Б. Торобаев, стали «квартетом», но не смогли собраться в один сильный кулак согласия, не смогли выдвинуть единого кандидата. Из квартета вырвался Ташиев, ради мира в стране смирился с растоптанным авторитетом, и в одиночку поддержал из продвинутых южан Сооронбая Жээнбекова. Его мужество не опустило авторитет, а наоборот, возвысило.

Самое лучшее качество Камчыбека Кыдыршаевича проявилось еще в межнациональном конфликте 2010 года. Крутые молодцы из Временного правительства не могли поехать в горевшее пожарами место, не могли выйти из столицы, а он рисковал своей головой, спас сотни жизней. В той войне он подтвердил, что его сердце бьется для народа. Это должно стать уроком для каждого кыргыза. Касательно человеческих качеств он поступил как в выражении предков «пусть лучше умрет сам джигит, чем его слово», мы можем видеть, что он тверд, как камень. Например, некоторые невежи на выборах знали, что топчут свой авторитет, но поддержали кандидата СДПК вопреки расхождению мнений. Кроме того есть у Ташиева такое качество как щедрость, открытость, при упоминании о народе оставляет еду за столом, отдает свой хлеб. Хотя он не богат как бай-манапы вроде Бабанова, но заработанным делится с народом. Мы слышали, что недавно он заасфальтировал дорогу в одном селе, во многих селах построил спортивные комплексы.

В общем, разок вспенился безалаберный Камчыке, потом затих, зато сейчас снова оживился его политический ход, начал бурлить как река. Мы солидарны с его бурной активностью для народа и земли.

Источник: газета «De факто» №48 от 15.12.2017/стр.4

http://www.gezitter.org/politic/66158/