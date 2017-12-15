Зачем казахам Бакиев?

Беглый экс-президент Кыргызстана стал одним из главных персонажей пропагандистского фильма, снятого в Казахстане.

"Миссия миротворца. Кыргызский разлом" - так называется уже успевший наделать много шума документальный фильм, премьера которого состоялась вечером 29 ноября в эфире казахстанского государственного телеканала "Хабар" (который этот фильм и снял).



"Разлом" - это ситуация в Кыргызстане после апрельской революции 2010 года. "Миротворец" - это президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. А его "миссия" - это спецоперация по эвакуации свергнутого кыргызского президента Курманбека Бакиева из мятежной страны. Детали которой, как интригующе было сказано в анонсе фильма, рассекречены впервые - спустя 7 лет.





Почему этот фильм снят и показан именно сейчас? Повода вроде бы никакого нет. На дворе - не апрель (рассказ о тех событиях в их годовщину был бы ещё как-то оправдан), а декабрь… Единственная вроде бы зацепка - 1 декабря, День первого президента РК. В этот день, страшно представить, 26 лет назад - в далёком-предалёком 1991 году - Нурсултан Назарбаев был на первых всенародных выборах ПЕРЕИЗБРАН на пост президента тогда ещё Казахской ССР. День этот в Казахстане объявлен праздничным и отмечается весьма широко и масштабно. В этом году, например, в городе Алматы переименовали улицу имени Дмитрия Фурманова (советского революционного писателя) в проспект Нурсултана Назарбаева.



Большинство же наблюдателей видят повод для появления этого фильма совсем иной - казахско-кыргызский конфликт.



Одни считают (а споры вокруг "Миссии миротворца…" уже кипят и в самом Казахстане), что цель этого пропагандистского фильма - поднять имидж президента Назарбаева. Изрядно пошатнувшийся в глазах казахстанцев как раз в результате конфликта с Кыргызстаном. Недипломатичные выпады теперь уже бывшего президента Алмазбека Атамбаева в адрес властей и олигархов Казахстана многим казахстанцам понравились. А недавние кыргызские президентские выборы лишний раз напомнили, что высшая власть в самом Казахстане не меняется уже больше четверти века.



Чтобы всё-таки выиграть информационную войну, казахским властям понадобилось показать своим подданным нечто ужасное и кошмарное, на фоне чего мудрость их руководства выглядела бы особо выпукло. Лучше всего для этого подходил пример - да-да - всё того же Кыргызстана. Который 7 лет назад стоял на краю гибели… И не распался якобы только благодаря мудрости - да-да - Нурсултана Абишевича.



Другие полагают, что фильм больше адресован кыргызской аудитории. Чтобы на переломном этапе, после ухода Атамбаева, кыргызстанцам напомнить, кому они якобы обязаны миром на своей земле… Мудрому Нурсултану Абишевичу.



Есть, однако, и такое мнение, что цель этого фильма - кыргызстанцев позлить, раздразнить… Чисто уж так, по-пацански! Иначе зачем, мол, создателям фильма понадобилось вытаскивать на свет божий ненавистного кыргызстанцам Курманбека Бакиева и давать ему слово?



Итак, на экране - хроникальные видеокадры побоища на площади Ала-Тоо 7 апреля 2010 года. "Митинг, бунт, мятеж или госпереворот? Тогда мало кто брался давать формулировки происходящему, - звучит комментаторский женский голос за кадром. - Ясно было одно: на тот момент нелегитимные формирования в нарушение всех законов страны силой свергали законную власть".



Почему же свергали?



"Многим в Кыргызстане не нравились методы управления действующего президента Курманбека Бакиева, - как-то не очень внятно объясняет комментаторша. - Формировались группы, они представляли интересы в политических кругах, цель объединений - власть. Отдельные политологи называют Кыргызстан "страной наполеончиков". То есть такой политической модели, которая взрастила отдельных людей с большими амбициями". Последние слова комментаторша произносит с расстановкой. Случайно или нет, но именно в этот момент на экране появляется Алмазбек Атамбаев - ещё оппозиционер, выступающий с трибуны на одном из митингов.



А вот и глава "законной власти", свергаемой в том апреле "людьми с большими амбициями". Курманбек Бакиев собственной персоной - немного постаревший, осунувшийся - вспоминает о своём апрельском пребывании на юге Кыргызстана, куда он сбежал из восставшего Бишкека. И по-прежнему… недоумевает.



- Первые два-три дня я в шоковом состоянии был, не понимал, почему это произошло. Это и для меня неожиданность была. Я мало внимания, откровенно говоря, уделял работе спецслужб, правоохранительных органов. И у нас к тому времени было очень много митингов. И у наших правоохранителей бдительность притупилась. Они считали, что это - очередной мирный митинг: ходят, кричат, говорят что-то - потом расходятся. А это, оказалось, не очередной митинг. Это был хорошо подготовленный настоящий вооружённый госпереворот, - грустно заключает Бакиев.



О том, что были ещё кое-какие причины для народного восстания - например, запредельная алчность и кровожадность бакиевской семьи и приближённых к ней, - Курманбек Салиевич скромно умалчивает. Или сам этого не понял до сих пор? А журналистка-интервьюер деликатно об этом не спрашивает.



"В Бишкеке, - продолжает комментаторша, - отчётливо понимали, что на юге, где проживает значительная часть узбекского населения, велика опасность ещё и разжигания конфликта между диаспорами. Региональное противостояние, межнациональная рознь, всеобщая экономическая депрессия и фактически отсутствие единой власти - всё это могло поставить страну в крайне уязвимое положение, вмиг уничтожить государственность, а Кыргызстан - превратить в новую горячую точку на карте мира".



Итак, авторы фильма подходят к одному из самых ключевых вопросов: могла ли весной 2010 года в Кыргызстане вспыхнуть гражданская война, если бы Курманбек Бакиев не покинул страну?



- Вполне, - подтверждает Роза Отунбаева, тогдашняя глава временного правительства, привлечённая казахстанским государственным телевидением в качестве одного из основных "свидетелей". - Вполне могло бы это случиться. У них (сторонников Бакиева) хватило бы на это ума, чтобы натравливать… У нас, вы же знаете, существует такой невидимый развод страны на юг и север. Очень разный исторический бэкграунд у двух половинок…



(Отунбаева, как всегда, не может удержаться от употребления английских словечек. Переведём: бэкграунд - это опыт, происхождение или прошлое человека, которое сформировало его характер и наложило отпечаток на его привычки, мировоззрение и навыки.)



Что интересно, полностью солидарен с Розой Отунбаевой и Курманбек Бакиев.



- Региональный конфликт действительно мог быть, - соглашается он. - Я уже на второй-третий день стал замечать, что очень много людей стало появляться вокруг меня. Откровенно говоря, эти люди были очень агрессивно настроены. Я даже замечал, что некоторые вооружены. До меня дошла информация, что в Бишкеке пустили слух: якобы я собрал уже 5 тысяч вооружённых людей и готов идти на Бишкек. Этого не было, я этого не инициировал. Это было стихийно. То есть сторонников и сил у меня было достаточно. Если бы я это допустил, вполне мог произойти региональный конфликт, гражданская война была реальной угрозой.

Главные персонажи документального фильма (не считая, конечно, Нурсултана Назарбаева) - экс-глава временного правительства Роза Отунбаева и беглый экс-президент Курманбек Бакиев. Казалось бы, злейшие враги…



Кстати, интервью у Бакиева казахские тележурналисты брали в его шикарном минском особняке. А жалуется, что у него забрали даже трусы-носки…



Короче, сторонники Бакиева готовили без его согласия реванш, а сам он просто за этим наблюдал. И опять недоговаривает Курманбек Салиевич - то, например, что боевиков собирали и вооружали его же братья - Жаныш Бакиев в частности. То, что не какие-то "посторонние люди", а его родственники раздували пожар на юге, что в итоге аукнулось в июне 2010 года, когда кровавая междоусобица всё-таки вспыхнула.



Впрочем, казахстанское государственное телевидение эти нюансы не интересуют. Бегло объяснив, почему Казахстан устроил в те дни блокаду на кыргызско-казахстанской границе ("Кыргызстан на несколько дней стал нестабильной территорией с вооружёнными формированиями, состоящими в основном из уголовников, которые разграбили арсеналы войсковых частей и запустили механизм нелегального экспорта краденого оружия. Отсутствием власти в стране могли воспользоваться международные экстремистские группировки"), авторы фильма перешли к самому главному - к рассказу о том, как Кыргызстан спас от гражданской войны Нурсултан Назарбаев.



Президента Назарбаева, как следует из этого рассказа, об этом попросили. Кто? Судя по этому фильму, практически всё мировое сообщество! В том 2010 году Казахстан председательствовал в ОБСЕ. На саммите этой организации в Астане представители 50 государств, рассказывают авторы фильма, пристально наблюдали: какую позицию по ситуации в Кыргызстане займёт Казахстан? Тогда же, в апреле 2010 года, в Вашингтоне состоялся глобальный саммит по нераспространению ядерного оружия. Где, по версии казахстанцев, и решилась судьба Бакиева.



- К нашему президенту, - рассказывает руководитель администрации президента Казахстана Адиль Джаксыбеков, в ту пору - министр обороны РК, - обратились лидеры ведущих стран - Обама, Медведев (последний, напомним, был тогда президентом России). Как к знающему обстановку плюс как к авторитетному президенту. Как к специалисту, можно сказать, по таким вопросам. Обратились за советом…

Адиль Джаксыбеков, руководитель назарбаевской администрации,

в 2010 году - министр обороны РК.



"И не только за советом, - продолжает комментаторша. - Они просили президента Казахстана организовать и возглавить специальную операцию по вывозу из Кыргызстана Бакиева. Этот, мягко говоря, странный метод урегулирования ситуации мог вызвать неоднозначную реакцию в самом Бишкеке. Но Обама и Медведев были уверены, что только Назарбаеву удастся убедить временное правительство пойти на такой шаг".



- Мне позвонил из Вашингтона Нурсултан Абишевич, - рассказывает Роза Отунбаева. - Сказал: "Мы обсуждаем ситуацию по Кыргызстану. Посовещавшись, пришли к выводу: вам лучше отпустить Бакиева. Тогда угроза раскола страны уйдёт". Я об этом звонке доложила членам временного правительства. Но они все имели разные позиции. Один сказал: "Я не буду за это голосовать - я когда-то поехал за Акаевым в Москву, чтобы он написал заявление, и меня пять лет склоняют за это" (речь, нетрудно догадаться, идёт об Омурбеке Текебаеве). Другие тоже все мягко от этого отошли. Надо было принимать решение. Это было очень срочно. И я приняла решение, как глава временного правительства.



- Меня до сих пор обвиняют в том, что я выпустила Бакиева, - жалуется казахстанским журналистам Отунбаева. - Его называют убийцей людей. Понимаете, сыграть на чувствах людей, родственников убитых и сказать: убийцу-то кто выпустил безнаказанно? Вот она - Отунбаева. Эта тема остаётся темой для разного рода спекуляций. Но не выпустить тогда - была бы большая ошибка. Она могла привести к серьёзным последствиям.



А вот о тех днях вновь вспоминает сам Курманбек Бакиев:



- Путин позвонил и сказал дословно так: "Курманбек Салиевич, за то, что случилось у "Белого дома", вас никто не осудит. Но если развяжется региональный конфликт, всё повесят на вас. Я вам советую покинуть страну". И предложил один из субъектов Российской Федерации. Я сказал: "Я подумаю". Затем был звонок от Лукашенко. Шутя так говорит: "Курманбек, ты комаров не сильно боишься?" Я подумал: вот, нашёл время шутить. Мне не до шуток. Нет, говорю, я несколько лет жил на Волге, учился, работал. Комаров не боюсь. Он: "Как ты смотришь, если я тебя заберу?"



Мог ли так дословно сказать Владимир Путин, в ту пору - премьер-министр РФ? Мог ли назвать бишкекский Дом правительства "Белым домом" и пообещать Бакиеву, что за бойню на площади Ала-Тоо того "никто не осудит"? Сомнительно, если учесть, что Путин взвешивает каждое своё слово. И что Курманбек Салиевич всегда любил приврать.



На экране между тем начинает разыгрываться самый настоящий детектив. Не откладывая дело в долгий ящик, Нурсултан Назарбаев ночью прямо из Вашингтона даёт распоряжение своему министру обороны подготовить военный спецборт №04. Утром, прилетев из Вашингтона, Назарбаев прямо в аэропорту Астаны проводит совещание - ему докладывают детали предстоящей спецоперации.



- Мы не знали обстановки - как работает ПВО кыргызских вооружённых сил, в каком она состоянии, кто ею руководит. Не было никакой информации, - вспоминает бывший министр обороны РК, а ныне глава назарбаевской администрации Джаксыбеков. - Бакиев подтвердил нам, что он находится в Джалал-Абаде, что Джалал-Абад его поддерживает и что он готов обеспечить безопасный приём нашего транспортного самолёта.



Сложность заключалась в том, что кыргызская сторона не давала официального разрешения на пересечение воздушного пространства Кыргызстана. В кыргызском Генштабе, по версии авторов фильма, заявляли, что не получали от Отунбаевой никакого распоряжения. Потом заявили, что аэродром Джалал-Абада не сможет принять самолёт, и предоставили для посадки город Ош - единственный вариант.



- Бакиев, - рассказывает Джаксыбеков, - считал, что в Оше его ждут, что там его арестуют, что там он не может контролировать ситуацию. В Оше, мы знали, стоит бригада Внутренних войск МВД Кыргызстана, которая в то время как раз, видимо, была на стороне уже этого… ээээ… другого правительства, - мнётся глава администрации президента РК, не зная, как бы обозначить кыргызские революционные власти.



"Дилемму разрешила казахстанская разведка, - продолжает комментаторша. - Выяснилось, что аэропорт в горном Джалал-Абаде вполне способен принять военный самолёт. А в Оше действительно готовили засаду для нашего экипажа и пассажира с билетом в один конец".



Очень интересное откровение! В документальном фильме "Миссия миротворца…" казахстанская сторона впервые признаёт, что активно шпионила в Кыргызстане, хотя ещё в начале 1990-х годов большинство спецслужб молодых государств СНГ договорились не вести разведывательную деятельность друг против друга. От кого же разведка Казахстана могла получить столь специфическую информацию - в том числе о том, что в Оше готовилась засада?



Почему-то сразу вспоминается небезызвестный Алтынбек Муралиев, осуждённый в Кыргызстане за государственную измену. Незадолго до апрельской революции 2010 года он (к тому времени уже поддетый на крючок казахстанской разведкой) стал работать в ЦАРИИ - Центральном агентстве по развитию, инвестициям и инновациям, созданном специально под Максима Бакиева. Накануне революции - 6 апреля 2010 года - Алтынбеку Муралиеву позвонили его старые "друзья"-кураторы и попросили подробно информировать их о том, как развиваются события в Кыргызстане. После чего "друзья" пригласили Муралиева в Астану. Там вручили 1 тысячу долларов - гонорар за информирование. И уже открыто предложили негласно сотрудничать со своей разведкой. Вскоре Алтынбека Муралиева назначили экспертом отдела международных связей аппарата временного правительства.



Уж не он ли и помог казахам "разрешить дилемму"? Или у казахстанской разведки в Бишкеке были и другие информаторы - столь же осведомлённые?



Поведали откровенно авторы фильма и о том, как казахстанский военный самолёт совершил, по сути, незаконный перелёт в соседний Кыргызстан. И как казахстанские военные даже готовы были применить на кыргызской территории оружие - на борту военного самолёта АН-26 находилась группа десантно-штурмовой бригады аэромобильных войск Казахстана. На случай "нештатной ситуации".



- Серьёзные риски были, - объясняет глава назарбаевской администрации Джаксыбеков. - В Оше могли арестовать и наше судно. И наш экипаж. И Бакиева захватить. Во-вторых, при пролёте могла какая угодно ситуация быть - они (кыргызские военные) подняли бы истребитель и сбили бы.



Итак, 15 апреля 2010 года казахстанский военный самолёт, по сути обманом, в последний момент изменив маршрут, вместо Оша сел в Джалал-Абаде.



"На аэродроме никого, - описывает тот драматичный момент комментаторша "Хабара". - Борт окружили люди в военной форме с оружием, направленным ОТ самолёта. Знак - судно под защитой. В воздухе царило напряжение. Вдали показался чёрный внедорожник, несущийся на большой скорости. Из машины вышли Курманбек Бакиев, его супруга и двое маленьких детей. Президент покидал свою страну с единственной дорожной сумкой".



- В чём я был - в том и уехал, - тоже бьёт на жалость вновь появившийся на экране Бакиев. - В качестве реликвии, что ли, даже бельё моё забрали - майки, носки, трусы. Я уж не говорю про посуду. Стыдно говорить, откровенно говоря, - ехидно посмеивается Бакиев.



Позже в фильме появится упоминание о том, что в Минске, куда Бакиев перебрался, он построил себе особняк. Цена известна давно - 2 миллиона долларов. Много в своё время наша газета рассказывала и о том, как роскошно устроилась за границей бакиевская родня. На какие, спрашивается, доходы? Этот вопрос казахстанских телевизионщиков не интересует. Как не интересует и такая мелочь - из Джалал-Абада Бакиев улетал со второй женой, по сути тогда незаконной.



- Видно было - состояние у него не очень хорошее, был грустный, задумчивый, в печали, - вспоминает о своём пассажире Бакиеве командир воздушного судна подполковник Игорь Белин, в 2010 году - старший лётчик-инспектор военно-транспортной авиации ВВС РК. - Он стал обходить по кругу солдат, благодарил, прощался с ними. Попрощавшись, стал разговаривать со своей командой, но так как время у нас было ограничено, я вышел из самолёта, сказал, что у нас лимит времени на стоянку заканчивается и ему необходимо пройти в самолёт для перелёта.

На выручку Бакиеву вылетал и казахстанский спецназ, готовый применить на территории Кыргызстана оружие.

Тот самый военный транспортник АН-26, на котором

из Джалал-Абада эвакуировали Бакиева. После весьма любопытного донесения казахстанской разведки… Или, точнее, её бишкекского высокопоставленного агента.

Командир воздушного судна подполковник Игорь Белин.

За удачное проведение спецоперации был награждён лично Назарбаевым.



Добавим, что среди провожавших Бакиева были его брат Жаныш Бакиев и бакиевский министр обороны Бактыбек Калыев. (Солдаты, охранявшие самолёт, были явно его подчинёнными.) Последний после этого сдался властям, а Жаныш сбежал. И натворил ещё много бед.



В казахстанском городе Таразе, где сел самолёт, Бакиева встречал аким Жамбылской области Канат Бозумбаев. Бакиев находился на грани шока, озирался по сторонам и не понимал, где находится. Его тут же соединили по спецсвязи с Назарбаевым, и первый вопрос, который Бакиев задал: "Почему я в Таразе, а не в Джамбуле?" Бакиева с семьёй отвезли в конспиративную гостиницу на окраине города - надёжно охраняемый отель. А казахстанские спецслужбы - раскрывает ещё одну тайну "Хабар" - намеренно дезориентировали многочисленные международные СМИ, которые в тот вечер заполонили Тараз. Охраняли Бакиева тщательно потому, что к тому моменту миссия была ещё не завершена.



- Я знал, что по приезде в Казахстан Бакиев должен был написать заявление об отставке, - рассказывает тогдашний областной аким Бозумбаев. - И аккуратно у него поинтересовался: "Байке, я знаю, что вы должны какую-то бумагу написать, я её должен забрать". Он сначала сделал вид, что не понял. Я объяснил. Он сказал: "Принесите бумагу, ручку и выйдите все".



Бакиев сочинял послание народу около часа. Писал, комкал бумагу, начинал снова. Потом попросил отыскать его пресс-секретаря. Уже глубокой ночью казахские дипломаты его отыскали - тот прятался в каком-то бункере на территории Кыргызстана. Пресс-секретарь каким-то образом помог составить текст заявления об отречении Бакиева от власти. Прямо из гостиницы Тараза заявление отправили по факсу в офис временного правительства в Бишкек. Но там никто не поверил в подлинность документа. Тогда оригинал был доставлен по дипломатическим каналам в Бишкек и передан лично Розе Отунбаевой.

Канат Бозумбаев, в 2010 году - аким Жамбылской области, первым встретивший Бакиева

на казахской земле.

Здесь, в конспиративной гостинице, Бакиева прятали в городе Таразе.



Бакиев, рассказывая в интервью "Хабару" о том, почему он подписал то заявление, пафосно заключает: "В таком состоянии нельзя было держать страну". И умалчивает о том, что через несколько дней, оказавшись в Минске, он, Бакиев, в здании исполкома СНГ выступил с заявлением, в котором назвал временное правительство "бандой самозванцев". "Я не признаю свою отставку, - заявил тогда он. - Девять месяцев тому назад народ Кыргызстана избрал меня президентом и я присягнул служить ему. Нет силы, которая заставит меня отказаться от моей клятвы. Только смерть остановит меня. Я, Курманбек Бакиев, законно избранный президент Кыргызстана, признанный мировым сообществом".



Живущий сейчас в Минске в статусе политэмигранта, принявший белорусское гражданство и находящийся под личной защитой президента Беларуси, Курманбек Бакиев продолжает мечтать.



- Я уверен, что придёт время и я вернусь на родину, - говорит он журналистке "Хабара". - По сей день во сне часто вижу горы… Часто вижу во сне огромное количество людей… Такие, наверное, ассоциации остались, - эти последние слова Бакиева в фильме звучат под грустную-грустную музыку… Которая должна была, наверное, навеять жалость к беглому Бакиеву…



Бог знает, на что рассчитывает Бакиев, но в обозримом будущем, если он вернётся на родину, будет сразу арестован, посажен в пересыльную тюрьму, а затем этапирован в исправительную колонию. Попадись Бакиев ещё недавно, на него надели бы ярко-оранжевую униформу, специально пошитую в Кыргызстане для пожизненно заключённых. Но в прошлом году Верховный суд КР пожизненный срок Курманбеку Бакиеву из-за его возраста заменил на 30 лет лишения свободы, из которых 5 лет он должен отсидеть в тюрьме, остальную часть наказания - в исправительной колонии усиленного режима.



Впрочем, вместе с жалостью в тоне авторов фильма сквозит и лёгкое презрение к Бакиеву. Ведь он - тоже бывший "революционер". А революционеров казахстанские власти очень не любят.



На передний план выходит миротворец Нурсултан Назарбаев. Которому, как отмечает комментаторша, бывшие представители временного правительства Кыргызстана до сих пор говорят спасибо. Что тут же подтверждает Роза Отунбаева.



- Хочу подчеркнуть роль нашего соседа, друга, брата Казахстана, - говорит она в интервью "Хабару". - В том плане, что они лучше всех понимали ситуацию. Мы потом встречались не раз с Нурсултаном Абишевичем в течение полутора лет моего срока правления, обсуждали ситуацию. И Нурсултан Абишевич всегда с таким мудрым взглядом на вещи каждый раз давал знать: "Мы рядом, мы вас не оставим одних, мы поможем". И он это делал. И делает по сей день, - заключает Роза Исаковна Отунбаева, и кажется, что глаза её вот-вот увлажнятся от слёз умиления…



Можно предположить, на какую реакцию рассчитывали создатели фильма "Миссия миротворца…" в Кыргызстане: конечно же, на положительную. Но реакция оказалась совсем иной - возмущённой!



Что-то у нашего соседа в последнее время слишком много перехлёстов в отношении Кыргызстана…



Артур ИСАЕВ

Источник: газета "Дело №..."