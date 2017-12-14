СДПК – Кыргызстаном управляет партия подозреваемых в преступлении?

...Партийное правление превратилось в особую форму семейного правления. Большинство ключевых должностей в стране заняла фракция СДПК.

С тех пор как в Кыргызстане уже во второй раз сменилась власть насильственным путем, прошло шесть лет, у страны появился другой глава государства. Одни называют произошедшее революцией, другие называют переворотом, но большинство знают причины, по которым произошла смена власти. Государственную систему захватил семейный клан, тарифы на электроэнергию выросли, за каждый совершенный звонок по мобильной связи изымали 60 тыйынов. Все это только подлило масло в огонь.

А какова ситуация сегодня? Тогдашняя оппозиция воспользовалась недовольством народа и склонила чашу весов в свою сторону, сегодня она во власти. В какую сторону они изменили жизнь народа за эти годы? Какое новшество внесли? Говорили, что семейное правление раскинуло корни в стране, а сами привели в систему государственного управления некомпетентных людей – водителей и телохранителей.

Те, кто говорил, что Бакиев и его братья, сыновья вмешиваются в государственное управление, привлекли во власть не родственников, но недостойных кадров. Успокаивали народ, мол, не будет семейного режима, если перейти на парламентское правление. Но партийное правление превратилось в особую форму семейного правления. Большинство ключевых должностей в стране заняла фракция СДПК. В парламенте не соблюден баланс.

Глава государства начал «борьбу с коррупцией» с оппозиции, уголовное дело возбуждали как в отношении крупных рыб, так и чебачков. На крючок попались и те, кто брал взятку в 100 сомов, и те, кто разворошил государственную казну. Но на сегодняшний день эта борьба остается неэффективной. Новоизбранный президент Сооронбай Жээнбеков обещает коренным образом изменить борьбу с коррупцией. Потому что при Атамбаеве не были определены основные принципы борьбы с коррупцией. У одних судебный процесс затягивался, другие, обвиненные в коррупции, получали оправдательный приговор на полпути. Некоторых погубили, несмотря на то, что между коррупцией и экономическим преступлением есть определенная разница.

Давайте выясним, как упомянутая партийная система воздействовала на страну. Теперь за членов партии несет ответственность сама партия. Руководство партии изучает людей, которых вносит в список, чтобы завтра эти люди не подпортили репутацию партии. С этой точки зрения СДПК возглавляет список людей, которые были замешаны в преступлении и подмочили имидж партии. Давайте перечислим тех, кто подозревался в коррупции или в ином преступлении во фракции СДПК.

В отношении бывшего мэра города Бишкека Исы Омуркулова было возбуждено уголовное дело по обвинению в незаконном присвоении земельных участков. Но Иса Омуркулов является одним из приближенных Атамбаева, поэтому был оправдан в суде. А ведь экс-президент говорил: «Если будут действовать против закона, то отдам под суд даже своего сына, не пожалею». Затем было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего мэра города Балыкчы Мирбека Бообекова, но и он был оправдан в суде. Разве неправда, что в рядах СДПК есть люди, которые сейчас говорят о законности, хотя в свое время подозревались в изнасиловании?

Да, в свое время фракция СДПК сама начала борьбу с коррупцией, создала комиссию, решила почистить свои ряды от правонарушителей. Но эти их популистские шаги не помогли забыть о скандалах вокруг ликероводочного завода Чыныбая Турсунбекова и инсулиновых шприцов Дамиры Ниязалиевой…

В 2013 году водитель Ирины Карамушкиной ехал на депутатской служебной машине в нетрезвом виде, совершил наезд на двух человек. Один скончался, второй в 35 лет стал инвалидом. А как были наказаны депутат и ее водитель? Водитель Алексей Хурасаев получил 2 года условно. Даже не рассмотрели заявление пострадавшего о выплате компенсации. Если бы СДПК была поборницей правды и справедливости, водитель в рамках закона был бы привлечен к ответственности, а Карамушкина попросила бы прощения у народа, научилась бы уважать закон.

Если вы считаете, что это старые факты, то рассмотрим недавние случаи. В феврале текущего года Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении депутата Жогорку Кенеша Музаффара Исакова по статье «коррупция». Работая в сельской управе Таш-Булак в Сузакском районе, в 2010-2015 гг. он вынес 315 незаконных постановлений.

На такое заявление главного надзорного органа Музаффар Исаков только пожал плечами и удивился, дескать, почему только сейчас возбуждается уголовное дело. Уголовное дело не довели до конца. Разве что лидер фракции Омуркулов заявил: «Мы не будем защищать своего однопартийца». Что было дальше – известно только Генпрокуратуре или Создателю. Потому что Исаков продолжает сидеть на теплом месте в Жогорку Кенеше.

Весь народ вспоминал Нурлана Мотуева, когда говорили слово «уголь». Теперь появилось новое имя – Улан Примов. Народный избранник сначала участвовал на парламентских выборах от партии «Ата Журт» в 2010 году, но добрался до Жогорку Кенеша только с СДПК. Алмазбек Атамбаев говорил, что партия СДПК всегда ищет достойных джигитов. В свою очередь, люди с темным прошлым ищут дорогу в СДПК.

Например, гражданский активист Афтандил Жоробеков писал заявление в ГКНБ, отметив, что участие предприятия, к которому причастен Улан Примов, само по себе является правонарушением. Довел ли ГКНБ это дело до конца, или Примов замял его, неизвестно, но люди с сомнительным прошлым сейчас учат народ тому, как надо уважать закон. Ума у них нет, чтобы толково выступить, но тут работает принцип: «Пускай говорит сын богача Байгара». Кто только не становился членом этой партии ради того, чтобы зацепиться за какую-то государственную должность и скрыть свои дурные дела.

Некоторые делали одолжение, говоря о том, что во время апрельских событий получили «шесть пуль в голову», что вывели на площадь 6 человек, за что получили должность депутата или министра. Кто скажет, что это ложь? Разве у них был соответствующий уровень образования, потенциал? Нет!

Стало известно, что назначено очередное заседание Совета безопасности под председательством Сооронбая Жээнбекова, где будет рассмотрен вопрос коррупции. Предварительно Сооронбай Жээнбеков встретился с секретарем Совета безопасности, заявил о необходимости пересмотреть систему борьбы с коррупцией, выработать новые механизмы против коррупции. Что это даст? Будет ли президент, которому оказывает доверие народ, вести борьбу с коррупцией по-новому, очищать партию власти от тех, кто порочит имя ушедшего президента? Или по привычке набросится на оппозицию? Время покажет. Главное, чтобы партия СДПК избавилась от ярлыка партии подозреваемых в преступлении…

«Каганат»

Источник: газета «Майдан.kg» №57 от 13.12.2017 / стр. 5

http://www.gezitter.org/politic/66078/