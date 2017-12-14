Алмазбек Атамбаев не уйдет из политического авангарда…

Эксперты отмечают, что Атамбаеву будет выгодно сейчас провести парламентские выборы. Если отложить это дело на 2-3 года, то влияние АША на официальную власть будет не таким, как сейчас.

На итоговой пресс-конференции в 2015 году А. Атамбаев говорил: «Я в будущем не вижу себя на посту главы правительства или спикера. Я не буду мешать будущему президенту, чтобы он спокойно работал. До этого я мечтал быть писателем, а потом бизнесменом… А теперь я просто хочу отдохнуть, выспаться. В последнее время не высыпаюсь».

В этом году, подводя итоги своего президентства, Атамбаев заявил: «Чем ближе день сложения полномочий, тем легче себя ощущаю. Пришлось много работать. Ложился спать в 12 часов ночи и вставать в 5 утра. Врачи говорят, что здоровье у меня хорошее, но есть признаки хронической усталости. Теперь у меня есть возможность отоспаться».

Наверное Атамбаев займется усилением СДПК, как он говорил ранее. «Поверьте, я не собираюсь идти на какую-либо должность. Думаю, новоизбранный президент и премьер-министр могут нуждаться в моей помощи и в моих связях. У меня налажены личные отношения с президентами передовых стран. С некоторыми сложились братские отношения. Я буду готовить СДПК к следующим выборам. Сам не пойду на выборы. Но буду первым номером. Хочу сам составить список. СДПК должен показать, каким должен быть парламент», - говорил Алмазбек Атамбаев. По некоторым данным, курултай СДПК пройдет в середине декабря.

Тем не менее сейчас общественность все чаще вспоминает слова Текебаева. Находящийся за решеткой главный «ата-мекеновец» говорил, что Атамбаев хочет отлеживаться на даче и править Кыргызстаном, как Качиньский в Польше. Поэтому некоторые расценивают последние шаги Атамбаева как желание удержать власть в руках. В первую очередь это дало повод раскритиковать нового президента Сооронбая Жээнбекова, выставить его человеком, который находится под влиянием экс-президента. А такие подозрения подкрепились после того, как Фарид Ниязов был назначен на должность руководителя аппарата президента. Тем не менее есть и те, кто с надеждой говорит: «Это временное явление, придет время и Соке это надоест, и он скажет нет другу».

Так как Атамбаев берет в свои руки укрепление СДПК, по всей видимости, вопрос о досрочном роспуске парламента уже решен. От экс-президента мы уже слышали критику в адрес парламента: «В парламенте сидят недальновидные люди. Кричат, не зная, о чем идет речь. Кроме того, из-за сидящих там трех мукомолов бюджет потерял миллиард сомов, в виде гранта». Эксперты считают, что Атамбаев, пока он имеет влияние, хочет при содействии президента Жээнбекова и премьер-министра Исакова распустить парламент и добыть большинство голосов для своей партии на выборах. Если СДПК наберет больше 50% голосов, то не будет необходимости в формировании коалиции и сближении с другими партиями. В таких обстоятельствах Атамбаеву не нужно будет становиться спикером или премьером, он действительно может править из дачи. Парламент будет в его руках, спикером станет верный ему человек, а премьер и без того кружится вслед за взором АША.

Эксперты отмечают, что Атамбаеву будет выгодно сейчас провести парламентские выборы. Если отложить это дело на 2-3 года, то влияние АША на официальную власть будет не таким, как сейчас. Потому что Жээнбеков прочувствует мощь президентской власти и начнет вести самостоятельную политику. Стало очевидно, что Атамбаев приложит усилия, чтобы не растерять свое влияние в политике. Может здесь и стоит идти разгадку слов: «Я унесу с собой старых волков. Но я вернусь, а они не смогут».

Ранее в средствах массовой информации писали, что Атамбаев не освобождает для Соке президентскую дачу. Глава Управделами президента КР Турусбек Коеналиев вчера сообщил, что Алмазбек Атамбаев освободил президентский дом в резиденции «Ала-Арча» и переехал на другую дачу. Добавил, что дом, в котором жил и работал президент, был подвергнут капитальному ремонту. Здесь-то всплывает основной вопрос – что изменится от этой рокировки?

Источник: газета «Майдан.kg» №57 от 13.12.2017 / стр. 3

http://www.gezitter.org/politic/66074/