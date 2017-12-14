Кубанычбек Кулматов – в огне не горит и в воде не тонет

Народ правильно поймет, если премьер открыто признается, что на таможне нужен был свой человек, кошелек…
Нет логики в действиях Сапара Исакова, премьер-министра правительства птенчиков. Он всегда говорит о необходимости назначения на должности чистых людей, профессионалов. А с какой целью назначил главой Государственной таможенной службы Кубанычбека Кулматова?
Как известно, до этого Сапар Исаков отправил в отставку Райымбека Матраимова, известного как «Раыйым-миллион», по причине несоответствия занимаемой должности. Разве «балашка» премьер-министр не знает, что в последние годы таможенные отчисления растут, этому поспособствовали руководители, вроде Райымбека? Разве аналитики не могли проинформировать Сапара с тем, что показатели времен Кубанычбека Кулматова на таможне заметно выросли в последние годы, после его ухода? Логично ли упомянутое назначение с этой точки зрения?
Кроме того, кто посмеет назвать Кулматова профессионалом? Все мы видели, в каком состоянии оказался город, когда Кулматов управлял Бишкеком. В отличие от него Албек Ибраимов оказался способным, заставил городские службы работать, как часы. Кто после этого поверит в то, что Кулматов является хорошим кадром?
Возьмем Национальный банк. Кулматов сидел, сложа руки, пока рос курс доллара. На этой должности он отметился только тем, что выпустил новую банкноту, номиналом в 2000 сомов. Но и здесь он опростоволосился. Деньги выпустили ограниченным тиражом и их не будут принимать терминалы. Соответственно, эти деньги назвали деньгами для «свадебных конвертов», на другое они не годятся. Сейчас стыдно идти на свадьбу с 1000 сомами, не каждый может отдать 5000 сомов. А 2000 сомов – в самый раз. Чем думал Кулматов, выпуская купюру, которая пригодится только для свадеб?
Поэтому Сапару Исакову не следует говорить о профессионализме Кулматова. Народ правильно поймет, если он открыто признается, что на таможне нужен был свой человек, кошелек…
Источник: газета «Майдан.kg» №57 от 13.12.2017 / стр. 3
http://www.gezitter.org/politic/66072/
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