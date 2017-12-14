И кому нужен Аскар Акаев, который посадил родину в калошу?

Как бы подхалимы не защищали Акаева, не сравнивали его с Солнцем и Луной, имя этого человека напишут черными буквами в истории.

9 декабря в Берлине первый беглый президент Кыргызстана Аскар Акаев хотел провести встречу с соотечественниками в формате вопрос-ответ. Эта встреча была инициирована клубом «KyrgyzClub-Germany». Но еще до начала встречи некоторые наши соотечественники требовали от Акаева «уйти», «вернуть награбленное», поэтому Акаев, его жена Майрам и дочь Бермет были вынуждены уйти. В этот момент один джигит бросил яйцо в Акаева. Разгневанная этим Бермет Акаева набросилась на джигита, бросившего яйцо, несколько раз ударила сумкой по его голове. Этот инцидент в Берлине активно обсуждается общественностью. Огорчают слова некоторых людей, у которых молоко на губах не обсохло во времена правления Акаева. Разве они могли знать, что при первом президенте был произвол, коррупция, насилие? Если бы знали, то не писали бы свои комментарии.

Как бы подхалимы не защищали Акаева, не сравнивали его с Солнцем и Луной, имя этого человека напишут черными буквами в истории. Потому что характеризуемый ныне как великодушный и чрезмерно демократичный Аскар Акаев стрелял в свой народ, погибли шестеро молодцев в Аксы. К тому же мы потеряли Шералы Назаркулова, объявившего голодовку против несправедливой власти.

Напомним, почему поднялся народ Аксы – был взят под стражу депутат Бекназаров, который объявил, что Акаев отдал Китаю Узонгу-Кууш. Да, именно при Акаеве начала применяться практика преследования и задержания политиков. При мягком, интеллигентом, дипломатичном Акаеве подверглась преследованию газета «Республика», отсидели за решеткой Замира Сыдыкова и Тамара Слащева. Подверглись преследованию и другие газеты – «Вечерний Бишкек» и «Моя столица – новости», которые раскрывали коррупционную деятельность зятя президента – Адиля Тойгонбаева и сына Айдара Акаева. Стало модно подавать иски на миллионы. Разве можно забыть, что Акаев разрушил экономику Кыргызстана, посадил народ в калошу? Миллионы граждан в то время были вынуждены уехать за границу в поисках работы. Пока народ погряз в нищету, семья Акаева процветала. После мартовской революции специальная комиссия выявила перечень имущества Акаева. Если Акаев был отличным президентом, почему народ его прогнал? Если бы он был хорош, народ усадил бы его себе на голову. На заметку тем, кто сегодня сравнивает Акаева с Солнцем и Луной – никому не нужен ваш Акаев, который ничего хорошего не сделал для родины. Народ никогда не забудет зло, которое он натворил.

В социальных сетях все разделяют одно мнение, не ошибемся, если скажем, что такое мнение отражает настроение большей части населения: «Разве неправда, что семья Акаева грабила Кыргызстан? 100% правда! Разве неправда, что он способствовал процветанию коррупции? 100% правда! Разве неправда, что Айдар и казахский муж Бермет захватили все источники дохода государства? Правда! Разве неправда, что он продал Китаю Узонгу-Кууш? 100% правда! Разве неправда, что они сбежали, прихватив тонны золота «Кумтора»? 100% правда! Если перечислять преступления этих чревоугодников против кыргызов, можно сбиться со счета! Правильно поступили наши джигиты-патриоты! Пускай они не выходят к народу и не устраивают встречи! Пускай ведут себя скромнее и радуются, что живы».

Источник: газета «Майдан.kg» №57 от 13.12.2017 / стр. 3

http://www.gezitter.org/society/66065/