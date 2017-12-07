Феномен Камчыбека Ташиева

К.Ташиев: Если ты не можешь принести пользу народу, то есть ли смысл быть джигитом?

Издавна в народе говорили: «Если разбогатеет таджик – построит дом. Если разбогатеет кыргыз – женится». Нашим богачам очень понравилось то, как Чубак ажы заявил о том, что взял себе вторую жену. Потому что 90% известных богачей кыргызов живут со второй, третьей женой, не афишируя это. Соответственно, упомянутое нами выражение соблюдается полностью…

Тем не менее широкий слой населения раздраженно воспринимает новость о том, что богач взял себе вторую, третью или четвертую жену. Общественно-политический деятель Камчыбек Ташиев должен стать примером для тех молодцев, которые разбогатели за счет народа и зазнались. Это мы к тому, что лидер партии «Ата Журт» подает хороший пример, вкладывая в народ деньги, которые он зарабатывал в поте лица. Камчыбек Ташиев питается, одевается как простой человек и учит этому своих детей. Он говорит: «Путь во вселенную начинается с села. Каждый кыргызстанец обязан послужить своему селу, своему району». Полмесяца назад в селе Боз-Чычкан в сельской управе Барпы была отстроена дорога на два километра. На церемонию открытия он пришел со своими сыновьями и сказал: «Я специально привел сюда своего сына, рядом с ним стоит сельская молодежь. Это дело должно послужить им примером. И мой сын, и перспективные джигиты из села не должны забывать, что успех начинается в селе. Завтра, даст Бог, они могут занять большую должность или разбогатеть. Тогда не стоит забывать о селе, нужно проложить асфальт хотя бы на один метр, проявляя заботу о будущем поколении. Потому что наши сыновья и дочери каждый день идут по этой дороге. Они идут по грязи, чтобы добраться до школы. Если машины не могут проехать по дороге, отцы и матери вынуждены таскать груз на лошадях и ослах. Меня заинтересовала эта дорога, я взялся за это дело потому, что хотел позаботиться о будущем поколении, хоть немного улучшить жизнь этого села».

Скажите, вы разве видели, чтобы какой-то другой чиновник или богач отправлялся в родное село, проложил метровый асфальт или отстроил мост? Они ни на что не годны, разве что едут к землякам во время выборов и бьют себя в грудь, поговаривая: «Я здесь родился, вы должны меня поддержать!» Сейчас вспоминается только покойный Баяман Эркинбаев, который объединил далекие баткенские села, отстроил мост. Сейчас народ восхваляет Баямана, его не забывают, называют детей в его честь. Значит, известный кыргызский акын Аалы Токомбаев правильно говорил: «Если и уйдем мы из жизни, пускай народ вспоминает нас, по нашим трудам». Было бы хорошо, если бы это зарубили себе на носу наши долларовые мультимиллионеры!

«Меня не интересовало богатство, слава. Отец нас так воспитал. Если ты не можешь принести пользу народу, то есть ли смысл быть джигитом? Примерно такие слова он много говорил. Часто вспоминаю свое детство. Сельские дороги нельзя было назвать дорогами. Весной и зимой они превращались в грязь, по пути в школу наша одежда обесцвечивалась. Этого я не могу забыть. Часто бываю в селе. Для меня это лучший отдых. Хожу, разглядываю. Даже сейчас по моим подсчетам остаются 15 мелких улиц на территории айыл окмоту. Постараюсь все закончить, пока есть возможность», - сказал Камчыбек Кыдыршаевич.

Общественно-политический деятель подтвердил эти слова открытием очередной дороги. На прошлой неделе состоялось очередное торжество по случаю открытия дороги в селе Тоолос за счет личных средств К. Ташиева. Тем самым были отстроены почти все дороги в сельской управе. Сейчас времена такие, что государство не может сбросить на дорогу 1 килограмм щебени, а К. Ташиев в общей сложности потратил около 30 млн сомов на дороги в сельской управе Барпы. Об этом сообщил глава сельской управы Абсатар Сыргабаев.

Жительница Тоолоса Анаркан Жээнбаева заявила: «Мы испытывали трудности из-за дорог. Ноги застревали в грязи, машина не могла проехать, в общем, было нелегко. Он сын народа. Пускай Бог наделит Камчы долголетием!» - сказала она. А аксакал Абабакир Кадыров сказал: «Камчыбек родился на счастье народа, молодежи. Эта доброта не будет забыта».

В Барпы сейчас асфальтируются дороги, был отстроен спортзал и футбольная площадка. Всему этому способствовал Камчыбек Ташиев. Некоторые люди не удосужились поставить один кирпичик в своем селе и обвиняют Ташиева в том, что он все это делает только для своего села. Я обязан сказать свое слово, как человек, хорошо знающий Камчыбека Ташиева – собиралось много страниц, когда мы перечисляли добро, которое он сделал для народа, будучи лидером фракции «Ата Журт». Ни один депутат или лидер фракции не делал так много добрых дел. География обширная – Ош, Баткен, Чуй, Иссык-Куль, Нарын, Талас. Если Аллах откроет ему дорогу, то он будет готов создать такие же условия во всех регионах. Доказательство тому – неделю назад он отстроил в Таш-Кумыре спортзал и передал в эксплуатацию.

«Для меня нет отдельного юга и севера, Кыргызстан един! Продолжу свое дело для счастья народа!» - говорит Камчыбек Ташиев. Таков феномен К. К. Ташиева! Есть ли в Кыргызстане другие достойные молодцы, готовые превратить эти лозунги Камчыке в принцип? Вот в чем вопрос…

Нургазы Анаркулов

Источник: газета «Майдан.kg» №56 от 06.12.2017 / стр. 4

http://www.gezitter.org/society/65847/