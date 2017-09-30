Нас не запугать административным ресурсом

Выборный процесс в самом разгаре, кандидаты в президенты усиливают агитацию, пытаются найти новые подходы к избирателям.





В ход идет все, что не запрещено законом, и даже то, что не разрешено. Путь к сердцу избирателя всегда тернист, достучаться до его разума тяжело, порой даже невозможно. Такова природа любых выборов. Чтобы как–то вызвать хоть какой–то интерес, некоторые кандидаты в президенты пытаются играть на эмоциях, на старых посылах о вездесущем админресурсе. Они пытаются вернуть избирателей к старым временам, пробудить страхи, когда выборы были просто бутафорией.



А некоторые даже доходят до призывов выходить на митинги в защиту своих голосов, против админресурса. Конечно, это можно оценивать и как призыв выходить за кандидата на митинги, если вдруг он проиграет. И неважно, как проиграет, главное, насаждается мысль, что, если кто–то потерпит поражение, значит, выборы были нечестными. Хорошая, отработанная, апробированная технология — заранее, превентивно списать свою неудачу на злой умысел власти. И все со ссылкой на пресловутый админресурс.



Президент Атамбаев уже несколько раз жестко потребовал пресекать любые попытки применения админресурса. Но при этом он не забыл и о подкупах, то есть применении финансового ресурса. Насколько эффективны эти ресурсы, административные и финансовые? Чему больше подвержен человек — эфемерному страху перед каким–то чинушей или соблазну получить за свой голос живые деньги?



Для этого нужно вернуться к историческим фактам. Парламентские выборы после апреля 2010 года, если исходить из логики Бабанова и некоторых кандидатов, должны были с разгромным счетом выиграть партии членов временного правительства. Но произошло все иначе. В парламент смогли попасть только партии СДПК Атамбаева и “Ата Мекен” Текебаева, и то последняя еле уцепилась за заветные мандаты, получив минимальное число депутатских мест. И это случилось, если опять же исходить из логики нынешних оппозиционных кандидатов, когда власть в стране была в руках временщиков. На выборах тогда большое количество голосов получили “Ата Журт” и “Республика” Бабанова, в последнюю вошли очень богатые люди страны. Как бы ни отнекивались, по числу богачей партия Бабанова была впереди.



И тут возникает вопрос: а где был админресурс, хотя везде на местах власть находилась в руках выдвиженцев членов временного правительства, в том числе и Атамбаева с Текебаевым, и как смогли победить партии, которые Текебаев позже назовет контрреволюционными, реваншистскими? Какова была эффективность административного и финансового ресурса? Последний ресурс оказался эффективнее. Конечно, свою роль сыграли и коррупционные скандалы, в которых оказались замешаны некоторые члены временного правительства — не устояли они от соблазна и бросились рейдерить, распиливать деньги из банковских ячеек, всплыли факты мародерства и разразились первые скандалы вокруг “Мегакома”. Народ все видел, хотя почему–то простых людей политики, грубо говоря, считают идиотами.



Дальше. Выборы в парламент 2015 года. К этому времени власть достаточно укрепилась, была восстановлена работа всей вертикали исполнительной власти. Атамбаев был в зените популярности. Но снова не сработал админресурс, что было достаточно странно.



Казалось бы, админресурс должен обеспечить явное преимущество СДПК — как–никак партия Атамбаева, но почему–то так называемая правящая партия не впечатлила своим успехом, не показала результаты, которых достигали партии “Алга, Кыргызстан!” Акаева и “Ак Жол” Бакиева, они–то получали более 80 процентов мандатов ЖК, СДПК же получила 38 мест в парламенте из 120. Во времена Акаева или Бакиева такое было трудно даже представить. И снова вопрос, сработал ли админресурс, которым пытаются пугать людей Бабанов и некоторые кандидаты в президенты? Ответ лежит на поверхности: нет, не сработал. А вот финансовый сработал, так как вновь победили партии, которые принято считать клубами по интересам богатых людей. Партия олигарха Бабанова заняла по итогам выборов второе место.



Выборы, которые прошли после апреля 2010 года, показывают, что так называемый админресурс не работает или же если имеет какое–то влияние, то оно сведено к минимуму. Попытки давить на избирателя со стороны чиновников встречают жесткое и стойкое сопротивление. Да и чиновники, которые стали свидетелями двух революций, прекрасно понимают, насколько эфемерны должность и полномочия, поэтому и не проявляют особой ретивости. Да и те, кто сидит повыше, осведомлены о кардинально изменившейся ситуации. Так чем же пугают избирателя Бабанов и другие кандидаты в президенты? Получается, что они пытаются оживить призраки прошлого, проще говоря, держат людей за идиотов. Но не в том смысле, который применяется в обыденности, а в самом прямом, если исходить из древнегреческого языка. “Идиот” в Древней Греции — гражданин полиса, живущий в отрыве от общественной жизни, не участвующий в общем собрании граждан полиса и иных формах государственного и общественного демократического управления. За него принимают решения, за него определяют его будущее. Позже это слово стало применяться к людям, которыми можно манипулировать, — их и начали называть полезными идиотами.



Такое отношение к простым людям, избирателям выражается в попытках некоторых кандидатов использовать влияние извне. Яркий пример — нашумевшая встреча Бабанова с президентом Назарбаевым. Как бы ни пытались цели этой встречи завуалировать разными объяснениями, проще говоря, отмазками, но это был пиар–ход, который должен был продемонстрировать преимущество Бабанова: мол, его поддерживает Назарбаев, президент соседней страны. Но если честно — это отношение Бабанова к своему народу, к своей стране. Причем этот кандидат считает народ идиотом, который не способен сам решать свою судьбу и живет с оглядкой на какого–то дядю “из–за бугра”.



Бабанов сам не понял, насколько унизил свой народ. Впрочем, это может быть и уровень самого кандидата, который привык жить с оглядкой, использовать чужое влияние для достижения своих корыстных целей. Только от этого не легче: как будет управлять страной человек, который не может опираться на свой народ, верить ему, и не самостоятельный?



Таким образом, все громкие слова об админресурсе — просто слова, но за ними стоит попытка манипулировать общественным мнением, погрузив людей в прошлое, и подспудно оправдание использования финансового ресурса во время выборов (а денег у Бабанова, к примеру, достаточно). Плюс, может, Назарбаев со своими олигархами подкинет.



Если верить словам Назарбаева о том, что экономика Алматы в пять раз превышает ВВП нашей страны, то ему ничего не стоит купить весь Кыргызстан. К сожалению, президент Казахстана даже не понял, насколько его заявление было некорректным, как это прозвучало для простых казахов, большинство которых в последние годы с раздражением встречают слова Елбасы об экономических успехах. Страна, которая по запасам нефти и других минеральных ресурсов входит в ряд крупных мировых экспортеров, недалеко ушла по уровню благосостояния своих граждан от Кыргызстана, других стран СНГ. При этом дети Назарбаева, его приближенные числятся в списках миллиардеров известного журнала “Форбс”. И слова Назарбаева о ВВП Алматы и отставании Кыргызстана были упреком себе, они не особо задели кыргызстанцев, которые в отличие от казахов очень быстро свергают тех, кто пытается за счет бедности своего народа попасть в списки “Форбса”.



Как можно оценить встречу Бабанова с Назарбаевым после слов последнего о ВВП Алматы? А очень просто: Бабанов, может, не понял, но он уже воспринимается чуть ли не вассалом всесильного Назарбаева, который, пока прочно восседает на троне, венчает собой власть олигархов.

Кира Саввина

Источник - "Вечерний Бишкек"