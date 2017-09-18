Атамбаеву подарили 100 миллиардов

"Газпром" потратит на отопление киргизов в десять раз больше, чем на обогрев россиян

На свой день рождения действующий президент Киргизии Алмазбек Атамбаев получил от России щедрый подарок: 100 млрд руб. в качестве инвестиций «Газпрома» в газовое хозяйство Киргизии. За счет этих средств уровень газификации в стране увеличится до 60%, обещает Владимир Путин. Для сравнения: на газификацию России «Газпром» расходует только около 25 млрд руб. в год.

Россия намерена финансировать газовые проекты в Киргизии. Об этом, в частности, сообщил президент РФ Владимир Путин. «У «Газпрома» большие планы по развитию энергетики», – сообщил Путин в интервью, которое было записано после переговоров с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым в конце прошлой недели в Сочи. В частности, эти планы касаются газификации Киргизии. «Я думаю, что мы в ближайшие годы, если будет осуществляться то, о чем мы договорились с президентом Киргизии, можем довести газификацию Киргизии до процентов 60», – уточнил российский лидер, отметив, что в общей сложности «Газпром» намерен вложить в ближайшие годы на эти цели до 100 млрд руб.

Отметим, подобные планы российский президент озвучивал и в феврале после очередной встречи с лидером Киргизии. «Российская компания «Газпром» ведет масштабную работу по реализации генерального плана газоснабжения и газификации Киргизии до 2030 года. Совокупный объем инвестиций в республиканскую газотранспортную распределительную сеть составит 100 млрд руб. В результате уровень газификации Киргизии (возрастет) с нынешних 22% и будет составлять 60%», – подчеркивал Путин. Сам же глава «Газпрома» Алексей Миллер в ходе встречи в конце августа с Алмазбеком Атамбаевым рассказывал, что компания помимо газификации намерена развивать рынок газомоторного топлива в Киргизии, а также заниматься реконструкцией газотранспортных и газораспределительных мощностей.

Получается, что отечественный холдинг готов ежегодно инвестировать около 7,7 млрд руб. в газовое хозяйство Киргизии. Если учесть, что в стране сегодня проживает около 6 млн, подобные планы выглядят довольно амбициозно. Для сравнения: на 146-миллионную РФ «Газпром» тратит в разы меньше. «В этом году мы газификацию ведем в 68 регионах страны, выделено 25 млрд 700 млн рублей. При этом ведется строительство 3700 км газопровода в рамках программы газификации. В этом году будет введено 1700 км в 31-м регионе, будет построено 160 газовых котельных и будет газифицировано 75 800 квартир и домовладений, газ придет в более чем 200 населенных пунктов», – перечислял глава «Газпрома», посетовав, что «с каждым годом объем инвестиций дает все меньший прирост, так как газификация все больше ведется в удаленных населенных пунктах». Отметим, сумма вложений холдинга на развитие внутренних сетей почти не менялась как минимум с 2015 года.

В среднем же, уточнял Миллер, уровень газификации в РФ на начало 2017 года составил 67,2%. При этом в городах и поселках городского типа – 70,9%, а на селе – 57,1%. Заметим, в начале прошлого года средний уровень газификации РФ составлял 66,2%, на селе – 56%.

Впрочем, по мысли правительственных чиновников, Россия никогда и не будет газифицирована на все 100% из-за «экономической нецелесообразности» (см. «НГ» от 02.05.17). Получается, что государству куда выгоднее вкладываться в строительство распределительных сетей в соседних странах.

И газовые проекты не единственные вложения РФ в киргизскую экономику. Так, для адаптации экономики Киргизии во время присоединения к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) Россия выделила 200 млн долл., и еще 500 млн было вложено в специально созданный российско-киргизский фонд, заявил на прошлой неделе президент Владимир Путин. Кроме этого, Москва ежегодно тратит около 30 млн долл. на поддержку государственного бюджета Киргизии. Таким образом, начиная с 2012-го общая сумма такой помощи достигла 255 млн долл. А в мае текущего года между странами было достигнуто соглашение о списании Киргизии госдолга перед РФ в размере 240 млн долл. В целом же за последние 11 лет Россия списала Киргизии свыше 700 млн долл внешнего долга, передает Интерфакс.

Подобная масштабная поддержка Москвы и Бишкека выглядят тем более удивительно на фоне предстоящих в Киргизии президентских выборов, в которых действующий лидер Алмазбек Атамбаев участвовать не сможет.

Возможно, такую поддержку Бишкека можно связать с попыткой Москвы как-то усилить экономические связи двух стран. В частности, следует из обзора экспертов Аналитического центра при правительстве, в 2016 году доля ЕАЭС во внешней торговле Киргизии резко упала. «Торговый оборот Киргизии со странами ЕАЭС в 2016 году составил 1,77 млрд долл., что почти вдвое меньше уровня 2014 года (3,28 млрд долл.). При этом совокупный оборот торговли Киргизии с остальными странами мира снизился за два года лишь на 19%. В результате в 2016 году доля ЕАЭС во внешней торговле Киргизии снизилась до минимума за последние 15 лет: в экспорте – до 21%, а в импорте – до 38%», – рассказывают экономисты. И не в последнюю очередь снижение товарооборота было обусловлено резким падением импорта из России. Снижение киргизского импорта из России на 60% за 2014–2016 годы обусловлено снижением стоимости нефтепродуктов – 0,27 млрд долл. в 2016 году после максимума 1,13 млрд долл. в 2013 году. «При этом в 2015 году их стоимость снизилась на 42% из-за падения мировых цен, а в 2016 году вдвое упал физический объем поставок (с 1,38 млн т в 2015 году до 0,68 млн т в 2016 году)», – объясняют в Аналитическом центре.

В итоге, если еще в 2014 году импорт товаров из РФ занимал первое место в структуре внешней торговли Киргизии и составлял треть от нее, то к 2016-му Россия уступила первое место КНР. Так, по итогам прошлого года доля импорта из Поднебесной достигла 38% в структуре внешней торговли, тогда как из РФ теперь поставляется лишь каждый пятый товар.

В то же время, очевидно, что киргизский рынок потенциально мог бы быть интересен России. Ведь в отличие от РФ экономика Киргизии растет на 3% в год, а численность населения только за последние 10 лет увеличилась на 1 млн, составив 6,2 млн. Об этом же говорит и структура торговли. «К примеру, если в России Киргизия покупает в основном нефть, газ и нефтепродукты, то из Китая импортирует в основном продукцию легкой промышленности. С учетом того, что товарооборот между Китаем и Киргизией вырос всего за год почти вдвое, это значит, что потребление в Киргизии сейчас идет в гору, то есть рынок и экономика становятся все более привлекательными», – обращает внимание аналитик компании «Алор» Алексей Антонов.

Газовые инвестиции в Киргизию, по мнению опрошенных экспертов, также нельзя считать подарком. «В отношениях между государствами порой очень сложно отделить геополитику от экономики», – замечает замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Назвать в чистом виде проект геополитическим будет некорректно, продолжает профессор Российского экономического университета им. Плеханова Сергей Орлов.

«Если у компании имеются финансовые ресурсы и есть политическое решение на этот счет, то продвигать подобный проект имеет смысл и как геополитический, и как экономический», – делает вывод он. Кроме того, инвестиции в газовое хозяйство Киргизии необходимо рассматривать также в качестве экспансии «Газпрома» на Восток, говорит замначальника отдела компании «Солид» Азрет Гулиев.

При этом эксперты «НГ» обращают внимание на все большее вовлечение Киргизии в сферу интересов Китая. «Главное здесь – транспортный терминал (хаб), строящийся в Киргизии, и крупная развязка на траектории Шелкового пути», – рассказывает Сергей Орлов. Однако не совсем уместно говорить о разделе сфер влияния в регионе между Россией и Китаем, продолжает Гулиев. «Китай довольно активно действует в регионе экономическими методами, но в силу отсутствия серьезной внешнеполитической активности китайцы пока не хотят или не умеют конвертировать свои экономические инвестиции в политические. Это пока на руку РФ, но тем не менее усиления Китая нужно опасаться в будущем», – резюмирует Жарихин.

Ольга Соловьева

Источник - "Независимая газета"