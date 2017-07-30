"Независимая газета": Атамбаев оставляет киргизам тяжелое наследство

Москве не нужны киргизские земли, а Бишкеку не нужна российская база

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев встретился в резиденции «Ала-Арча» на Иссык-Куле с представителями 70 СМИ. В неформальной обстановке глава государства поведал, за что его не любят в Москве и Вашингтоне, и рассказал о причинах сокращения срока пребывания в Киргизии российской авиабазы Кант с 74 до 15 лет, а также денонсирования соглашения с Россией по строительству Верхненарынского каскада ГЭС.

На встречу с журналистами Алмазбек Атамбаев прибыл без галстука, подчеркивая неформальный характер мероприятия. Он отметил, что это его последняя летняя пресс-конференция в качестве президента, и напомнил, что 1 декабря 2017 года в стране будет избран новый глава государства, сообщило Радио «Азаттык» (киргизская служба Радио «Свобода»). По ходу разговора Атамбаев подвел итоги своей деятельности на посту президента и поделился планами на будущее.

Особый интерес аудитории вызывал вопрос, почему не была выполнена Стратегия развития Киргизии на 2013–2017 годы. Ответ президента удивил парадоксальностью: «Все очень просто, это так и заложено было. Как у спортсменов – чем выше планка, тем больше спортсмен тянется к ней». Атамбаев тут же сообщил, что команда экспертов уже работает над новой стратегией развития страны. Интересно, она тоже будет невыполнимой?

Киргизский президент рассказал, почему с США он денонсировал соглашение по военной базе, а с Россией изменил в договоре срок аренды авиабазы Кант до 15 лет. «Мы не позволим считать нас людьми второго сорта. У меня абсолютно нет теплых чувств к той политике, которую вел Госдеп США, особенно в области демократии в Кыргызстане.

Хотя кричали про демократию, – сказал Атамбаев. – Не буду скрывать, что некоторые страны предупреждали нас, что готовы в случае необходимости нанести ракетный удар по расположенной на нашей территории авиабазе США… Интересно, откуда именно поступали такие угрозы? Увы, это так и осталось тайной. Так продолжалось до 2014 года, до тех, пор пока база не была выведена из республики. До этого момента наши люди подвергались серьезной опасности», – пояснил Атамбаев.

Сокращение же срока пребывания российских военных в Киргизии до 15 лет, по словам уходящего президента, связано с тем, что «Бишкек в военном плане должен опираться на собственные силы», а «Россия останется стратегическим партнером». «Но российские генералы меня за это невзлюбили», – признался Атамбаев, заверив при этом собравшихся в том, что «Россия не заинтересована в землях Киргизии». Значит, кто-то другой заинтересован? Еще одно загадочное заявление.

Напомним, что на территории Киргизии базируется объединенная российская военная база РФ. Согласно двусторонним киргизско-российским договоренностям, здесь находятся четыре военных объекта РФ. Это авиационная база Коллективных сил быстрого реагирования ОДКБ в городе Кант, испытательная военно-морская база в городе Каракол, узел связи в поселке Чалдовар и автономный сейсмический пункт в городе Майлуу-Суу. В 2009 году срок действия соглашения был продлен на 49 лет с возможностью его автоматического продления на 25-летние периоды. Однако в 2012 году киргизская сторона сократила срок пребывания российских военных до 15 лет.

Другая причина, по которой Атамбаева могут «не любить» в России, – разрыв договора по строительству Верхне-Нарынского каскада ГЭС и заключение аналогичного соглашения с чешской компанией Liglass Tradin. Цена вопроса – 37 млн долл. «Если чешская компания не погасит за Кыргызстан долг в 37 млн долл. перед «РусГидро», то найдем новых инвесторов», – заявил Атамбаев. Глава государства уверен, что строительство ГЭС будет «нормально закончено», как и «все проекты» под его началом: «На самом деле соглашение составлено очень хорошо и удачно для Кыргызстана». Но, как нередко в последнее время, киргизского лидера потянуло на крепкие выражения: «Нужно отдать эти 37 млн долл., чтобы заткнуть гавканье «РусГидро»!»

«Атамбаев никогда не был пророссийским политиком, как бы ни хотелось кому-либо в Москве видеть его таковым. Вся внешнеполитическая ориентация Атамбаева зависела исключительно от ожиданий финансовых преференций. Вывод американской военной базы и вступление Киргизии в ЕАЭС – два ярких примера того, как несбывшиеся ожидания президента Киргизии завели в тупик отношения с Москвой. Все публичные антироссийские экспромты Атамбаева – это бессильная злобная реакция на то, что реальность оказалась скромнее, чем требовали его личные интересы. Скандальные высказывания он допускал не только в адрес России, но и руководства Узбекистана, Казахстана. Подобное сомнительное политическое поведение осложнило отношения с двумя крупнейшими соседними странами. Не стоит забывать и о том, что при Атамбаеве обострились пограничные конфликты с Таджикистаном. Спокойные отношения у Бишкека, кажется, только с Китаем, да и то, похоже, потому, что для Китая Киргизия – не та величина, из-за которой стоит ломать копья, можно просто подождать. Атамбаев не политик, не был им никогда и уже не станет, у него отсутствуют не только элементарное представление о политической культуре, но и простейшая грамотность в той сфере, куда он попал почти случайно», – сказал «НГ» эксперт по Центральной Азии и Среднему Востоку Александр Князев.

По словам эксперта, заигрывания Атамбаева с религиозными радикалами ставят Киргизию на грань если не превращения в местный халифат, то серьезного конфликта с религиозно-экстремистскими структурами, куда будут втягивать и союзников, включая Россию, и просто стран-соседей. «Говорить о каких-то стратегиях и перспективах внутреннего развития в социально-экономической сфере вообще сложно, поскольку в республике по-прежнему отсутствуют необходимые инвестиционные возможности. Эффект от вступления в ЕАЭС оказался незначительным, и произошло это по вине киргизского руководства. В самой республике виноватым за это «назначен» экс-премьер Темир Сариев, хотя год спустя уже при новом премьере все основные экономические показатели еще стремительнее покатились вниз, актуализируя вопрос об ответственности президента за бесцельное правление шести лет», – считает Князев.

Он отметил, что нынешний премьер – связанный семейно-клановыми отношениями с сомнительными фондами арабских монархий – Сооронбай Жээнбеков определен Атамбаевым в качестве преемника, главного кандидата на предстоящих осенью президентских выборах. Однако, судя по всему, эта кандидатура по понятным причинам одобрения в Москве не получила, и российское руководство в отношении Киргизии заняло пока скорее наблюдательно-выжидательную позицию. «Атамбаев, похоже, не уверен в своем завтрашнем дне, а злые языки поговаривают, что он готовит себе место проживания в Китае. Естественно, такой уверенности нет и в обществе. Киргизское общество в высокой степени фрагментировано по разным критериям, в силу чего оно и высокоманипулятивно, хотя и требует для эффективного управления профессионально качественных политтехнологий, которые в Бишкеке никогда никем не были востребованы. Учитывая временной фактор, даже с учетом неизбежного второго тура президентских выборов и не исключая назначения новых, повторных выборов, сохранить стабильность в республике с наследием Атамбаева и его окружения будет очень непросто», – подчеркнул Князев.

Виктория Панфилова,

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"