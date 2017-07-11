«Вы там держитесь». Три истории о будущем премьере Кыргызстана

Думаю, жителей Кыргызстана уже, фактически, можно поздравить с будущим новым президентом страны.

Пост «ноль первого» получит, как и предполагалось, Сооронбай Жээнбеков. Действующий президент Алмазбек Атамбаев уже сделал выбор за всех кыргызстанцев и определил, кто и на какой срок займет руководящие кресла в высших эшелонах власти. Не открою большого секрета, если скажу, что уже определена и кандидатура будущего главы правительства - кабинет министров возглавит нынешний руководитель аппарата президента Сапар Исаков.



Сам Атамбаев сдаст пост номинально, но фактически рычаги своего влияния никому передавать не собирается и намерен продолжить управлять государством. На это указывает обещание Атамбаева, что правительство не будет меняться, по крайней мере, три года.



Что ждет Кыргызстан, если президентом станет Сооронбай Жээнбеков? «Фергана» уже давала ответ на о это вопрос. А теперь хотелось бы подробнее остановиться на кандидатуре будущего премьер-министра - Сапара Исакова.



Карьере 40-летнего чиновника можно только позавидовать. Успешно пережив правление президента Бакиева в чиновничьем аппарате, Сапар Джумакадырович сделал стремительную карьеру в команде Атамбаева. Напомним, что именно его Алмазбек Шаршенович, представляя канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, назвал своей правой рукой.



Атамбаев не случайно сделал ставку на Исакова. Во-первых, тем самым соблюдается пресловутый региональный баланс. Для не знакомых с политической кухней Кыргызстана объясню: учитывая природное деление страны на север и юг, власти постарались привнести это деление и в политику - руководящие посты занимали выходцы из обоих регионов. Если президент - северянин, то премьером становился южанин, и наоборот. И хотя Атамбаев заявляет о единстве народа, на практике подобное разделение на Север и Юг не исчезло. Поэтому предполагается, что южанин Жээнбеков будет президентом, а северянин Исаков — премьер-министром.



Раз мы начали наш разговор о непотопляемом Сапаре Исакове, давайте посмотрим на то, чем известен будущий глава правительства и какой у него склад характера.



История первая: мстительность — наше всё



Благосклонность президента Сапар Исаков получил после первых Всемирных игр кочевников, которые прошли осенью 2014 года. Тогда он занимал должность заведующего отделом внешней политики аппарата президента.



Игры худо-бедно прошли. В масштабах Кыргызстана мероприятие было грандиозным. Отдельные чиновники даже договорились до того, что игры кочевников станут альтернативой Олимпиаде.



Идея проведения подобных соревнований появилась в 2012 году на саммите тюркоязычных стран в Турции. Главы Кыргызстана, Казахстана, Турции и Азербайджана подписали декларацию, согласно которой каждая из этих стран будет проводить эти игры у себя по очереди. Как показала действительность, договор остался лишь на бумаге - первые и вторые игры прошли в Кыргызстане. Посмотрим, где пройдут следующие.



Однако вернемся к нашему герою. На организацию и проведение первых игр было выделено 102 млн сомов (в то время около $2 млн). Из них 52 млн сома предназначались для реконструкции ипподрома в Иссык-Кульской области. Деньги были распределены на бумаге, а про дело чиновники забыли. Спохватились, когда до начала игр оставалось всего пара месяцев. Учитывая сжатые сроки, практически все строительные фирмы отказывались от работы. Согласился лишь руководитель компании «Темир Канат» Эркинбек Мергенбаев.



В одном из своих интервью Мергенбаев рассказывал мне, что Исаков, который был ответственным за эти игры, «обхаживал» его, уговаривая быстрее отремонтировать ипподром.



— Я объяснял ему, что для проведения подобных работ требуется соблюсти определенные требования, для решения которых ушло бы минимум полгода, а столько времени у государства не было. Требовалось без всяких расчетов за два месяца возвести полноценный ипподром, который не стыдно было бы продемонстрировать на международном уровне, - вспоминал Мергенбаев.



Он сдержал свое слово - ипподром был выстроен в срок. Президент открыл игры, Сапар Исаков выглядел молодцом. А вот Мергенбаев, как говорится, попал: чтобы успеть в срок, он вложил свои средства, которые государство ему так и не возместило.



— В полном объеме сумма не выделялась, - рассказывал Мергенбаев. — Сначала выделили 52 миллиона сомов, позже еще 20 миллионов. Итоговая сумма, затраченная на реконструкцию, составила более 87 миллионов. Правительство осталось мне должно 14 миллионов сомов.



Но вместо того, чтобы возместить убытки, на Мергенбаева завели уголовное дело - якобы за завышение объемов работы.



- Сапар Исаков меня обманул, он говорил, что проблем у нас не будет. Якобы сам президент в этом заинтересован, и с этим надо обязательно справиться, а после со мной рассчитаются, - сетовал Мергенбаев.



В одном из данных мне интервью Мергенбаев в сердцах заявил, что «Сапар Исаков — бессовестный и безнравственный человек». После этого Мергенбаева посадили в СИЗО, где держали до тех пор, пока он не принес Исакову публичные извинения.



Сам Исаков начисто отрицал все обвинения, которые выдвигал против него Мергенбаев.



История вторая: «Одни убытки»



Зарплата кыргызстанского чиновника, как известно, не очень большая. Но если должность «жирная», то расходы клерка несоизмеримы с его доходами. К примеру, согласно декларации о доходах в 2015 году, Сапар Исаков заработал 854 тысячи сомов (около $16 тысяч), а потратил почти 4 млн сомов (около $73 тысяч). На что - не известно. Согласно декларации, в собственности у него появилась квартира в элитном доме площадью 127 квадратных метров.



А ведь еще какие-то три-четыре года назад Сапар Исаков, можно сказать, бомжевал. По крайней мере в декларациях за 2011 и 2013 годы за ним никакого недвижимого имущества не числилось.



Молодой и скандально известный общественный деятель Адиль Турдукулов, оппонирующий Атамбаеву, в интервью «Фергане» рассказал, что он обращался в Генпрокуратуру с требованием привлечь Исакова к уголовной ответственности по факту незаконного обогащения.



— Исаков так и не объяснил, как он в 2015 году потратил 3,9 миллиона сомов, если заработал всего 853 тысячи? - задается вопросом активист. - Также неясно, как и на какие средства государственный служащий смог приобрести элитное жилье площадью 127 квадратных метров. Я работал с Исаковым в 2007-2008 годах в МИДе, и знаю, что у него есть частный бизнес, который он в декларациях не указывает.



Главный надзорный орган дал лаконичный ответ: «Факт незаконного обогащения Сапара Исакова не установлен». Другого ответа от него и не ожидали.



Вспоминается старый еврейский анекдот. В аэропорту таможенник спрашивает у Рабиновича: «Откуда прибыли?» - «Какие прибыли, что вы? Одни убытки...»



История третья: особо важный «инсайдер»



Находясь в атамбаевской команде, Сапар Исаков позиционирует себя как ярко пророссийского деятеля. Но история помнит времена, когда он отстаивал американские интересы и ратовал за сохранение американской авиабазы на территории Кыргызстана. (Напомним, что американский центр транзитный перевозок был выведен из аэропорта «Манас» в 2014 году).



Имя Исакова было хорошо известно американцам еще в период правления президента Курманбека Бакиева. В частности, небезызвестный Wikileaks слил доклады посла США в Киргизии в 2009 году Татианы Гфеллер. Она докладывала Госдепартаменту, что «киргизский инсайдер видит меркантильные интересы, доминирующие в принятии политических решений». Инсайдером был именно Сапар Джумакадырович, который в то время возглавлял отдел внешних связей в правительстве Игоря Чудинова. В тексте дипломатической депеши имя Исакова отмечено пометкой «strictly protect», то есть особо важный источник, который нужно строго оберегать.



В документе речь идет об американской авиабазе в аэропорту «Манас». В то время российский Кремль настаивал на выводе базы, а американский Белый дом пытался оставить ее на территории Кыргызстана. В частности, по словам Гфеллер, Исаков сообщил ей, что «в проведении политики у киргизских политических лидеров доминируют личные меркантильные, финансовые интересы… Русские не выполнят своих обязательств по сделке, как и прежде».



Исаков подсказывал американским дипломатом, как нужно вести дела с киргизскими политиками. В российском издании «Росбалт» даже появилась статья, в которой источник издания рассказывал следующее: «Когда Исаков руководил отделом внешней политики в правительстве Чудинова, сам премьер-министр жаловался, что в американском посольстве узнают об инициативах и планах правительства ещё до того, как эти планы попадают к нему на стол».



И немного по мелочи



Чтобы добавить окончательные штрихи к основному портрету нашего будущего премьера, приведу интересные данные из его недавнего прошлого.



В феврале 2016 года по указанию Сапара Исакова были подготовлены разрешительные документы о передаче в аренду министерству обороны Уганды вертолетов Ми-8, которые Кыргызстан получил от России в рамках оказания военно-технической помощи. После того, как эта информация благодаря СМИ стала известна широкой публике, крайним был выставлен высший офицерский состав комитета обороны Кыргызстана.



В июле 2016 года Исаков, используя административный ресурс, надавил на членов комиссии по распределению среди кыргызстанских абитуриентов квот на поступление в престижный Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), чтобы включить в список «своих» людей. Инцидент получил огласку. В Бишкеке родители не поступивших абитуриентов провели пресс-конференцию и организовали сбор подписей для инициирования процесса переэкзаменовки и наказания виновных. Акция вызвала широкий общественный резонанс и негативные отзывы в адрес Сапара Исакова.



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Вот такой неоднозначный человек в скором будущем возглавит правительство Кыргызстана. Вы уверены, что он будет работать в интересах народа?



Фергана



Источник - "Парус"



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