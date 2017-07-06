Миллионные иски - неравенство в судах?

На основании чего назначается судами сумма денежной компенсации и каковы законные права Фемиды при вынесении решений по таким делам?

В настоящее время в Кыргызстане проходят несколько судебных процессов, связанных с защитой чести и достоинства президента КР. По некоторым из них суды первой инстанции уже вынесли вердикты и согласно этим решениям журналист, правозащитник и адвокаты, которые, как предполагается, нанесли ущерб чести и достоинству президента, в общей сложности должны выплатить компенсацию в 37 млн сомов.



Накануне, 4 июля, Октябрьский районный суд Бишкека удовлетворил иск генерального прокурора Индиры Джолдубаевой к юристам партии "Ата Мекен". Таким образом, суд признал, что сведения, озвученные Таалайгуль Токтакуновой и Канатбеком Азизом на пресс-конференции 1 марта, касающиеся груза на борту самолета, рухнувшего в селе Дачи-СУ, нанесли урон чести и достоинству президента Алмазбека Атамбаева.



Согласно решению суда, адвокаты должны выплатить главе государства по 5 млн сомов, в общей сложности 10 млн сомов. Ранее этот же суд рассмотрел и полностью удовлетворил три аналогичных иска на издание Zanoza.kg и его журналистов. Суд обязал выплатить 9 млн сомов журналиста Нарына Айыпа.



"Оценка морального ущерба не дала результата"



При рассмотрении последних дел суд полностью, без изменений присудил полную сумму, указанную в иске. Как суд оценивает размер ущерба, нанесенного чести и достоинству?



Адвокат Акмат Алагушев, защищающий интересы издания Zanoza.kg и ее журналистов, говорит, что прокурор так и не смог привести доводы в пользу того, почему взыскивается 3 или 5 млн сомов. К тому же не было указано, как пострадал и какой ущерб понес глава государства от статей, которые были опубликованы на сайте: "По закону ведь ограничения нет. Каждый может указать 1 млн, 10 млн сомов. Но суд должен рассматривать в рамках закона. В большинстве случаев суды не удовлетворяют такие иски. Но почему иск удовлетворен без изменений, когда его подал президент?".



Это не первое дело, когда журналисты судятся с президентом, государственным деятелем или депутатом. Ранее суд вынес решение о взыскании в пользу президента страны 2 млн сомов с основателя сайта maalymat.kg Дайырбека Орунбекова. Поводом для иска стала статья, опубликованная на этом сайте, по поводу июньских событий, где журналист обвинил действующего главу государства и призвал дать политическую оценку виновникам той трагедии. Как признался "Азаттыку" сам журналист, сейчас он выплачивает эту компенсацию по мере возможностей: "Сумма не изменилась, сколько запрашивали, столько суд и назначил. Приведенные нами аргументы они не рассмотрели справедливо. Сейчас я нигде не работаю, постоянного дохода нет, мой информационный сайт решением суда отобрали. Сколько в месяц остается сверх обычного дохода, столько и выплачиваю. Выплачиваю по 50, 200, 1000 сомов".



5 тысяч сомов вместо 5 миллионов



Депутат Жогорку Кенеша Ирина Карамушкина в 2012 году подала иск о защите чести и достоинства на информационное агентство "24.kg" и корреспондента издания Махинур Ниязову, затребовав компенсацию в 5 млн сомов. Суд обязал сайт выплатить 5 тысяч сомов. Эту сумму сама народная избранница назвала "смешной" и раскритиковала судебную власть: "Я запросила сумму в 5 млн сомов для того, чтобы обратить внимание на данную ситуацию. И изначально сказала, что я не собираюсь брать эти деньги себе. Но после двух лет судебных процессов, несмотря на то, что я представила всю доказательную базу, суд вынес решение о выплате моральной компенсации в 5 тысяч сомов. Такого в истории Кыргызстана еще не было, кроме смеха ничего не вызывает. Сама я на суды не ходила, там был мой представитель".



Между тем, в прошлом году суд не удовлетворил иск правозащитников Азизы Абдирасуловой и Толекан Исмаиловой к президенту Алмазбеку Атамбаеву.



Они требовали с него компенсацию в 10 млн сомов, заявив, что после слов главы государства усилились унижения в их адрес со стороны общества, ухудшилось состояние их здоровья и им пришлось лечиться. В связи с этим Азиза Абдирасулова отметила двойные стандарты в судебной системе КР: "Все мои знакомые, родственники звонили, спрашивали в чем дело, советовали быть осторожной, чтобы меня не арестовали. Дочери плакали, муж волновался за меня, внуки переживали. Сама я попала в больницу, обследовалась у врачей. Потом сходила к психологам, прошла экспертизу. Есть доказательства, что я понесла ущерб. Если уж на то пошло, вчера один таксист, сказав "президент про тебя говорил, я, не узнав, посадил тебя", высадил меня на полпути. Вот настолько мы пострадали".



"Нет практики по взыскиванию исков"



Экс-спикер Жогорку Кенеша, юрист Зайнидин Курманов отмечает, что сумму, затребованную в иске, суды должны самостоятельно изучить и проанализировать. При этом, он придерживается мнения, что суды своими нынешними решениями позорят президента: "Они же должны принимать во внимание размер заработной платы. Например, изучить размер зарплаты Нарына Айыпа, сможет он выплачивать компенсацию или нет. Суд на то и называется судом. Прокуратура и другие - это отдельная тема. Суд должен все исследовать, взвесить и прийти к итоговому решению".



А экс-судья Верховного суда КР Султангазы Касымов считает, что в Кыргызстане не развита система взыскивания моральной компенсации и в таких делах все упирается в правовое самосознание служителей Фемиды: "Прокуратура при подаче иска должна все обосновать. Какого уровня достигло, какова угроза обществу, какой ущерб нанесен истцу. После определения этого, надо все обосновать. А просто закрыть глаза и присудить 3 млн сомов – так не пойдет. Какой нанесен ущерб, из чего надо исходить, как пострадал этот человек – все это суды решают, полагаясь на свое правовое самосознание. Это наше слабое место. Для использования этого в своей судебной практике должно быть постановление пленума Верховного суда".



Высказываются мнения, что судебные решения о выплате компенсаций за нанесение ущерба чести и достоинству с журналистов и правозащитников участились во время правления Алмазбека Атамбаева.



Так, иск по такому основанию ранее подал экс-заместитель руководителя администрации президента Икрамжан Ильмиянов к журналистуи общественному деятелю Урану Ботобекову, затребовав компенсацию в 5 млн сомов. Суд удовлетворил его иск частично. Спустя какое-то время Ботобеков покинул страну.



Бывший телохранитель главы государства Эркин Мамбеталиев обратился в суд по поводу заявлений гражданского активиста Адиля Турдукулова в Фейсбуке, сказав, что они "нанесли ущерб чести и достоинству" и попросил 5 млн сомов в качестве компенсации.



А политики Бакыт Торобаев и Адахан Мадумаров, защищая свои честь и достоинство, подали в суд на газеты "Де-факто" и "Азия ньюс".



Подобные иски подавались и при прошлой власти. Например, газета "МСН" несколько раз закрывалась при правлении Аскара Акаева и вынуждена была менять название, чтобы вновь выходить в печать. Изгнанный президент Курманбек Бакиев подавал в суд на газеты "Ачык саясат" и "Назар", из-за чего вводился запрет на их выход.



Жаныш Бакиев подавал в суд на газету "Алиби", потребовав 1 млн сомов компенсации.



Ранее "Фридом Хаус" опубликовал доклад ко Всемирному дню свободы печати, в котором Кыргызстан подвергся критике за то, что в стране наблюдается давление на отдельные СМИ. В связи с этим авторы исследования призвали власти КР прекратить давление на независимые медиаресурсы и гражданских активистов.



Канымгул Элкеева

Журналист радио "Азаттык"