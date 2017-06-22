"Коммерсантъ": Политическая элита Киргизии настороженно относится и к «арабским связям» братьев Жээнбековых

Киргизия ищет следующего президента. Начато выдвижение кандидатов

На этой неделе в Москве проходит государственный визит президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Не исключено, что это последний визит господина Атамбаева в Москву в таком статусе: осенью в Киргизии пройдут президентские выборы, а баллотироваться на второй срок действующий глава государства по конституции не имеет права. Предвыборная гонка уже стартовала. С подробностями из Бишкека — корреспондент “Ъ” Кабай Карабеков.



Предстоящая избирательная кампания не имеет прецедентов в новейшей истории Киргизии: на этот раз действующий президент Алмазбек Атамбаев по конституции не имеет права баллотироваться на второй срок. Сам президент уже подтвердил, что не намерен держаться за власть и не собирается в ближайшие два года возвращаться в большую политику. Ранее оппоненты власти не исключали, что принятую в прошлой году новую редакцию конституции написали специально для того, чтобы Алмазбек Атамбаев имел возможность после сдачи полномочий президента занять должность премьер-министра.



Кто сменит его на посту главы государства, должно стать ясно 15 октября — эту дату президентских выборов парламент Киргизии утвердил в конце прошлой недели. Во вторник в Бишкеке прошел съезд политической партии «Акшумкар» («Белый сокол»), участники которого официально выдвинули в качестве кандидата в президенты одного из наиболее популярных в Киргизии политиков — своего лидера, экс-премьера Темира Сариева. Он собирается вести избирательную кампанию под лозунгом «Бирге!» («Вместе!») — в Киргизии традиционно пользуются популярностью политики, которые в своих программах ставят на первое место укрепление связей с союзниками по СНГ и ЕАЭС. На съезде партии экс-премьер также заявил, что Киргизии нужна более глубокая интеграция со странами ЕАЭС и ШОС.



Своего кандидата готовится выдвинуть и правящая Социал-демократическая партия Киргизии (СДПК), созданная Алмазбеком Атамбаевым. Политсовет СПДК уже объявил, что в президенты будет баллотироваться действующий премьер-министр Сооронбай Жээнбеков. Как сообщили “Ъ” в политсовете СДПК, он успешно прошел партийный «кастинг» — три опроса среди членов партии, по результатам которых премьер выбился в лидеры, опередив руководителя аппарата президента, нынешнего спикера парламента, а также своего брата Асылбека, ранее также занимавшего пост спикера.



Впрочем, местные эксперты считают, что статус правящей партии и административный ресурс могут и не помочь выдвиженцу СДПК. Причина в том, что многие избиратели воспринимают социал-демократов уже не как правящую партию, а как партию уходящего президента. Политическая элита Киргизии настороженно относится и к «арабским связям» братьев Жээнбековых. «В последнее время премьер Сооронбай Жээнбеков, а ранее его брат Асылбек Жээнбеков, будучи спикером парламента, усиленно продвигали интересы Саудовской Аравии и Катара. Это вызвало неоднозначную реакцию в обществе»,— говорит экс-министр иностранных дел Аликбек Джекшенкулов. По его мнению, арабское влияние на кандидата от правящей партии может сыграть отрицательную роль в ходе избирательной кампании.



Своих кандидатов выдвигают также другие политические группы. О готовности принять участие в выборах заявили лидеры парламентских фракций «Республика» Омурбек Бабанов и «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев. Также ЦИК уже принял заявление от лидера оппозиционной парламентской фракции «Ата-Мекен» («Отечество») Омурбека Текебаева, находящегося в заключении в камере СИЗО госкомитета национальной безопасности. Обвиняемый в коррупции парламентарий, как сообщил “Ъ” его адвокат Канат Хасанов, пойдет на выборы не от партии, а в качестве самовыдвиженца.



Президент Алмазбек Атамбаев и претенденты на его кресло надеются, что осенняя кампания пройдет без революционных потрясений, а передача власти состоится в мирной обстановке. На недавней конференции «Таза коом» («Чистое общество») господин Атамбаев заверил соотечественников: «Выборы пройдут как положено, а тех, кто попытается дестабилизировать ситуацию, закроем куда надо».



Газета "Коммерсантъ" №110 от 22.06.2017, стр. 6